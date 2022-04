Colomba di Pasqua: prepararla in casa per i nipoti

La Colomba di Pasqua non può mancare per celebrare a tavola una delle festività più importanti della tradizione cristiana, simbolo di pace e serenità per eccellenza. Profumata e soffice, può essere preparata in poco tempo anche a casa: è una procedura alla portata di tutti, anche ai meno pratici in cucina, che permette di gustare un dolce lievitato genuino sia optando per la ricetta standard sia personalizzandolo a piacere.

Preparare in casa la Colomba di Pasqua può diventare l’occasione perfetta, inoltre, per accontentare anche i gusti più particolari dei bambini, semplicemente aggiungendo all’impasto base tutto quello che può attirare la loro attenzione, dalle gocce di cioccolato all’aroma di frutta.

Ecco la ricetta della Colomba e tutti i passaggi per ottenere un risultato sorprendente che stupirà anche i nipoti più difficili da accontentare.

Ricetta della Colomba di Pasqua

Per preparare la Colomba è innanzitutto necessario dotarsi dello stampo apposito: in commercio è possibile reperire stampi di alluminio e di silicone, comodi e riutilizzabili, tuttavia in alternativa è facile trovare i pratici stampi monouso in carta anche nei comuni supermercati.

Gli ingredienti da avere a disposizione sono i seguenti:

350 grammi di farina 00 (o altre tipologie se si desidera realizzare un impasto senza glutine);

3 uova;

160 grammi di zucchero;

80 grammi di olio di semi di girasole;

mezzo bicchiere abbondante di latte;

scorza di limone e arancia grattugiata;

una bustina di lievito istantaneo per torte salate;

aroma di mandorla;

per la copertura, invece, occorrono mandorle e granella di zucchero.

Preparazione della Colomba: tutti i passaggi

La preparazione dell’impasto prevede, come primo passaggio, la separazione degli albumi dai tuorli: i primi devono essere montati a neve ferma, i secondi amalgamati con lo zucchero utilizzando una comune frusta elettrica. Si prosegue integrando la scorza degli agrumi e l’aroma di mandorla.

A questo punto, si arricchisce l’impasto con il latte e l’olio di semi di girasole, integrando successivamente la farina e il lievito istantaneo ma avendo cura di mescolare in modo meticoloso. L’ultimo ingrediente da incorporare sono invece gli albumi montati a neve, a meno che non si desideri aggiungere altre prelibatezze per realizzare una Colomba speciale e personalizzata.

Una volta pronto, l’impasto deve essere versato all’interno dello stampo per poi procedere con la decorazione finale, spargendo mandorle e granella di zucchero. Il dolce deve cuocere in forno a 180° C per una quarantina di minuti.

Varianti originali e gustose

Come accennato sopra, la ricetta base della Colomba tradizionale può essere modificata a piacere integrando altri ingredienti, sia nell’impasto sia come decorazione superficiale. Oltre ai canditi, che rappresentano un classico dei dolci delle feste, è possibile aggiungere:

uvetta;

gocce di cioccolato fondente;

frutta secca a piacere;

crema al pistacchio, anche arricchendo il dolce con i pistacchi in superficie;

crema al cioccolato, da sola o insieme alla scorza d’arancia o anche alle pere;

crema pasticcera o crema chantilly.

La scelta dipende dalle preferenze personali e dal desiderio di sperimentare sapori nuovi e accostamenti insoliti. In ogni caso, la qualità del risultato è assicurata.