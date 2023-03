Avocado, tutte le proprietà e i benefici per gli over

L'avocado, da tempo, occupa un posto di riguardo tra le ricette più stuzzicanti legate al mondo del benessere e della salute tanto da trasformarsi in una sorta di piacevole ossessione culinaria. È originario delle zone più calde del mondo, come il Messico, il Perù, la Repubblica Dominicana, l'Indonesia e tutte le aree dove impera il clima tropicale o sub-tropicale. Negli utlimi tempi anche l'Italia ha iniziato a dedicargli maggiore attenzione, impiegando le energie in coltivazioni mirate, in particolare nelle aree del sud e più calde come Sicilia, Sardegna e Calabria.

È un frutto dalla alte proprietà nutrizionali e benefiche per l'organismo, fortemente salutari e in particolare per i senior più attenti all'alimentazione. L'avocado offre una dose interessante di omega3, protegge il sistema cardiovascolare ma svolge anche una valida azione antiossidante contro i radicali liberi. Scopriamo insieme l'avocado, gli impieghi in cucina e gli effetti sulla salute di questo frutto così particolare.

Benefici e proprietà

Parte integrante di un commercio e di una produzione serrata l'avocado, negli ultimi anni, è diventato parte attiva di un'alimentazione naturale, sana e benefica. Molto diffuso nei territori tropicali e sub-tropicali, nel tempo, ha trovato terreno fertile anche nel sud Italia dove viene coltivato con successo. È una pianta particolare che richiede temperature calde e stabili, così da favorire la crescita della stessa ma anche dei suoi frutti dalla forma così singolare. Il termine avocado ha origini miste, sia inglesi che spagnole, e rimandano all'origine azteca āhuacatl e che significa testicolo, in linea con la forma dello stesso frutto.

L'avocado è un alimento ricco di omega3, altamente calorico tanto che il grasso vegetale presente risulta benefico anche per la gola tanto da sciogliere le placche. Viene spesso impegato come sostitutivo del burro all'interno dell'alimentazione vegana, in particolare per la creazione dei dolci. Contiene beta-carotene, vitamine C, E, e K, glutatione, folati e potassio in percentuale maggiore rispetto alle banane con effetti positivi sulla pressione. È un alimento benefico tanto da contrastare le problematiche cardiovascolari, come ad esempio l'ictus, l'aterosclerosi, l'ischemia cerebrale e l'infarto. Vanta innumerevoli proprietà antiossidanti di contrasto contro i radicali liberi, arginando l'invecchiamento di pelle e tessuti, proteggendo anche il cavo orale dalle formazioni tumorali. Non solo: l'avocado trova spazio anche all'interno della beauty routine come maschera per i capelli, crema per il viso e la pelle del corpo.

Avocado in cucina, tutte le ricette più interessanti

L'avocado è un frutto ricco di proprietà benefiche, molto amato anche dei senior più attenti all'alimentazione equilibrata e salutare. In pochi anni è diventato sinonimo di benessere, nutrimento, parte attiva di una dieta equilibrata e anche toccasana per la salute dell'intestino perché ricco di fibre. È un alimento ricco di qualità e che trova spazio in moltissime ricette ma è bene mangiarlo sempre e solo crudo per non renderlo amaro perdendo le proprietà benefiche. Come accennato trova posto come sostituto del burro all'interno dell'alimentazione veg, per la preparazione di dolci e biscotti. È un prodotto versatile e trova la sua migliore applicazione nella creazione dell'amato guacamole, sala messicana famosissima di origini antiche, perfetta per condire e farcire.

L'avocado può trasformarsi in un hummus davvero singolare, abbinarsi a cereali e insalate super salutari, creme e zuppe fredde, spume in tandem con il pesce, fino al più amato avocado toast. Quest'ultima è la ricetta maggiormente replicata, perfetta anche per la colazione dei senior dalla quotidianità intensa. È un piatto unico e si prepara con fette di pane tostato, dove spalmare l'avocado trasformato in purea e mescolato con succo di lime o limone, aggiungendo olio d'oliva, sale, pepe e un pizzico di peperoncino. Per ottenere un piatto completo basta aggiungere una fonte proteica, come ad esempio del salmone affumicato oppure delle uova o anche della crema di ceci.