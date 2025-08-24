Capelli, perché tagliarli dopo l'estate: i tagli perfetti per l'autunno

Il periodo estivo è sinonimo di relax e benessere fisico, di passeggiate e vita all'aria aperta in grado di ricaricare corpo e mente. Una stagione rilassante ma fortemente debilitante per i capelli che sono costretti a subire l'azione del sole caldo, del vento, ma anche della salsedine e del cloro delle piscine. Nonostante le attenzioni e le cure riservate alla capigliatura, il risultato non può che essere negativo.

A questa fase stressante si aggiunge l'arrivo dell'autunno e del cambio di stagione, che debilita ulteriormente la chioma. Per arginare la problematica è bene chiedere supporto al parrucchiere di fiducia che, in modo sapiente, provvederà a spuntare o tagliare i capelli. Una pratica benefica e necessaria, scopriamo per quale ragione.

Perché è importante tagliare i capelli dopo l'estate

Il naturale ciclo di vita dei capelli subisce un contraccolpo proprio durante il periodo estivo, nonostante le cure e le attenzioni costanti. I capelli durante l'estate subiscono l'azione degli eventi climatici, dal caldo prodotto dal sole all'azione della salsedine del mare, senza dimenticare il vento. Spesso legati o acconciati, per cercare refrigerio, finiscono per sfibrarsi e risultare più aridi e secchi, privi di luce e morbidezza, e con una buona dose di doppie punte.

Per ripristinare il benessere della capigliatura, magari di una chioma over, si deve chiedere supporto alle mani esperte di un professionista, ovvero il parrucchiere. Come sempre è bene rivolgersi a chi segue da tempo l'evoluzione dei tagli della propria chioma, così da poter contare su una serie di trattamenti mirati e consigli specifici.

E così tagliare i capelli dopo l'estate diventa una necessità, per rigenerarli e ridurre lo stress favorito anche da una dieta sregolata. Un taglio professionale elimina le lunghezze rovinate dalle doppie punte, rinforza la capigliatura e favorisce un nuovo benessere in previsione dell'autunno e dell'inverno. Eliminare la parte danneggiata agevola una crescita sana della capigliatura, ripristinando luce e vivacità, ma anche forma e volume. Una chioma rovinata fatica a tenere la piega, per questo è importante eliminare le parti prive di volume e magari affidarsi al parrucchiere per un trattamento o una maschera idratante.

Over, i tagli perfetti per l'autunno

Un taglio netto con il passato è l'ideale per affrontare settembre con la giusta predisposizione, basta scegliere lo stile più adatto così da valorizzare sia il viso che la chioma. Le tendenze 2025 in fatto di capelli possono aiutare nella scelta, ispirando sia il taglio che lo stile.

Non a caso le passerelle di moda dettano legge fornendo idee e spunti da copiare, che vedono predominare tagli super corti e tagli lunghi dove la parola d'ordine è: naturalezza. La capigliatura deve risultare sana, curata ma anche spontanea e per questo reale. Ecco i tagli perfetti per l'autunno:

Long Bob ma con punte all'insù, un taglio lungo fino alle spalle ma con punte sfoltite e più leggere che ruotano delicatamente verso l'alto. Uno stile noto anche come Flipped Ends per una capigliatura più sofisticata;

ma con punte all'insù, un taglio lungo fino alle spalle ma con punte sfoltite e più leggere che ruotano delicatamente verso l'alto. Uno stile noto anche come Flipped Ends per una capigliatura più sofisticata; Boy Bob è un taglio che rimanda al caschetto ma che risulta più morbido, un po' spettinato e naturale, così da seguire il movimento del capello;

è un taglio che rimanda al caschetto ma che risulta più morbido, un po' spettinato e naturale, così da seguire il movimento del capello; Pixie che si trasforma in Bixie , un po' corto un po' caschetto, con volume sulla parte alta e frangetta morbida che si apre spettinata;

che si trasforma in , un po' corto un po' caschetto, con volume sulla parte alta e frangetta morbida che si apre spettinata; Boho , un po' spettinato e naturalmente disordinato con un effetto crespo ricercato, che rimanda alla matericità del risultato finale. Un taglio naturale per capelli lunghi;

, un po' spettinato e naturalmente disordinato con un effetto crespo ricercato, che rimanda alla matericità del risultato finale. Un taglio naturale per capelli lunghi; Mini frangia alla francese, si tratta di un caschetto ad altezza mandibola con ciocche anteriore un po' più lunghe. È un taglio che incornicia il viso, perfetto per i capelli fini, e si completa con una piccola frangia aperta sul davanti che degrada ai lati.

Per rendere unica la propria