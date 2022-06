Anguria: proprietà e benefici per i senior

L'anguria è il frutto dell'estate per eccellenza. Fresca e dissetante è un vero e proprio toccasana per la salute dei senior. Numerosi sono i benefici derivanti dal consumo del cocomero: esso favorisce il drenaggio dei cosiddetti "liquidi in eccesso" contrastando la ritenzione idrica che, specie durante la stagione estiva, causa gonfiore all'addome e alle gambe.

Ideale come spuntino o merenda, l'anguria ben si presta alla preparazione di ricette sia dolci che salate. Inoltre può essere utilizzata per realizzare maschere di bellezza fai da te.

Le caratteristiche dell'anguria

Nota anche con il nome di cocomero – dal latino citrullus che indica l'appartenenza alla famiglia delle cucurbitacee – l'anguria ha una tradizione antichissima risalente (pare) all'Antico Egitto. Le varietà presenti in natura sono circa 1.200 anche se, per convenzione, si è soliti distinguerle in due macro categorie: con o senza semi. Il sapore è tendenzialmente dolce mentre il peso può variare da pochi ettogrammi a molti chili (nel 2019 un'anguria coltivata a Sevier County, nel Tennessee, si è aggiudicata il Guiness World Record arrivando a pesare ben 159 chili).

Dal punto di vista della composizioni chimica, e quindi delle caratteristiche nutrizionali, essa è composta da circa il 93% di acqua, il 6,5% di zuccheri, dallo 0,6% di proteine e dallo 0,4% di fibre alimentari. Per il restante si tratta delle ceneri utilizzate durante la coltivazione.

Il colore rosso vivido della polpa è dato dalla presenza di beta-carotene e licopene, quest'ultimo un portentoso antiossidante presente anche nel pompelmo rosa e nelle albicocche. L'albedo - la parte bianca della buccia, anch'essa commestibile - è ricca di steroli vegetali, ovvero, sostanze che aiutano a contrastare la colesterolemia.

I benefici per i senior

L'anguria ha un apporto calorico esiguo (circa 23 calorie per una fetta da 100 grammi) ed è completamente priva di grassi. Per questo motivo può essere consumata anche dai senior, chiaramente nel contesto di una dieta equilibrata e laddove non sussistano specifiche intolleranze alimentari.

L'elevata percentuale di acqua contenuta nell'anguria aiuta a prevenire la disidratazione assicurando all'organismo un apporto notevole di liquidi. Non a caso viene consigliata per il post allenamento e il recupero muscolare dopo una performance sportiva.

Le vitamine contenute nella polpa – quelle del gruppo b, c e i carotenoidi - sono utili per prevenire l'insorgenza di molteplici patologie garantendo una protezione antinfiammatoria e antiossidante. I carotenoidi, invece, svolgono un'azione fotoprotettiva e quindi preservano gli occhi dalla sovraesposizione alla luce solare.

Quanto ai sali minerali, di cui l'anguria è ricchissima, servono a contrastare quella sgradevole sensazione di "pesantezza alle gambe" tipica della stagione estiva. In particolar modo il potassio che, più del calcio e del fosforo, contribuisce al bilanciamento del sodio nell'organismo.

Infine la citrullina, ovvero, un aminoacido non essenziale contenuto nella buccia, svolge un'azione vasodilante incrementando l'elasticità dei vasi sanguigni. Dunque proteggere dall'insorgenza di malattie a carico del sistema cardiocircolatorio favorendo il flusso di sangue al cuore.

Quanto al consumo, gli esperti suggeriscono di mangiare l'anguria come spuntino o merenda. In ogni caso, mai dopo i pasti perché l'acqua in essa contenuta diluisce i succhi gastrici rallentando la digestione. È sconsigliata, invece, per chi soffre di colite o disturbi intestinali.

Qualche curiosità sull'anguria