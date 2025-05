Ballare dopo i 60: ecco perché fa benissimo (al corpo e all’umore)

Ascolta ora 00:00 00:00

Praticare qualche tipo di attività fisica è un buon consiglio per uno stile di vita sano a tutte le età, tuttavia ci sono attività che risultano particolarmente importanti per determinati segmenti. Una di queste è il ballo: piace da bambini come piace quando si è anziani. Ma per gli over 60 il ballo presenta ricadute positive sia in termini di salute fisica, sia in termini di salute mentale, come riporta HealthLine. In fondo l’idea di fare attività fisica stando insieme ad altre persone e divertendosi può essere qualcosa che incontra il gusto di molte persone e quindi, perché non provare (ma con le dovute accortezze del caso)?

Benefici del ballo sulla salute mentale

Quando gli anni passano, le abitudini di vita si trasformano. Dopo i 60 anni, potrebbe capitare di ritrovarsi soli o con pochissimi amici e amiche: il ballo, essendo anche un’attività sociale, può permettere di ampliare la cerchia delle proprie conoscenze, aiutando così a conoscere persone nuove e allacciare nuove relazioni, amicali o magari anche sentimentali se si è single. Secondo l’università di Sydney, ballare contrasterebbe diversi fenomeni psicologici o cognitivi, come depressione, perdita di memoria o conseguenze della solitudine, contribuendo invece a migliorare il benessere emotivo. Senza contare che a volte la mancanza di contatti sociali potrebbe peggiorare la vista, l’udito e la salute fisica complessiva. In altre parole, ballare fa stare bene sul piano emotivo e psicologico. Ma non bisogna sottovalutarne anche le implicazioni fisiche.

Benefici del ballo sulla salute fisica

Naturalmente, prima di iniziare qualunque attività fisica, anche leggera come ballare, è bene chiedere consiglio al proprio medico, e si deve ricordare di accompagnare la propria quotidianità a una dieta sana: mangiare troppo e male potrebbe appesantire, mangiare poco e male potrebbe non fornire all’organismo energia sufficiente per muoversi come si vorrebbe.

Tra i benefici per la salute fisica del ballo si annoverano miglioramenti:

nell’ equilibrio ;

; nella mobilità ;

; nella forza , soprattutto nella parte inferiore del corpo, ma alcuni balli di figura permettono un allenamento delle braccia non indifferente;

, soprattutto nella parte inferiore del corpo, ma alcuni balli di figura permettono un allenamento delle braccia non indifferente; nella salute cardiovascolare ;

; nella flessibilità muscolare ;

; nella resistenza muscolare.

In generale, il ballo permette l’aumento della frequenza cardiaca e questo significa che nell’organismo può circolare più ossigeno. Inoltre a questa attività fisica è associato, per via dei benefici elencati, anche un miglioramento della salute delle ossa o rallentare gli effetti del declino cognitivo, grazie alla memoria esercitata dal movimento muscolare.

I migliori balli per i senior

Chi lo desidera può anche ballare a piacimento muovendosi sul ritmo della dance music, tuttavia i balli codificati sono i migliori se si aspira a godere dei benefici del ballo.

Tra le discipline ideali ci sono dei tipi dicalibrati sugli anziani, esercizi aerobici affini al ballo come la zumba o la danza jazz, icome valzer e foxtrot, il tip tap, oppure anche discipline molto amate per via della socialità che è sempre accompagnata a esse come io i balli di gruppo. Esistono forme di danza seduta inoltre, dedicati a chi ha problemi di deambulazione.