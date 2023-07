Le attività da fare al mare per gli over 60

Il mare è un vero toccasana a tutte le età. Per gli over 60, in particolare, godersi un periodo a contatto con la sabbia, la salsedine e il sole rappresenta una strategia efficace per affrontare meglio i mesi freddi, facendo il pieno di vitamina D.

Per trarre tutti i benefici del mare, tuttavia, è importante programmare alcune attività da svolgere nell’arco della giornata, alternando un sano movimento al relax e al riposo vero e proprio. Dalla lettura alle camminate sulla riva, fino alla pratica di alcuni sport a bassa intensità: ecco cosa fare al mare per rilassarsi, tonificarsi e divertirsi, da soli o in compagnia.

Passeggiate sul bagnasciuga

Una vacanza al mare è l’occasione perfetta per concedersi lunghe camminate a piedi nudi sul bagnasciuga, un’attività molto salutare che permette di ottenere numerosi vantaggi. Il beach walking, infatti, ha effetti positivi da diversi punti di vista ed è possibile svolgere questa attività anche immergendosi fino alle caviglie, al polpaccio o fino alla vita:

stimola la circolazione e l’ossigenazione del sangue;

tonifica i muscoli delle gambe;

massaggiare la pianta del piede;

riduce il gonfiore degli arti inferiori.

Naturalmente, camminare in riva al mare permette anche di fare il pieno di vitamina D.

Tutti i benefici dell’acquagym

Tra le numerose attività sportive che è possibile praticare al mare, l’acquagym occupa senza dubbio un posto privilegiato. Per gli over 60, nello specifico, può rivelarsi molto utile per mantenere il peso forma ed esercitare muscoli e articolazioni in modo delicato, riducendo tuttavia il rischio di cadute o di strappi muscolari.

Il movimento in acqua, inoltre, aiuta a lenire i fastidi causati dalle malattie che interessano la colonna vertebrale, come le lombosciatalgie, permettendo di fare movimento senza sforzare eccessivamente le strutture articolari. In molte spiagge attrezzate, così come all’interno dei villaggi turistici e degli stabilimenti balneari, vengono spesso organizzati corsi di acquagym accessibili a tutti.

Il gioco delle bocce

Il classico gioco delle bocce è una delle attività maggiormente praticate in spiaggia. Anche in questo caso i benefici non mancano, dal punto di vista sia fisico sia mentale. Il gioco delle bocce, infatti, è assimilabile a una ginnastica dolce che consente di muoversi senza fare sforzi eccessivi, stimolano allo stesso tempo la concentrazione.

Uno dei vantaggi di questa attività, inoltre, è legato alla possibilità di socializzare e stare in compagnia.

Fare il bagno al tramonto

Il nuoto è in grado di generare numerosi benefici, ma anche concedersi un bagno rilassante al tramonto rappresenta un’attività salutare. Lontano dalle ore più calde e immersi in un’atmosfera romantica e rilassante, infatti, è possibile godersi pienamente una breve nuotata a fine giornata che può stimolare l’appetito e, allo stesso tempo, conciliare il sonno.

Dedicarsi alla lettura sotto l’ombrellone

A prescindere dal genere letterario, un buon libro è sempre un prezioso alleato per chi si trova in vacanza al mare. Mettendosi comodi sotto l’ombrellone e al riparo dai raggi solari soprattutto nelle ore più calde della giornata, infatti, è possibile dedicare un po’ di tempo alla lettura.

Anche optare per le classiche parole crociate, infine, rappresenta un’alternativa stimolante e un ottimo passatempo.