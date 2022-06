Pesche, proprietà e benefici del frutto protagonista dell'estate

Dolci, gustose, rinfrescanti le pesche sono uno dei frutti più amati dell'estate. Poiché povere di calorie e prive di grassi, il loro consumo è indicato anche per chi è a dieta. Maturano da metà maggio fino a fine settembre su un albero di media altezza, il pesco o scientificamente Prunus persica. La particolarità di questo arbusto particolarmente resistente è la fioritura; infatti in primavera, sui rami, sbocciano meravigliosi e poetici fiori di colore rosa. A livello mondiale i maggiori produttori sono gli Stati Uniti, la Cina e l'Argentina. In Italia circa un terzo della produzione proviene dall'Emilia Romagna. Seguono la Campania, il Veneto, il Lazio e la Sicilia. A seconda delle caratteristiche, si distinguono numerose varietà di pesche:

Gialla o comune : il nome deriva dalla colorazione della polpa. Il sapore è dolce e la pelle è vellutata

: il nome deriva dalla colorazione della polpa. Il sapore è dolce e la pelle è vellutata Tabacchiera : la forma è allungata e il profumo è molto intenso

: la forma è allungata e il profumo è molto intenso Nettarina : nota anche come pesca noce, ha una polpa soda quasi croccante

: nota anche come pesca noce, ha una polpa soda quasi croccante Bianca : la si riconosce per la polpa pallida e filamentosa

: la si riconosce per la polpa pallida e filamentosa Percoca: viene utilizzata principalmente per la preparazione delle pesche sciroppate e dei succhi di frutta

Scopriamo ora quali sono le proprietà e i benefici per la salute delle regine della bella stagione.

Pesche, un po' di storia

Le origini delle pesche sono davvero molto antiche, basti pensare che gli studiosi hanno ritrovato noccioli fossili nella Cina sud-occidentale risalenti a circa 2,6 milioni di anni fa. A lungo simbolo di immortalità e della primavera, i cinesi ritenevano che i suoi frutti fossero in grado di preservare il corpo dalla corruzione. Tuttora le spose adornano i capelli con i fiori di pesco, emblema di ricchezza e di matrimonio felice.

Furono le carovane a trasportare le pesche dall'Oriente in Persia. In Egitto esse erano sacre ad Arpocrate, Dio dell'infanzia e del silenzio. Ancora oggi le guance dei bambini, per la loro morbidezza, vengono paragonate a queste. Nel I secolo dopo Cristo la pesca giunse a Roma ma la sua coltivazione si diffuse solo successivamente in tutto il bacino del Mediterraneo grazie ad Alessandro Magno. La versione sciroppata conobbe un notevole successo durante le due guerre mondiali quando la frutta fresca scarseggiava.

Le proprietà delle pesche

Le pesche sono delle vere e proprie alleate del benessere. Ricche di acqua e leggere (100 grammi forniscono circa 27 calorie), in esse sono contenuti elementi preziosi come sali minerali:

Potassio

Magnesio

Ferro

Zinco

Sodio

Iodio

Fosforo

Rame

Selenio

Vitamine idrosolubili:

Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B3

Vitamina B5

Vitamina B6

Vitamina C

Vitamine liposolubili:

Vitamina A

Vitamina E

Vitamina K

I benefici delle pesche

Le pesche sono considerate un alimento funzionale poiché apportano all'organismo benefici concreti e lo proteggono dal rischio di contrarre alcune malattie. Il merito spetta in particolar modo agli antiossidanti (vitamina C, vitamina A, polifenoli), sostanze in grado di:

Prevenire i disturbi cardiocircolatori conseguenza di obesità, iperglicemia e insulino resistenza. Ciò è possibile perché essi contrastano l'ossidazione del colesterolo cattivo, principale responsabile della formazione delle placche aterosclerotiche

conseguenza di obesità, iperglicemia e insulino resistenza. Ciò è possibile perché essi contrastano l'ossidazione del colesterolo cattivo, principale responsabile della formazione delle placche aterosclerotiche Mantenere gli occhi in salute . La vitamina A è uno dei costituenti della retina. Una sua carenza può dar luogo a secchezza oculare e deficit della visione notturna

. La vitamina A è uno dei costituenti della retina. Una sua carenza può dar luogo a secchezza oculare e deficit della visione notturna Rafforzare il sistema immunitario e quindi le naturali difese del corpo

e quindi le naturali difese del corpo Garantire il benessere della pelle (la vitamina C promuove la sintesi di collagene) e dei tessuti connettivi

Il consumo di pesche è indicato in caso di disidratazione, un fenomeno che in estate è conseguenza della sudorazione eccessiva o, in termini medici, iperidrosi.

Non devono, infine, essere sottovalutati i benefici antitumorali legati alla presenza della vitamina B17 e la capacità di questo frutto di regolarizzare il tratto intestinale non solo contrastando la stipsi ma anche depurando lo stesso intestino dalle scorie in eccesso.