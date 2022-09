Moda autunno 2022. Cinque capi must have per over 60

A prescindere dalle tendenze moda più attuali, nel guardaroba autunnale non possono mancare alcuni capi di abbigliamento che permettono di affrontare al meglio i primi freddi e i repentini cambi di temperatura, tipici di tutte le stagioni intermedie.

Già dalla fine di settembre, infatti, le giornate si caratterizzano spesso per un clima molto fresco al mattino presto e alla sera, mentre sole e caldo possono ancora farla da padrone nelle ore centrali. La scelta degli abiti e degli accessori da avere sempre a disposizione, inoltre, deve tener conto delle prime piogge autunnali che possono cogliere alla sprovvista se non si è bene equipaggiati.

Quali sono i capi must have indispensabili in autunno? La lista comprende il pratico trench e il cardigan, ma anche il dolcevita e lo scaldacollo, senza trascurare l’importanza di dotarsi di comodi stivaletti perfetti per ogni occasione.

L’intramontabile trench

Il trench è certamente uno dei capi protagonisti della moda autunnale, il pratico soprabito doppio petto che unisce eleganza e funzionalità. Grazie al suto tessuto leggero ma impermeabile, infatti, permette di ripararsi dai primi freddi e dalla pioggia senza tuttavia rinunciare allo stile.

Il taglio sinuoso e la presenza di bottoni e cintura, inoltre, rendono il trench facilmente abbinabile con qualsiasi look, da quello più sobrio a quello più sportivo. Meglio sceglierlo di una tonalità neutra e tinta unita, in modo da poterlo sfruttare nella maggioranza delle occasioni.

Il caldo cardigan

Prezioso alleato in ogni stagione, il cardigan ha il potere di sposarsi perfettamente con qualsiasi look. Questo pratico capo in maglia, infatti, si indossa facilmente grazie all’apertura frontale e ai pratici bottoni e può essere portato con sé in ogni momento della giornata, anche appoggiandolo sulle spalle o legandolo in vita.

Uno dei punti di forza del cardigan, inoltre, è la disponibilità di tagli e lunghezze differenti che vanno incontro a ogni esigenza. Il golfino corto e lineare, ad esempio, può lasciare il posto alla maglia più lunga e dotata di tasche laterali, che all’occorrenza si trasforma in un soprabito casual.

Il dolcevita

Un altro capo che si indossa facilmente in autunno è il dolcevita, specialmente se realizzato con tessuti ancora freschi e leggeri. Può capitare, infatti, di voler indossare una maglia a collo alto anche prima dell’arrivo dell’inverno, optando ad esempio per il cotone o la viscosa.

Indossato in abbinamento con un paio di jeans, una gonna o un paio di pantaloni eleganti, il dolcevita è sempre garanzia di stile e modernità.

Stivaletti autunnali

Valido passe-partout per tutto l’autunno, gli stivaletti bassi si indossano facilmente in ogni momento della giornata. Chiamati anche tronchetti, non superano la caviglia ma proteggono efficacemente dalla pioggia e dal freddo.

Ideali per gli outfit di tutti i giorni, possono avere un tacco di altezza variabile da scegliere in base alle preferenze personali. Il consiglio è sempre quello di scegliere un’altezza media, per poter sfruttare al massimo questo tipo di calzature.

Il pratico scaldacollo

Moderno e utilissimo durante i cambi di stagione, lo scaldacollo consente di tenere il collo al riparo dal vento e dalle intemperie anche prima che inizi la vera e propria stagione fredda. Utile soprattutto a chi soffre di dolore cervicale, è una fascia circolare ininterrotta più o meno lunga da indossare intorno al collo, facendola aderire alla pelle o lasciandola più morbida a seconda delle preferenze personali.

Tinta unita o fantasia, lo scaldacollo è un accessorio funzionale e trendy da tenere sempre a portata di mano durante le passeggiate in città, le uscite serali o le escursioni fuori porta.