Over 60 e mare, ecco 7 location perfette per le vacanze

È tempo di preparare la valigia e partire alla volta di nuove mete intriganti, dove il mare è il vero protagonista. Sempre più over 60 si staccano dal classico periodo legato alle vacanze di agosto, anticipando partenze e periodi di relax, complice anche la possibilità di sfruttare qualche sconto interessante, così da risparmiare concedendosi qualche attività e sfizio in più. Da soli, in coppia o in gruppo, il mare è la destinazione più ambita, quella che consente di staccare la spina rigenerando al contempo la mente e l'umore.

Scegliere la destinazione migliore non sempre è così facile, vista l'ampia possibilità di scelta tra villaggi, residence, pacchetti all inclusive, alberghi o appartamenti, senza dimenticare l'evergreen di sempre: la crociera. E se c'è chi preferisce limitare il raggio d'azione verso il mare italiano, c'è anche chei sceglie di mettere in valigia il passaporto per raggiungere lidi lontani. E allora scopriamo insieme le sette destinazioni di mare da non farsi sfuggire.

Liguria

Facile da raggiungere sia in treno che in macchia, la Liguria è una regione versatile e perfetta per trascorrere una vacanza al mare, perché offre molteplici occasioni di relax ma anche attività di svago e altamente culturali, oltre a innumerevoli percorsi per affrontare passeggiate. Non solo trekking e fitwalking, ma anche immersioni nella natura grazie ai tanti sentieri che costeggiano il mare ligure. La scelta della destinazione è vasta, si può organizzare una vacanza più dinamica visitando borghi e città alla scoperta della storia e dell'arte, come ad esempio Genova, per un'immersione nei carruggi o per un'incursione a Boccadasse per ammirare le sue adorabili casette colorate e scoprire una città piena di storia e di cultura tra chiese, musei e l'incredibile cimitero di Staglieno, luogo sacro e ricco di opere d'arte. Ma la scelta si allarga alle cittadine sia del versante di Ponente che di Levante, a partire dalla zona delle Cinque Terre, tra mare e natura, oppure si può preferire la vivacità di Alassio o quella di Sestri Levante. O al contrario si può optare per la pace e la tranquillità di Tellaro, a pochi passi da Lerici, ma anche il fascino indiscutibile di Cervo tra le sue mura medievali in cima a una collina, senza dimenticare Arenzano e la caratteristica Varigotti. La Liguria è la regione perfetta dove divertimento e relax si fondono amabilmente, con la possibilità di scoprire sapori e profumi nuovi stringendo nuove amicizie.

Sicilia

Circondata dal mare più limpido la Sicilia è la regione perfetta dove trascorrere le vacanze, per ammirare le bellezze della storia e i luoghi della cultura, ma anche semplicemente per assaporare i tempi lenti della regione, adorabilmente sdraiati sulla spiaggia immersi in calette solitarie e meravigliose. Sono tanti i luoghi che meritano un passaggio, per questo è consigliabile muoversi in automobile da zona a zona, prenotando per tempo l'alloggio. La natura selvaggia della macchia mediterranea siciliana è la vera protagonista, in grado di incorniciare con eleganza spiagge, calette e piccole insenature. A volte ruvida e aspra, altre raffinata e affascinante, la regione consente di godere di posti e location uniche, con la possibilità di una vera immersione anche nella storia del territorio. Palermo con il suo bellissimo orto botanico, Erice con il suo castello medievale, Trapani dove degustare la migliore colazione della Sicilia, ma anche Ragusa, Catania, Agrigento, Siracusa con Ortigia con il suo antico Duomo. La Sicilia è arte, cibo e sapori incredibili, ma principalmente mare. Ogni zona offre scorci mozzafiato, fondali meravigliosi e acque limpide, come Ustica oppure la spiaggia di Cala Bue Marino a Favignana con i suoi colori incredibili. Oppure la Riserva Naturale dello Zingaro, dove la natura selvaggia protegge dal caos del turismo sfrenato. I tempi morbidi della Sicilia consentono di vivere una vacanza rilassante, dove non mancherà la possibilità di scoprire e conoscere ma anche di divertirsi.

Riviera Romagnola

È la meta più gettonata sia dai giovani che dalla categoria over, perché la Romagna riesce a fondere amabilmente la possibilità di divertirsi con il relax e la pace della tranquillità a pochi passi dal mare. Da sempre offre spiagge attrezzatissime, con innumerevoli attività ricreative, alberghi a conduzione familiare dove assaporare le prelibatezze del luogo. Non bisogna inoltre dimenticare i tanti locali e ristoranti con affaccio sul mare, dove degustare un aperitivo facendosi cullare dal suono delle onde. Le destinazioni più ambite sono Rimini e Riccione, ma la Romanga è anche molto altro come ad esempio Ravenna, dove ammirare ben otto monumenti storici Partimonio dell'umanità dell'Unesco. Si può andare alla scoperta di Cervia con il suo amabile centro storico, tutto da visitare a piedi, o anche la dinamica Milano Marittima con le tante vie dedicate allo shopping. Tra le località più gettonate c'è anche Cattolica, al confine con le Marche, piena di attrazioni ma anche di spiagge dove rilassarsi in pace e Gatteo che da quest'anno è Bandiera Blu e dove è possibile farsi rapire dalla bellezza del suo castello malatestiano. Infine Igea Marina un posto a misura di famiglia, perfetto per gli over che cercano pace e relax e magari viaggiano in compagnia dei nipotini.

