Caftani, pareo e prendisole, cosa scegliere a 60 anni

Tra le tendenze estate 2025 tornano in auge i caftani, i pareo e i prendisole come capi da sfoggiare non solo in spiaggia con sotto il costume da bagno ma anche in città.

Incarnano un inedito senso di libertà, comodità e stile. Sono delle vere e proprie icone. Si sono diffusi a partire dagli anni Settanta. In particolare il caftano è sempre stato amato per il suo fascino bohemienne che nel corso degli anni ha conosciuto diverse evoluzioni assumendo tante declinazioni.

Di questi capi così stilosi ne troviamo di tante varietà. Da quelli stampati con motivi floreali a quelli più raffinati con ricami e dettagli che non passano inosservati. Anche a sessant’anni i caftani, pareo e cospricostume sono dei veri e propri must have. Fondono la tradizione con la modernità.

La peculiarità di questi capi tanto amati sta nella loro versatilità. Ciò li rende perfetti sia al mare come capo per la città nelle giornate più roventi. Si abbinano facilmente a sandali rasoterra, stivaletti texani e si arricchiscono di cinture stilose.

Scopriamo quali sono i modelli che trasudano eleganza e stile e che si possono scegliere a 60 anni e non solo.

Caftano fantasia

Molto amato dalle fashioniste perché crea delle suggestioni che rimandano a terre lontane e sconosciute. È caratterizzato da illustrazioni di paesaggi esotici. È un modello fluido. Amato per le sua maniche ampie. Trasuda leggerezza e un senso inedito di libertà. Consigliati i colori vivaci come l’arancio e l’azzurro che esaltano l’abbronzatura.

Caftano ricamato

Sembra un abito in voile. Solitamente questo modello ha lo scollo a V e dei profondi spacchi laterali. Monocromatico si caratterizza per il suo fascino elegante e al tempo stesso discreto. I ricami elaborati floreali donano un gusto romantico a questo capo.

Pareo con taglio al ginocchio

Versatile e creativo. In versione midi risulta pratico e adatto ad ogni silhouette. È la scelta ideale per chi non vuole mostrare troppo le gambe ma ha bisogno di comfort. Può essere utilizzato come gonna. Basta avvolgerlo attorno alla vita. Dopo aver incrociato le estremità basta annodarle sul davanti per creare un elegante effetto drappeggiato.

Copricostume in crochet

L’effetto ricamato di questo capo non passa mai di moda. Domina sul bagnasciuga delle spiagge ma anche in città.

in particolare nell’estate 2025 si arricchisce di lavorazioni traforate, lunghezze midi e colori eleganti. Dona un gusto bohémien di classe. Si infila sopra il bikini e la sua particolare traforatura lascia traspirare la pelle.