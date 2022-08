Barbabietola rossa, perché è alleata della salute del cuore

La barbabietola rossa è un tubero che si caratterizza per il suo colore rosso-violaceo che indica la presenza di una sostanza dall’alto potere antiossidante chiamata betalaine.

Appartiene alla famiglia delle Chenopodiacee di cui fanno parte anche gli spinaci. Nota col nome di carota rossa o barba rossa, è un ortaggio ricco di sali minerali preziosi come potassio, ferro, calcio, fosforo, magnesio, sodio, zinco. Apporta vitamine come la vitamina A, C, E oltre a sostanze antiossidanti.

Quali sono i benefici della barbabietola rossa

Scopriamo insieme tutti i suoi benefici per la salute del nostro organismo.

Previene il cancro: ricca di sostanze antiossidanti che prevengono la formazione delle cellule cancerose. In particolare è in grado di rallentare lo sviluppo del cancro al colon, alla mammella e alla prostata.

Alleata della salute del cuore: grazie al suo alto contenuto di sali minerali come potassio e magnesio regolarizza i livelli della pressione arteriosa . Ricca di acido folico mantiene elastiche le arterie e rinforza i vasi capillari.

Fonte di energia: il suo succo è consigliato dopo un allenamento pesante perché fonte di sali minerali e vitamine che consentono di rifocillarsi e recuperare forza ed energie. Consigliata nei periodi di stress psico-fisico , è in grado di rinforzare il sistema immunitario dall'attacco di virus e batteri.

Contrasta l'anemia: riequilibratrice dei livelli di ferro nel sangue. È indicata nei periodi di inappetenza e indebolimento.

Mantiene forti le ossa: fonte di sodio e calcio che si prendono cura dell'apparato scheletrico previene l' osteoporosi in menopausa e mantenendo in salute i denti.

Fonte di benessere per il cervello: il suo contenuto di betaina e triptofano stimolano la produzione di serotonina donando una sensazione di felicità che contrasta la depressione e lo stress.

Regolarizza l'attività intestinale: agisce come un probiotico promuovendo la crescita dei batteri buoni nell'intestino, agevolando la digestione e aiutando l'organismo a disintossicarsi da tossine e scorie in eccesso. Ideale per chi soffre di stitichezza cronica e gonfiore addominale.

Fa bene alla vista: la luteina e la zeaxantina in essa contenuta sono sostanze antiossidanti che rafforzano la retina riducendo l'insorgenza di malattie oculari come la cataratta e la maculopatia.

Usi e controindicazioni

La barbabietola rossa può essere consumata sia cruda che cotta. È la protagonista di molte insalate, zuppe e contorni a pietanze di pesce e carne. Molto utilizzata come ingrediente per gli smoothies. Anche le sue foglie sono benefiche e possono essere bollite e utilizzate come condimento come si fa con gli spinaci.

Quando si cuoce la barbabietola rossa è consigliato mantenere la buccia per non perdere la maggior parte dei suoi nutrienti. La buccia infatti viene tolta dopo averla cotta. Il suo consumo non è indicato a chi soffre di calcoli renali per il suo alto contenuto di ossalati e sali minerali. Deve essere consumata con moderazione anche da chi soffre di acidità di stomaco. Per il suo alto contenuto di vitamina K è altamente sconsigliata a chi fa uso di farmaci anticoagulanti.