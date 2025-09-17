Le camicie da notte della nonna diventano abiti per uscire. Come indossarle anche a 50 anni

Le camicie da notte diventano abiti da sfoggiare durante il giorno, non solo tra le mura domestiche.

A lanciare questa tendenza sono state le fashioniste questa estate. Ma questa tendenza la ritroviamo anche durante l’autunno caldo che ci aspetta. Le camicie da notte danno un taglio netto al confine tra abbigliamento da giorno e quello da notte ridisegnandolo in maniera chic.

Diventano abiti leggeri e fluttuanti che si arricchiscono di dettagli che fanno davvero la differenza come stampe floreali, voland, pizzi, ricami, ruches. Sono diventate protagoniste del piccolo schermo grazie all’attrice Megan Stalter che nella serie di Netflix intitolata “Too Much” le indossa con charme e stile.

Ad arricchire questo trend di stile e personalità sono gli accessori da abbinare che diventano davvero emblematici per gli outfit di ogni genere e per ogni contesto. Possono essere indossate nei contesti formali come in ufficio ma anche nel tempo libero o per una serata romantica e speciale.

Questa tendenza ha riscosso successo perché le camicie da notte come abito è comoda e versatile. Offrono una sensazione di morbidezza e vestibilità ampia che sta bene a qualsiasi fisicità. Scopriamo come abbinarle per un look confortevole e chic al tempo stesso.

Con un blazer strutturato

Ideale per una riunione di lavoro o semplicemente per il rientro in città dopo le vacanze. In questo abbinamento si crea un contrasto di stile che non passa inosservato. Il blazer dona un tocco formale al look. A stemperare il rigore e la seriosità ci pensa la camicia camicia da notte fluttuante. Ai piedi immancabili i sandali con tacco.

Con i leggins

Soprattutto nelle giornate più fresche si possono indossare sotto la camicia da notte midi un paio di leggins. L ’outfit si completa di chiodo in finta pelle con borchie e sneakers.

Con cardigan

Per un outfit rilassato e accogliente può essere abbinata ad un cardigan da tenere sbottonato che lascia intravedere la camicia da notte. Un dettaglio che apporta stile è il foulard o una cintura larga. Ai piedi immancabili le Mary Jane o gli stivali texani per un tocco boho -chic in pieno rivival anni Settanta.

Con coprispalle con inserti in pizzo

Ideale per una serata romantica. Per l’occasione di può optare per una camicia di notte in raso nero da abbinare ad un coprispalle con inserti in pizzo. A rendere più seducente questo look un paio di decolleté o mules con tacco alto.

Con giacca di jeans

Per un look

street style l’ideale è sfoggiare una camicia da notte con stampa floreale dai colori vivaci abbinata sotto ad una giacca di jeans in denim chiaro. Ai piedi immancabili le comode sneakers o dei sandali rasoterra di cuoio.