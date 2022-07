Amazon Prime Day, una scarpa per ogni occasione. Le offerte per calzature da donna

Dalla scarpa per la urban life, al modello sportivo passando per la calzatura per il relax estivo. Amazon Prime Day 2022 concentra l'attenzione sulle migliori calzature femminili, con offerte irrinunciabili e davvero accattivanti. Scarpe e modelli per ogni occasione quotidiana, dalla camminata in spiaggia alle attività all'aria aperta, passando per la comodità cittadina. Un pacchetto di proposte perfette per ogni occasione e ogni condizione atmosferica, in grado di assicurare una camminata comoda e salutare. Come sempre Amazon non delude i suoi abbonati Prime e per l'occasione sfodera un elenco di proposte davvero irripetibile. Scopriamo le occasioni più interessanti e vantaggiose.

Amazon Prime Day 2022, tutte le occasioni

Una scarpa per ogni occasione, un modello per ogni tipologia di esigenza e attività. Ecco le proposte più vantaggiose dell'Amazon Prime Day 2022 in fatto di scarpe e calzature femminile. Prodotti comodi, resistenti, dinamici ma dal look fashion.

Havaianas Flash Urban, ecco gli iconici sandali, qui in versione femminile, dello storico brand brasiliano e nati nel 1962. Realizzati in materiale sintetico e gomma uniscono la praticità del quotidiano con l'eleganza, caratterizzata da una raffinata fascetta obliqua. Perfetti per ogni occasione, dal casual al glamour, sono dotati di cinturino alla caviglia e disponibili in tonalità classiche. Prezzo scontato da 22 euro a 12,58 euro.

Per gli amanti delle lunghe camminate e della montagna, ecco gli scarponcini per trekking da donna della CMP. Sono caratterizzati da materiale esterno impermeabile in pelle, comodi, stabili e leggeri, sono adatti per affrontare in sicurezza sia terreni bagnati che asciutti, grazie alla suola FullOn in materiale misto. Prezzo scontato da 99,95 euro a 44,09 euro.

Perfette per la vita cittadina e per lo svago, ecco le scarpe da donna Vikky Stacked della Puma. Un modello dallo stile futuristico e scultoreo in grado di fondersi nel design e nelle elevate prestazioni della scarpa da ginnastica. Look high-tech e un'incredibile funzionalità, per un articolo perfetto per le prestazioni sportive. In pelle con tomaia in tessuto sono scontate da 59,95 euro a 31,43 euro.

Della Skechers ecco le scarpe da ginnastica da donna con rivestimento esterno in pelle e interno in tessuto, ottime per una camminata comoda e stabile. La struttura interna del plantare accoglie il piede, lo sostiene, protegge e lo rilassa al contempo. Perfette per ogni stagione, in particolare quelle più fredde grazie all'imbottitura interna protettiva. Prezzo scontato da 69,95 euro a 57,66 euro.

Una proposta comoda quella della Geox per questi sandali dedicati al benessere del piede femminile, in grado di agevolare una camminata stabile e comoda. Ottimi sia per la realtà urbana che per il relax estivo, vestono il piede in modo confortevole. Tutto merito della struttura in pelle con cinturino e al plantare in materiale sintetico. Prezzo scontato da 59,90 euro a 27,30 euro.

Sempre della Havaianas ecco le infradito da donna Slim Print con plantare decorato, per una calzatura da relax comoda e leggera. Realizzate in gomma di ottima qualità con suola antiscivolo, sono adattissime sia per la spiaggia che per la piscina. Scontate da 29 euro a 17,64 euro.