Sardegna

Se prenotata con largo anticipo è il posto perfetto dove trascorrere vacanze tranquille, godere di location incontaminate e degustare sapori unici. Basta scegliere le zone meno gettonate e travolte dal turismo, dove l'accoglienza locale della Sardegna è più intima. Per un relax totale ecco Cala dei Gabbiani a Baunei, poco affollata e perfetta per rilassarsi ammirando un mare cristallino. Per gli amanti del mare selvaggio ecco la spiaggia di Piscinas con le sue dune, all'interno del territorio di Arbus, dove sarà impossibile non camminare per chilometri vista l'incredibile estensione della spiaggia. Se invece si vuole scoprire un'oasi unica ecco quello di Bidderosa, nel territorio di Orosei e nel tratto costiero Centro-Est Sardegna. L'ingresso è a prenotazione perché rientra all'interno di un'area protetta, dove mare e sabbia bianchissima risplendono sotto i raggi del sole. Se invece preferite le dune e il quasi isolamento ecco la zona di Chia, in particolare con Cala Cipolla con ginepri secolari, acque trasparenti e spiagge caraibiche. Senza dimenticare Cala Sinzias, a Villasimius circondata da una pineta bellissima di eucalipto e poco affollata, e Cala Domestica nella zona di Buggerru, in particolare la spiaggia de la Caletta, più intima e solitaria.

Grecia

La Grecia è facile da raggiungere e offre innumerevoli pacchetti vacanza, a partire dalla soluzione all inclusive fino alla casetta dei pescatori a pochi passi dal mare. Nonostante sia una meta gettonatissima, riesce ancora a preservare alcune aree o isolette dove ritmi e costi risultano ancora tranquilli ed economici. È il posto perfetto per chi vuole fuggire dal caos del quotidiano e sdraiarsi sulla spiaggia per godere di panorami mozzafiato. Alcune delle zone meno turistiche e perfette per gli over 60 sono le isole del Dodecaneso in particolare Kos, Karpathos, Leros ma anche quelle più piccole ed economiche, Asthipalea, Kastellorizo e Aghatonisis. La più grande isola greca è Creta, molto frequentata e particolarmente turistica, ma che è riuscita a preservare alcune aree che risultano ancora selvagge e naturali. Se volete un'immersione nei colori Milos è il luogo per voi, parte integrante delle Cicladi, ricca di storia e monumenti ma anche di paesaggi lunari come la spiaggia di Sarakiniko, oppure Amorgos con i suoi 100 chilometri di coste selvagge e innumerevoli aree rurali, fino a Kastellorizo a pochi passi dalla Turchia e location del film Mediterraneo. Senza dimenticare Tinos la meno turistica, costellata da innumerevoli paesini di case bianche, oltre alle tante spiagge solitarie dove abbandonarsi per un bagno di sole e di mare incontaminato. Il tutto degustando le prelibatezze del posto, a partire dal pesce freschissimo pescato in giornata dalle tante bachette di pescatori che riforniscono i ristorantini e le taverne della Grecia.

Spagna

Anche la Spagna è una destinazione perfetta per i senior, in particolare per quelli più dinamici che amano mescolare il relax da spiaggia con la possibilità di visitare luoghi d'arte e storia. In particolare per chi ama le attività legate al mare come ad esempio le Isole Medas dove è possibile immergersi nei fondali, ma anche la Costa Brava sempre in Catalogna per ammirare le biodiversità del luogo, sia via terra che via mare. I sette chilometri di spiaggia di Los Lances nel comune di Tarifa, Campo de Gibilterra (Andalusia) sono l'ideale per chi ama il mare più selvaggio, dove mettersi alla prova con attività sportive e ricreative. Se invece siete alla ricerca del relax, a pochi passi dal villaggio di Begur troverete Playa de Aiguablava con sabbia bianca e acque turchesi. Oppure la spiaggia di Es Pujols a Formentera che conserva quel sapore tranquillo delle zone meno caotiche, grazie ai piccoli capanni e alle barche dei pescatori. A Minorca, invece, si può raggiungere la baia incontaminata di Cala Turqueta lontana dal caos, circondata da pinete, con sabbia dorata e acque trasparenti. Infine Torremolinos nella zona dell'Andalusia, da raggiungere fuori stagione quando il turismo è minore e aumenta la possibilità di vistare con calma le lunghe spiagge quasi silenziose.

Slovenia

Facile da raggiungere anche in automobile, la Slovenia è perfetta per visitare luoghi storici e godendo di una vacanza unica senza spendere cifre esorbitanti. Pirano è sicuramente uno dei posti più belli, un borgo ricco di storia dove non mancano costruzioni caratteristiche e musei, ma anche la possibilità di prendere un po' di sole. Strugnano, invece, è poco affollata e per questo consigliatissima sia per l'area della salina che per la spiaggia di Mesecev Zaliv o Moon Bay dove i ciottoli si immergono mollemente nelle acque limpide della zona. A pochi passi da Pirano ci si imbatte in Isola, piccolo borgo di pescatori dove concedersi una visita alla suggestiva spiaggetta di Bele Skale ammirando il tramonto e le tante bellissime e innocue meduse che colorano le sue acque. Tra le più note spicca la spiaggia del faro o la spiaggia di Sventilnik con il suo paesaggio naturale ricco di pini. In alcune zone della Slovenia l'area mare è corredata da un passaggio in cemento, una sorta di lungomare artificiale dove è facile stendere il telo per un accesso diretto alle acque limpide.