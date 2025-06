Capelli colorati al sole, i prodotti per proteggerli dai raggi Uv

Ascolta ora 00:00 00:00

I capelli colorati durante l’estate necessitano di maggiore cura e protezione dai danni provocati dai raggi del sole.

Di fatti la protezione solare non riguarda solo la pelle ma anche la chioma, soprattutto se colorata e quindi ne risente maggiormente dell’azione di raggi Uv. Quest’ultimi tendono a danneggiare la fibra capillare compromettendo la cheratina, la proteina che riveste la fibra capillare e che dona alla chioma vitalità e forza.

I capelli tinti o decolorati esposti al sole perdono lucentezza e idratazione. Di conseguenza diventano visibilmente stopposi, aridi e difficili da domare. Inoltre i raggi del sole ossidano i pigmenti del colore tanto da provocare scolorimenti e alterazioni cromatiche.

A risentirne di più sono i capelli rossi e biondi. Il rosso tende a virare verso il biondo e invece il biondo diventa giallognolo effetto paglia. Proteggere i capelli colorati da alterazioni cromatiche e disidratazione è importante durante la stagione estiva e al mare.

Occorre farlo usando nella hair care quotidiana prodotti specifici Scopriamo insieme cinque prodotti efficaci che garantiscono protezione e idratazione ai capelli colorati dai danni del sole in estate.

System Professional Solar Sun Oil by Wella Protezione Uv della cheratina

È una miscela di oli che disciplina la chioma colorata e non solo. Gli oli che la compongono sono olio di argan, noto per i suoi benefici nutritivi, olio di camelia estratto dai semi della pianta, con proprietà antiossidanti. olio d’oliva, usato da generazioni per proteggersi durante l’esposizione al sole. Ricostituisce la cheratina naturale della chioma. Va utilizzato sia prima che durante l’esposizione al sole sui capelli bagnati per ammorbidirli e proteggerli. Sul capello asciutto invece tende a ridurre l’effetto crespo per capelli colorati più soffici e lucenti.

Nuova Miracle Cream di Pantene

Potenziata dalle migliaia di micro-Perle Pro-V Nutrienti contenute in ogni flacone di prodotto. Queste sostanze nutritive penetrano nelle fibre capillari riparando le cuticole e rigenerando la chioma al 100%. Sin dalla prima applicazione il capello risulterà visibilmente più sano e lucente. È un siero che si applica su tutte le lunghezze del capello e non si risciacqua. Preserva i capelli dai danni provocati dal calore del sole e anche dagli strumenti di styling.

Bilboa Olio Solare Capelli

Dall’azione protettiva e districante. Districa e protegge il colore di capelli sia durante che dopo l’esposizione solare. Rinforza e combatte l’effetto crespo. A base di Olio di Argan che nutre intensamente e in profondità i capelli anche quelli trattatati e tinti. Il suo Filtro Uv permette di proteggere i capelli anche da sale, salsedine e cloro Può essere utilizzato anche prima o dopo lo styling per rende più morbidi i capelli e più luminosi.

Maschera dopo sole Biopoint

Un prezioso trattamento intensivo contro l’azione disseccante di sole e mare. Rende i capelli colorati idratati, naturalmente morbidi e facilmente pettinabili. La sua speciale formula è arricchita con Proteine Collageniche e Vitamina E, agenti idratanti e nutrienti che aiutano a ristrutturare il capello dopo l’esposizione al sole, ed Estratto d’Uva, noto per le sue proprietà antiossidanti.

Joyco Colorful Defy Damage- Protezione Termica

Formulato con Olio di Camelia ed estratto di melograno. È un siero che previene lo sbiadimento dei capelli colorati esposti ai raggi Uv, alla salsedine e al cloro.

Può essere applicato sia sui capelli umidi che su quelli asciutti. Sin dalle prime applicazioni la chioma risulta idratata, lucente e morbida. Serve per combattere l’effetto stopposo e paglia tipico dell’estate. Può essere utilizzato anche prima e dopo lo styling,