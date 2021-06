Capelli bianchi, la moda del momento: consigli e tagli

I capelli bianchi sono glam e di tendenza, anche per gli over 60. Lo avreste mai detto? Eppure, è proprio così: dalla scorsa estate stanno letteralmente spopolando. Anzi, alcune delle più amate celebrità di Hollywood sfoggiano la capigliatura "total white" con estrema disinvoltura e fierezza. Basti pensare all'affascinante Sharon Stone che, già da qualche anno, ha optato per un color platino dal tono freddo.

Capelli bianchi: un valore aggiunto alla bellezza femminile

L'era delle decolorazioni estreme e delle tinte super coprenti sembra sia giunta al tramonto. E per fortuna, verrebbe dire, dal momento che tingersi i capelli - specie nella zona della ricrescita - può trasformarsi in uno vero e proprio incubo. Un piccolo supplizio quindicinale o mensile a cui, possiamo esserne certe, si sia sottoposta almeno una volta nella vita qualunque donna che abbia superato la maggiore età. E un trend che ultimamente coinvolge anche gli uomini. La domanda è: ne vale davvero la pena?

Posto che non vi siano particolari esigenze lavorative o personali, non vi è alcun motivo per cui si debbano coprire ostinatamente i capelli bianchi. Anzi, si dovrebbero curare come non mai, dal momento che ci accompagneranno per buona parte dell'esistenza. E se valorizzati nel modo giusto, con tagli e pettinature mirate, non potranno fare altro che aggiungere valore alla propria naturale bellezza.

Quale è il taglio giusto per i capelli bianchi?

In barba alle credenze comuni, i capelli bianchi - o grigi - si adattano a diversi tagli e pettinature. Potete optare per una bella sforbiciata oppure scegliere di tenerli lunghi e fluttuanti come onde, non importa. Ciò che conta è mantenere l'armonia del volto, ovvero: adattare la pettinatura alle geometrie del viso tenendo conto della forma di sopracciglia, naso, bocca e, più in generale, delle curve lungo la linea della mascella e della fronte.

Altro dettaglio, tutt'altro che trascurabile, è l'immagine di se stessi che si vorrebbe vedere riflessa allo specchio. Se, ad esempio, siete delle anime ribelli, potreste decidere per un'acconciatura sbarazzina o al naturale. In caso contrario, consigliamo di raccoglierli in una coda o uno chignon morbido.

Il make up per i capelli bianchi

Il make up può aggiungere valore allo stile "total white", posto che non si ecceda con l'utilizzo dei prodotti cosmetici. Pertanto, anche in questo caso, è molto importante mantenere l'armonia del volto senza cedere alla tentazione di "strafare".





Una base colorata per il viso, sulle nuance calde del beige, potrebbe essere l'alternativa perfetta al fondotinta che, se applicato in modo scorretto, rischia di evidenziare rughe e segni d'espressione. Quanto al trucco per gli occhi, il suggerimento degli esperti è quello di preferire ombretti leggermente satinati a quelli madreperlati. Sulle le labbra, invece, potete sbizzarrirvi con i rossetti e le tinte che più vi piacciono: dal corallo, all'arancio e, perché no, magari anche un bel rosso spento. Infine, per le ciglia occorre un tocco di mascara che, si sa, non deve mai mancare. A qualunque età.