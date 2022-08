5 trucchi per prolungare i benefici delle vacanze

Non affrontare nel modo giusto il rientro in città alla fine dell’estate rischia di compromettere tutti i benefici acquisiti durante il periodo trascorso presso la meta vacanziera, soprattutto se ci si immerge immediatamente nella routine quotidiana senza ritagliarsi ancora un po’ di spazio per concedersi relax e riposo.

Indipendentemente dalla destinazione, ogni vacanza è in grado di generare numerosi vantaggi rivelandosi un prezioso alleato per ritrovare le energie e allontanare lo stress. Anche solo pochi giorni trascorsi al mare o in montagna a contatto con la natura, in particolare, donano benessere a trecentosessanta gradi e rappresentano un vero toccasana per la salute del corpo e della mente.

Come prolungare gli effetti positivi delle vacanze anche al rientro? Cercare subito di ripristinare un corretto ritmo sonno-veglia è certamente la priorità, tuttavia le possibili strategie da applicare non mancano: sono tutti piccoli trucchi che permettono di riprendere gradualmente le consuete abitudini e gli impegni quotidiani, senza tuttavia farsi prendere dallo sconforto e dalla malinconia.

Programmare gite fuori porta

Le vacanze estive sono finite, tuttavia nulla vieta di organizzare brevi viaggi nei dintorni per esplorare il territorio durante il fine settimana. Anche una gita fuori porta domenicale, ad esempio, può avere effetti positivi sull’umore e contribuire a rendere meno traumatica la ripresa degli impegni quotidiani.

Circondarsi di ricordi

Un’ottima strategia per continuare a beneficiare degli effetti positivi delle vacanze, inoltre, è circondarsi di scatti e immagini che immortalano momenti piacevoli. Sfogliare gli album fotografici conservati nello smartphone o nel tablet, ad esempio, è sempre utile per coltivare pensieri positivi e tenere vivi i ricordi.

Godersi il sole di settembre

Il mese di settembre è spesso caratterizzato da un clima ancora mite e piacevole, perfetto per godersi ancora il sole senza patire il caldo afoso tipico dell’estate. Una semplice passeggiata quotidiana, ad esempio, è utile non solo per mantenersi in attività ed evitare la vita sedentaria ma anche per assorbire una buona dose di vitamina D, fondamentale anche per affrontare la stagione autunnale e invernale.

Fare il pieno di vitamine

Impostare fin da subito uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata aiuta ad affrontare al meglio lo stress da rientro, così come a prepararsi in modo adeguato alla stagione fredda. Anche a settembre è utile garantirsi un buon apporto di vitamine e sali minerali, consumando frutta e verdura di stagione e bevendo acqua a sufficienza. Le tisane e gli infusi, inoltre, rappresentano validi supporti per assumere sostanze benefiche in modo naturale.

Dedicarsi a un nuovo hobby

Il modo migliore per evitare di stressarsi al rientro dalle vacanze è tenere la mente occupata, ad esempio dedicandosi a un nuovo hobby. Settembre è il mese in cui le città riprendono vita e non mancano le iniziative culturali e ricreative: iscriversi a un corso di cucina o di fotografia, partecipare a un club di lettura oppure frequentare un corso di ballo sono solo alcune delle attività che è possibile avviare per occupare il tempo imparando qualcosa di nuovo. Un’occasione unica per socializzare e divertirsi in compagnia.