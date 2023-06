Colpo di calore negli over 60, come prevenirlo e curarlo

Il colpo di calore, chiamato anche ipertermia, è una condizione patologica caratterizzata da un rapido aumento della temperatura corporea. Quest’ultima può raggiungere anche i 40- 41 gradi nel giro di una quindicina di minuti.

I fattori ambientali che possono portare al colpo di calore (condizione diversa dal colpo di sole) sono la temperatura elevata, una scarsa ventilazione ed un alto grado di umidità. Quando ci si trova esposti per lungo tempo a tali condizioni, ecco che la fisiologica capacità di termoregolazione dell'organismo può essere compromessa.

Il colpo di calore può verificarsi non solo all’aperto, ma anche al chiuso: pertanto è importante fare attenzione a prescindere dall'ambiente in cui ci si trova.

I sintomi sono malessere generale improvviso, mal di testa, nausea, vomito, sensazione di vertigine, diminuzione della pressione, fino ad arrivare all’ansia e agli stati confusionali. In casi gravi si può avere perdita di coscienza e addirittura la morte. Bambini e anziani sono i soggetti più a rischio.

Vi sono diversi modi per rimediare al colpo di calore ma naturalmente il primo obiettivo è prevenirlo.

Come prevenire il colpo di calore

I comportamenti da adottare per non avere problemi sono:

bere tanta acqua. E questo anche in assenza di stimolo: quest’ultimo infatti negli anziani è carente. Sapendolo, bisogna ricordarsi di idratarsi regolarmente. In caso di particolari patologie però è bene chiedere al medico. Da evitare invece l’alcol.

Aiutano, se vi sono le indicazioni del professionista, liquidi arricchiti di micronutrienti e di sali minerali.

quando si ha troppo caldo; prediligere pasti leggeri, mangiare tanta verdura e frutta . Nel periodo estivo vi sono tantissimi frutti ricchi d’acqua, che fanno bene, sono gustosi e rinfrescanti. Uno su tutti: l’ anguria;

leggeri, mangiare tanta verdura e . Nel periodo estivo vi sono tantissimi frutti ricchi d’acqua, che fanno bene, sono gustosi e rinfrescanti. Uno su tutti: l’ vestirsi con abiti leggeri, chiari e di tessuti naturali, senza dimenticare, per l’esterno, cappello e occhiali da sole;

leggeri, chiari e di tessuti naturali, senza dimenticare, per l’esterno, e occhiali da sole; non esporsi al sole nei momenti più caldi della giornata;

al sole nei momenti più caldi della giornata; evitare di fare sport quando le temperature sono troppo elevate e prediligere la mattina presto o la sera;

quando le temperature sono troppo elevate e prediligere la mattina presto o la sera; ventilare adeguatamente l’ automobile;

rinfrescare la casa con ventilatori, aria condizionata o semplicemente tenendo le finestre aperte e le tapparelle semi abbassate in modo da far circolare l’aria ed impedire che entri troppa luce;

Come curare il colpo di calore

Qualora si venga colpiti da un colpo di calore, occorre chiamare il medico perché si tratta di una condizione che non va sottovalutata.

Nel frattempo bisogna distendere la persona possibilmente in un luogo fresco e ventilato, con le gambe verso l’alto. Per abbassare la temperatura corporea si possono fare impacchi freschi sulla fronte, tamponare con panni bagnati tempie, polsi, ascelle, i lati del collo o spruzzare addosso dell’acqua (non troppo fredda però). Se la persona è cosciente occorre farle bere liquidi a piccoli sorsi.