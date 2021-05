Capelli, dalla natura rimedi e impacchi per renderli morbidi e setosi

Aria fredda, temperature calde, vento, alimentazione non bilanciata e abitudini errate: ecco un mix letale per il benessere della chioma e per la sua resistenza. I capelli sono quotidianamente sottoposti a una serie di azioni stressanti, non solo per i lavaggi frequenti, asciugature a temperature elevate con getti di aria calda a distanza troppo ravvicinata ma anche piastre, elastici troppo stretti, acconciature e tinte in grado di sfibrare la chioma sottoposta anche all'azione data da ritmi quotidiani frenetici e dall'inquinamento.

Le abitudini incidono sul benessere e sulla salute della stessa capigliatura, come le problematiche di tipo ormonale e di salute e lo stress accumulato che ricade su tutto il corpo, capelli compresi, tanto da favorire una produzione eccessiva di radicali liberi. Si tratta di una presenza nociva per la vitalità del bulbo pilifero che appare debole e fragile, agendo di conseguenza anche sul cuoio capelluto spesso spento e poco energico. I capelli possono apparire secchi, grassi, deboli, opachi e fragili; per questo è bene prendersene cura con attenzione e amore.

Capelli, tipologia e necessità

Le tipologie di capelli possono essere tanta da lisci e sottili a spessi, ma anche ondulati o mossi, sottili oppure folti; non bisogna poi dimenticare la vasta famiglia dei capelli ricci sia dal formato ampio oppure a spirale, passando per quelli piccoli e voluminosi. In generale, quando si parla di capelli si intendono circa dodici tipologie differenti. Ad accomunarle, le tante problematiche che possono indebolirli, sfibrandoli e spegnendone la lucentezza naturale, fino a intaccare la salute del cuoio capelluto.

Molto spesso possono risultare troppo grassi e pesanti, oppure troppo secchi e in più occasioni apparire come una combinazione di entrambe i fattori. Sapere come curarli e nutrirli è l'obiettivo principale, così da riguadagnare l'equilibrio perso. In commercio sono presenti molti prodotti specifici per varie esigenze, come shampoo in grado di regolare l'eccessiva produzione di sebo, colpevole di appesantire la chioma fino a spegnerla. Non mancano neanche i prodotti delicati benefici per eliminare l'effetto secco, oltre a lozioni, unguenti e lavaggi mirati.

I capelli vanno curati e protetti, in particolare durante le giornate estive al mare così che l'azione di sole e salsedine non finisca per sfibrarli. Al contempo vanno curati dall'impatto dato dall'inquinamento atmosferico, soprattutto se si vive in una realtà urbana, oppure dall'impiego dannoso di detergenti di scarsa qualità e molto aggressivi. Verificata l'origine della problematica, se di tipo ormonale, alimentare o se legata all'ansia e allo stress, è importante effettuare cambiamenti mirati, con il supporto di esperti e specialisti di settore.

La salute passa dalla tavola e dal relax

Una scelta alimentare sana e bilanciata garantisce all'organismo tutti i nutrienti più importanti per preservare la salute dello stesso, ma anche della pelle, del cuoio capelluto e dei capelli. Stop agli eccessi a tavoli, moderazione con bevande alcoliche e abitudini sbagliate, via libera invece ai cibi ricchi di vitamine e amminoacidi, veri toccasana per la chioma. Una capigliatura folta e setosa deve poter contare sulla presenza di cibi antiossidanti, come la frutta e la verdura; tra questi non devono mancare i frutti di bosco seguiti da agrumi, fragole, kiwi. Ma anche tante verdure come le crucifere, la barbabietola, i finocchi, il pomodoro e il piccantissimo peperoncino, vero e proprio scudo naturale contro l'azione dei radicali liberi che invecchiano le cellule, con effetti negativi anche per il sistema immunitario.

Proteggere il corpo assumendo i cibi giusti contrasta questa azione dannosa, spesso agevolata anche dall'inquinamento, dai raggi UV, dal fumo e dallo stress. Fondamentali sono le vitamine, ma anche i sali minerali, gli omega-3 e tanta acqua per idratare il corpo e gli stessi capelli. Uno stile di vita più sano e attento migliora l'aspetto del corpo e la salute, meglio se in combinazione con tecniche di rilassamento e meditazione o attività sportive mirate, perfette per eliminare le tossine di troppo.

Impacchi e rimedi naturali per capelli splendenti

Rimedi naturali e strategie green per creare impacchi e maschere utili a migliorare la salute della capigliatura, grazie all'impiego di ingredienti facilmente reperibili e privi di sostanze chimiche. Una soluzione realizzabile tra le mura di casa, così da migliorare la salute della cute e della stessa capigliatura. Ecco alcune interessanti proposte da distribuire sulla chioma per aumentare la resistenza, l'elasticità e la bellezza.