Over 60 e idratazione: come creare delle gustose acque aromatizzate

L'acqua è fonte primaria di vita, non solo per l'ambiente e Madre Terra ma anche per l'uomo stesso, che nell'idratazione trova la risposta più adatta a un corretto funzionamento del corpo e degli organi. Bere acqua consente una giusta sopravvivenza per cellule, tessuti e organi, migliora la circolazione, elimina le scorie e previene problematiche di salute. Idratarsi, con acqua, infusi, succhi e molto altro, protegge anche la salute dei reni, filtri fondamentali del corpo.

Ed è una necessità utilissima in particolare se si pratica sport o una vita dinamica, così da rispondere alla necessità di dissetare tutto il corpo. Uno stimolo, quello della sete, che con il passare degli anni viene sempre meno provocando condizioni di forte disidratazione anche nella sempre più attiva silver generation. Ecco che le acque aromatizzate giungono prontamente in aiuto, stuzzicando il palato con gusti e sapori nuovi, golosi ma principalmente benefici.

L'importanza di una corretta idratazione

Il corpo deve poter contare sulla presenza di una costante e valida idratazione, utile per la sopravvivenza. L'organismo è composto da una percentuale elevata di acqua in base al formato dello stesso, pari al 60% del peso corporeo negli uomini, al 50-55% nelle donne e 75% nei neonati. I quantitativi di acqua necessari per una corretta idratazione variano in base a molti fattori, come l'ambiente dove si vive, la tipologia di clima, l'alimentazione, l'attività fisica quotidiana, la tipologia di lavoro, le abitudini e ovviamente l'età.

In media un adulto dovrebbe assumere dal litro e mezzo ai due litri di acqua al giorno, ed è lo stimolo della sete ad avvisare quando il corpo deve rifornirsi. Un segnale che viene sempre meno con il passare degli anni e che può trasformarsi in un problema per la silver generation, privata di un supporto così importante. Ma i vantaggi di un'adeguata idratazione possono essere tanti, ad esempio:

migliora la circolazione del sangue e la pressione, regolando il giusto apporto di ossigeno agli organi;

abbatte il senso di spossatezza e stanchezza, sintomi della disidratazione;

garantisce un umore più sereno e positivo, maggiore concentrazione e attenzione;

pulisce il tratto gastrointestinale favorendo l'eliminazione delle feci e migliorando la digestione;

riduce la sensazione di fame e accelera la capacità del corpo di bruciare i grassi;

scorie e tossine vengono eliminati dal corpo anche attraverso l'urina e il sudore, garantendo anche il benessere dei reni e il loro compito in qualità di filtri;

articolazioni e muscoli in salute grazie a una buona idratazione;

effetto drenante in particolare delle aree del corpo sottoposte alla presenza negatova della ritenzione idrica;

regolazione della temperatura interna del corpo.

Acque aromatizzate: ricette e consigli

Gli over 60 sono molto attenti alla salute personale, al benessere del corpo e del cuore, per questo prediligono uno stile di vita dinamico, attivo ed equilibrato. La presenza di patologie o problematiche fisiche potrebbe guidarli verso scelte più salutari e consapevoli, partendo proprio da un fattore fondamentale quale l'idratazione. Ed ecco che entrano in campo le acque aromatizzate, perfette per contrastare la diminuzione fisiologica dello stimolo della sete. Un modo creativo e sano per realizzare bevande idratanti, succose e gustose. Scopriamo come crearle, servendole a temperatura ambiente o con ghiaccio, preferibilmente filtrate.

Menta, zenzero e cetrioli da tagliare a fette sottili per poi immergere il tutto in due litri di acqua, basta mescolare con cura per poi riporre in frigorifero. Dissetante e perfetta per agevolare una corretta depurazione;

e perfetta per agevolare una corretta depurazione; Lamponi freschi, scorza di un limone e un rametto di rosmarino, in infusione in acqua per una bevanda in grado di favorire una buona digestione ;

; Bevanda dissetante e gustosa da servire fresca, basta immergere una manciata di more, qualche rametto di timo e delle pesche noci tagliate a fette;

Albicocche e susine a pezzetti, un ciuffo di finocchietto selvatico e qualche fetta di lime per una bevanda remineralizzante da servire con ghiaccio;

da servire con ghiaccio; Per un'acqua anti-age basta versare in due litri di acqua una manciata di mirtilli, di more e di lamponi, rinfrescando il tutto con del succo di lime o limone;