Quattro tagli perfetti per chi ha i capelli ricci: le tendenze dell'autunno

Il fascino selvaggio e ribelle dei capelli ricci è una delle tendenze molto amate dalle hair-stylist per la stagione autunno – inverno 2025/2026.

Le chiome ricce tornano a brillare in tutto il loro naturale splendore. Sono infatti protagoniste indiscusse delle passerelle e dei saloni di bellezza più ricercati. Sono valorizzate per la loro naturale ecletticità e versatilità. Vengono sfoggiati in tutte le loro varianti e declinazioni.

Dall’effetto voluminoso, a quello strutturato sino ad optare per l’effetto crespo naturale, numerose sono le possibilità per questo tipo di capigliatura. Sono una vera e propria icona di libertà e trasudano personalità da vendere. Molto apprezzate sono le chiome ricce al naturale ma con uno styling giusto è possibile ottenere onde perfette e degne di nota.

Per questa stagione troviamo diverse acconciature e tagli dedicati a questa tipologia di capello. Scopriamo quali sono i quattro tagli per capelli ricci più amati e a chi stanno bene.

Baby Bob

È il taglio più glamour di questa stagione. Sprigiona leggerezza ed è un vero e proprio tributo agli Anni Ottanta. A renderlo iconico è stata Baby, la protagonista di Dirty Dancing, interpretata dall’attrice Jennifer Grey. È un taglio che sfiora appena il mento ed è caratterizzato da onde leggere. Risulta molto pratico e versatile e non richiede uno styling con eccessive manipolazioni. Lascia spazio al movimento del riccio con naturalezza.

Whymsy Pixie

Portato lungo e sfumato alla nuca è un taglio perfetto per chiome ricce portate con disinvoltura. Mette in risalto i lineamenti del viso. Si porta con i ricci effetto spettinato o si può perfezionare con un po’ di gel per creare una riga precisa per un vero e proprio effetto glam che non passa inosservato. Facile e decisamente facile da acconciare.

Curtain Bob

È un taglio a caschetto caratterizzato dalla frangia a tendine. È un trend attualissimo che incornicia il viso con morbidezza dona un’aria sbarazzina e femminile al tempo stesso. Facile da gestire perché richiede poca manutenzione. Ideale per onde al naturale per un effetto volutamente messy.

Foxy cut medio

Si distingue per la sua struttura scomposta e voluminosa che si concentra soprattutto sulla parte superiore della testa per poi scendere in

ciocche più corte verso il basso. È perfetto per donne dalle personalità forte e determinata. Le sue lunghezze irregolari danno vita ad un look spettinato. Il consiglio è puntare sul riccio voluminoso senza paura di osare.