Alimenti antinfiammatori per la salute degli over 60

Gli alimenti antinfiammatori possono influire positivamente sulla salute e sul benessere, potenziando le difese e contrastando lo sviluppo di molte malattie. Per gli over 60, in particolare, uno stile alimentare che preveda il consumo di questi cibi può fare realmente la differenza, soprattutto per allontanare il rischio legato alla comparsa di alcune patologie molto diffuse.

Prima di passare in rassegna l’elenco degli alimenti con potenziale antinfiammatorio, vale la pena di soffermarsi sul concetto di infiammazione: l’organismo umano, infatti, risponde in questo modo all’attacco di agenti potenzialmente nocivi, tuttavia a lungo andare la risposta infiammatoria può degenerare e attivare processi poco salutari.

Un ruolo determinante dal punto di vista alimentare, inoltre, è svolto dalla dieta mediterranea e dal suo notevole contributo sia per prevenire le infiammazioni sia per curarle.

Benefici degli alimenti antinfiammatori

Gli alimenti antinfiammatori si rivelano particolarmente benefici per la salute grazie all’elevato contenuto di sostanze antiossidanti, indispensabili per neutralizzare la formazione dei radicali liberi che accelerano l’invecchiamento dei tessuti.

Più in generale, tutti i cibi che vantano proprietà antinfiammatorie aiutano a difendersi dallo sviluppo delle malattie cardiovascolari, dai tumori, dalle patologie degenerative.

Tra gli alimenti antinfiammatori più efficaci e benefici per la salute degli over 60, in particolare, si annoverano: il pesce azzurro, l’olio extravergine d’oliva, il tè verde, la curcuma, i semi di lino e il mirtillo rosso.

Pesce azzurro

Il pesce azzurro, in particolare acciughe, tonno, salmone, sgombro e sardina, è molto ricco di acidi grassi Omega 3 che svolgono un ruolo cruciale per tenere sotto controllo i livelli di trigliceridi nel sangue. In questo modo aiutano a prevenire i problemi che coinvolgono il cuore e la circolazione.

Olio extravergine d’oliva

Protagonista della dieta mediterranea, l’olio EVO è considerato un vero e proprio toccasana per la salute cardiovascolare, grazie al cospicuo contenuto di acidi grassi monoinsaturi. È anche utile per contrastare il diabete e gestire i picchi glicemici.

Tè verde

Il tè verde contiene polifenoli e rappresenta un potente antiossidante naturale. Oltre a svolgere un'importante azione antinfiammatoria, può generare benefici anche nella prevenzione antitumorale.

Curcuma

Grazie alla presenza della curcumina, che vanta elevate proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, la curcuma è una spezia usata molto spesso per la preparazione di rimedi in grado di contrastare le infiammazioni in modo naturale. Anche utilizzandola nell’alimentazione quotidiana, questa spezia può aiutare a prevenire diverse patologie.

Semi di lino

L’azione antinfiammatoria naturale dei semi di lino è dovuta alla presenza di acidi grassi essenziali Omega 3, 6 e 9, benefici per il sistema cardiovascolare e per abbassare i valori del colesterolo LDL, favorendo invece quello HDL che non si deposita sulle pareti delle arterie. Possono rivelarsi utili, inoltre, anche per migliorare la salute della prostata.

Mirtilli rossi

Dal connubio perfetto tra flavonoidi, fenolici e antocianidine, i mirtilli rossi rivelano il loro potenziale antinfiammatorio contenuto nelle bacche. Uno dei principali benefici, inoltre, è la capacità di contrastare efficacemente le infezioni delle vie urinarie, ma anche l’azione antinfiammatoria relativa alla salute dello stomaco e alla prevenzione di alcune malattie a suo carico, come l’ulcera.