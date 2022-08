Dieci alimenti per la salute del cuore a 60 anni

Scegliere un'alimentazione sana ed equilibrata è un ottimo modo per prendersi cura del cuore. Può rivelarsi d'aiuto non soltanto per mantenere il proprio peso forma, o per perdere qualche chilo extra ma anche per tenere sotto controllo patologie come ad esempio quelle cardiovascolari.

Per contribuire a questo generale miglioramento delle condizioni di salute e per il benessere del cuore occorre tenere a mente quelli che sono gli alimenti più indicati. Alcuni cibi più di altri potranno contribuire a questi benefici: basterà arricchire con gusto e natura la propria dieta.

Frutta e verdura per il cuore

Dei 10 alimenti migliori per la salute del cuore, diversi sono quelli che possono rientrare nella categoria frutta e verdura. A cominciare dalle proverbiali mele, per le quali si dice che possano tenere alla larga il medico. Un fondo di verità sembrebbe proprio esserci, tanto che questi frutti aiuterebbero a combattere il colesterolo e l'invecchiamento cellulare (incluso quello dei vasi sanguigni).

Offrono un'azione anti-colesterolo anche i kiwi, che pure possono vantare un effetto di stimolazione della fludificazione del sangue che servirà a ridurre il rischio di coaguli. Attività che si affiancherà a quella antiossidante e a una notevole presenza di vitamina C, il doppio rispetto a quella contenuta nelle arance.

Proprio le arance rappresentano un'altra soluzione spesso consigliata per la salute del cuore. Anche in questo caso i vantaggi derivano dalla forte presenza di flavonoidi e antiossidanti, soprattutto di naringenina; si tratta di una sostanza associata alla riduzione del rischio di ischemie.

Spesso erroneamente considerati una verdura, ma in realtà un frutto, i pomodori contribuiscono al benessere del sistema cardiocircolatorio grazie a sostanze come il licopene. Questa sostanza è un carotenoide e viene ritenuta in grado di ridurre il rischio tumorale e quello cardiovascolare.

Da non dimenticare anche le verdura a foglia verde, il cui contribuito di vitamine, sali minerali e antiossidanti si rivela fondamentale per mantenere l'organismo in equilibrio. Molto interessante anche l'apporto in termini di fibre alimentari, senza trascurare i benefici in termini di lotta al colesterolo cattivo.

Gli altri alimenti della salute

Fibre e lotta al colesterolo LDL anche da parte di un altro alimento della salute, ovvero i cereali integrali. Le proprietà sono estese anche alle farine, se prodotte mantenendo intatta la presenza di crusca, e dei prodotti derivati come pane, pasta e lieviti.

Impossibile poi non citare un altro alimento molto consigliato, la soia. Il beneficio è soprattutto quello di contribuire al fabbisogno giornaliero di proteine, senza quindi doverle assumere insieme ai grassi saturi spesso presenti nelle altre fonti proteiche come la carne.

Le noci sono un'altra soluzione naturale per prendersi cura del proprio cuore. Basterà una manciata al giorno, circa 28 grammi, per ridurre del 7% il rischio di patologie metaboliche. Al loro interno diversi sali minerali e un buon apporto di acidi grassi omega-3.

Amico del cuore anche il re della dieta Mediterranea, l'olio extravergine d'oliva. Acidi grassi omega-3 e acido oleico tra gli elementi essenziali per garantire l'azione di supporto al cuore, grazie ai quali contrastano il colesterolo cattivo e migliorano l'efficienza cardiaca.

Infine il pesce, anch'esso portatore di omega-3 nonché buona fonte di vitamina D. Viene consigliato soprattutto quello azzurro, come aringhe, sardine, sgombri ma anche il salmone e il merluzzo.