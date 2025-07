5 outfit freschi per le giornate più calde

In estate le temperature roventi ci fanno prediligere inevitabilmente outfit confortevoli e leggeri.

Il bello di questa stagione è che è possibile mixare colori e capi in piena libertà dando spazio alla propria creatività in base anche al proprio stile. Nelle giornate da bollino rosso le fashioniste raccomandano di non perdere mai il proprio stile perché esso può conciliarsi benissimo all’esigenza di leggerezza.

A rendere stilosi i capi sono anche gli accessori come cinture, borse, occhiali da sole che aggiungono dettagli non banali al proprio outfit. Scopriamo cinque outfit freschi e leggeri da sfoggiare in piena libertà nelle giornate più calde di questa lunga estate, in vacanza ma anche in città.

Abito lungo con stampa floreale in stile boho chic

Gli abiti lunghi spopolano tanto in questa estate super calda. Ne troviamo tanti in diversi tessuti freschi e che garantiscono comfort e vestibilità. Gli abiti lunghi si arricchiscono di colori vivaci, stampe floreali o etniche. Si possono indossare sia la mattina che la sera sotto a sandali ultra flat, gladiator o anche texani con frange. Sono un perfetto revival dei mitici anni Settanta. L’accessorio che fa la differenza per questo outfit è la cintura o la borsa di cuoio con frange in pieno stile boho- chic.

Minigonna di raso e top per un look casual

La gonna di raso è un vero e proprio must have per questa stagione. Il suo tessuto lucido è sinonimo di sofisticatezza ed eleganza. Può essere indossata sia per occasioni formali che per il tempo libero. Molto amata è la versione mini che lascia scoperte le gambe da abbinare ad un top colorato o una t shirt. Si abbina facilmente a sneakers o sandali mules, gladiator o infradito.

Chemisier dallo charme anni 50

Un capo rivival degli anni 50 quest’anno è un vero e proprio capo imperdibile nel guardaroba estivo. Fresco, elegante e facile da indossare. Si arricchisce di tessuti floreali, geometrici o dettagli sartoriali. Si abbina facilmente con ciabattine, sandali con tacco. Per le occasioni speciali questo capo diventa di seta o in raso.

Pantaloni sartoriali con gilet con un tocco di femminilità

Per chi ama uno stile classico i pantaloni sartoriali risultano super confortevoli anche col caldo. Leggeri dalle linee classiche e pulite si abbinano a gilet o micro top colorati. Da portare con infradito o sandali con tacco. Quest’anno spopolano le tinte pastello per questo capo che smorza un po’ il loro carattere troppo serioso.

Gonna lunga bianca in lino urban chic

Il lino bianco fa subito pensare alle vacanze e al mare ma può essere sfoggiato anche in città, La gonna lunga che arriva fino alle caviglie abbinata ai sandali colorati dona comfort e freschezza anche in

città. Si arricchisce di un spacco laterale per un effetto sensuale che lascia scoperte le gambe ad ogni passo. Si abbina con facilità a camicie, top aderenti o canotte. Una borsa di paglia arricchisce questo outfit di stile.