Cinque buone abitudini per rimanere giovani e vivere a lungo

Rimanere giovani e vivere a lungo è la prerogativa di molti. Un'aspirazione ambiziosa, certo, ma non irrealizzabile. Secondo le stime riportate nel report annuale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'invecchiamento e la salute, entro il 2050 il numero di persone di età pari o superiore agli 80 anni triplicherà rispetto alla condizione attuale. Una buona notizia, no?

Il segreto della longevità - ne sono certi gli scienziati - sta nell'acquisizione di uno stile di vita sano e regolare. È stato dimostrato, infatti, che prendersi cura di sé aumenta le possibilità di raggiungere la maturità anagrafica nel pieno delle energie fisiche e mentali. Vediamo, allora, quali sono i 5 "ingredienti" per la ricetta dell'eterna giovinezza.

La dieta

Sfatiamo subito un mito: non esistono né elisir di lunga vita né alimenti miracolosi per "fermare l'età". Per rimanere giovani bisogna essere perseveranti e costanti nel perseguimento degli obiettivi prefissati. Non che le rughe o la silhouette debbano diventare un'ossessione, intendiamoci. Ma a parte per quei pochi favoriti dalla genetica, non ci si può affidare al caso.

A cominciare dalla dieta che è fondamentale per affrontare al meglio il futuro. Insomma, acquisire uno stile alimentare sano e consapevole è già un ottimo punto di partenza. In tal senso, gli esperti suggeriscono una dieta a bassa densità caloria (dopo i sessant'anni le porzioni di cibo andrebbero razionate al ribasso).

Dunque via libera a frutta, verdura, cereali, legumi e riso. Da limitare, invece, il consumo di carne. Quella rossa, ad esempio, andrebbe mangiata non più di una volta alla settimana. Meglio preferire il pesce (chiaramente non fritto) che è ricchissimo di omega 3.

Per quanto riguarda i condimenti, non solo i grassi di origine animale ma anche l'utilizzo del sale tradizionale dovrebbe essere drasticamente ridotto. Una valida alternativa può essere il gomasio, un condimento molto usato nella cucina giapponese a base di semi di sesamo (goma) e sale marino integrale (shio).

Lo stesso si dica per gli zuccheri, specie quelli contenuti nei prodotti industriali, che sono tra le cause primarie di diabete e altre patologie. Infine, è bene ricordare di bere a sufficienza (circa 6 bicchieri d'acqua al giorno) per mantenere l'organismo costantemente idratato.

Lo sport

L'esercizio fisico è importante tanto quanto la dieta per restare in forma, anche in età matura. Una passeggiata a passo sostenuto (fit walking) o una corsa leggera (soft running), praticate con costanza e impegno, preservano le articolazioni e la tonicità muscolare, a tutto beneficio del cuore.

Un recente studio, condotto da un gruppo di ricercatori della John Hopkins University School of Medicine (Baltimora, Stati Uniti), ha evidenziato che svolgere regolarmente attività fisica - circa 150 minuti a settimana, più o meno due ore e mezza - può ridurre del 31% il rischio di insufficienza cardiaca e, dunque, l'insorgenza di una eventuale patologia a carico dell'arterie coronarie (tra le principali cause di decesso in età adulta).

Anche l'attività anaerobica, quale il sollevamento pesi, è un toccasana per la salute. Più in generale gli sport che prevedano sforzi di media intensità ma breve durata - anche una sessione di zumba o di acqua gym, per capirci – preservano l'efficienza del sistema circolatorio.

Il sonno

Secondo la scienza, dormire tra le 6 e le 8 ore allunga la vita. Non solo: protegge il sistema immunitario e previene l'Alzheimer. Il sonno, infatti, ristora il corpo e la mente in profondità riducendo, in modo significativo, la tensione muscolare ed emotiva.

È stato dimostrato, infatti, che l'insonnia è tra le cause maggiori di stress nonché assocciata ad alcune malattie, quali obesità e depressione. Chi non riposa a sufficienza durante la notte, inoltre, è a rischio maggiore di infarto e ictus in età senile.

Una ricerca condotta nel 2019 dal neuroscienziato Jim Horne, direttore dello Sleep Research Center della Loughborough University ha evidenziato che le donne - più degli uomini – hanno bisogno di dormire poiché tendono a stancarsi molto durante il giorno. Senza contare, inoltre, che dopo i sessant'anni l'assenza di sonno può causare la cosiddetta "sindrome delle gambe senza riposo" (RLS) e l'apnea notturna.

Nel 2018 Jeff Bezos, presidente e fondatore di Amazon, ha dichiarato di dormire, quando può, otto ore al giorno. " Penso meglio, ho più energia. Il mio umore è migliore " sono state le sue parole. Beh, se lo dice lui c'è da fidarsi.

Coltivare gli hobby e le relazioni sociali

Per vivere a lungo (e soprattutto bene) è molto importante dedicarsi a un hobby e coltivare le relazioni sociali. Assecondare le proprie passioni, che si tratti di velleità artistiche o attività di semplice intrattenimento, aiuta a mantenere il cervello vigile e attivo riducendo il rischio di declino cognitivo.

Il consiglio degli esperti è quello di ritagliarsi, laddove possibile, del tempo libero da destinare esclusivamente alle proprie passioni. Alcune ricerche hanno dimostrato che dedicarsi a un'attività ludica ha un impatto positivo sulla salute: riduce i livelli di cortisolo e favorisce il buon umore.

In tal senso, anche coltivare relazioni sociali è fondamentale. Gli studiosi ne sono certi: chi ha un amico con cui scambiare quattro chiacchiere si ammala di meno e vive più a lungo. Dunque, via libera agli aperitivi con gli amici e alle serate all'insegna del divertimento. Per invecchiare c'è tempo.