Bevande rinfrescanti per over 65

Afa e temperature elevate possono diventare nemici della salute, soprattutto per gli over 65. Le bevande rinfrescanti rappresentano preziose alleate per combattere il caldo e reintegrare i sali minerali persi attraverso la sudorazione, da assumere nell’arco della giornata per dissetarsi in modo ottimale.

A prescindere dall’età ma soprattutto per chi ha superato la soglia dei 60 anni, diventa fondamentale garantirsi un corretto apporto d’acqua per ottenere un’idratazione ottimale.

Attraverso la sudorazione, infatti, l’organismo regola la temperatura corporea dissipando il calore in eccesso, tuttavia con la perdita di liquidi si perdono anche potassio, sodio e cloro. Spesso, negli over 65, a contribuire alla perdita di sali minerali contribuisce anche l’assunzione di farmaci diuretici. Ecco un elenco delle bevande dissetanti e rinfrescanti perfette per l’estate.

Bevanda mela e cannella

Perfetta in ogni stagione, la bevanda aromatizzata con mela e cannella è un vero concentrato di antiossidanti, ideale per dissetare e rinfrescare durante i mesi caldi. Per prepararla è sufficiente riempire una brocca con acqua naturale e aggiungere alcune stecche di cannella, oltre alle fettine di mela.

Questa particolare acqua deve essere fatta riposare in frigorifero per alcune ore, consumandola poi durante l’arco della giornata.

Karkadè

L’infuso a base di karkadè è sempre un toccasana per rinfrescare in estate. Sebbene sia priva di caffeina, questa bevanda aiuta a contrastare alcuni effetti della calura come spossatezza e stanchezza.

Per preparare questo infuso è necessario mettere in infusione in acqua calda i filtri già pronti, oppure i fiori di karkadè essiccati. Anche in questo caso, la bevanda deve essere lasciata raffreddare alcune ore in frigorifero prima di essere consumata.

Acqua di cocco

Ottima per dissetare e fare il pieno di vitamine e minerali, l’acqua di cocco si ricava dalle noci di cocco ancora verdi. Sebbene sia ipocalorica, l’acqua di cocco è ricca di fibre, priva di colesterolo e oltre a essere consumata al naturale può essere anche aggiunta nelle pietanze o nei centrifugati.

Bevanda al tamarindo

Un evergreen per rinfrescarsi in estate è certamente la bevanda al tamarindo, che può essere acquistata già pronta oppure realizzata in casa. È sufficiente avere a disposizione del tamarindo fresco, da tagliare e far bollire in acqua anche aggiungendo dello sciroppo d’acero per dolcificare.

La bevanda deve essere filtrata e lasciata raffreddare in frigorifero, consumandola anche con l’aggiunta di ghiaccio.

Centrifughe di frutta e verdura

Le centrifughe di frutta e verdura, infine, permettono di assumere non solo sali minerali ma anche vitamine preziose. Avendo in casa un estrattore di succhi, è possibile preparare ottime bevande salutari e rinfrescanti, utilizzando frutta di stagione e ortaggi freschi.

Sono ideali da inserire nella centrifuga il melone e l’ananas ma anche il cetriolo e il finocchio, così come le mele e il cocomero. Per dare un tocco di dolcezza, è sempre possibile aggiungere un cucchiaio di miele o del dolcificante ipocalorico. Carote e albicocche, invece, si rivelano anche preziose alleate per favorire l’abbronzatura in modo naturale.