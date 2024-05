Come scegliere le scarpe in Primavera: i modelli perfetti (e comodi) per le over 60

Ascolta ora: "Come scegliere le scarpe in Primavera: i modelli perfetti (e comodi) per le over 60"

Musei, trekking, scampagnate, parchi archeologici, iniziative folkloristiche, concerti all’aperto. Sono tutte attività che in primavera sono l’ideale per chi conduce una vita piena di interessi. Accade a tutte le età, ma il fenomeno interessa in particolare gli over 60: liberi da impegni lavorativi o famigliari, dopo aver sviluppato un certo gusto e attenzione per lo sport e la cultura, i senior si trovano alle prese con tante manifestazioni cui prendere parte. E per le donne c’è sempre un dilemma: quali scarpe indossare? La soluzione giusta è nella scelta di avere diverse paia di ballerine e sneakers a disposizione.

Perché indossare scarpe comode

Ballerine e sneakers sono in un certo senso il paradigma delle scarpe comode. Anche se, nel caso di alcuni tipi di calzature, è bene avere un piccolo rialzo, anche interno, che riesca a fornire la giusta ergonomia per il piede. L’ergonomia si ottiene spostando il carico del piede sull’intera pianta e non solo sul tallone, fornendosi di appositi plantari da acquistare in ortopedia. Alcuni tipi di sneakers sono già dotati di plantari interni che possono andare bene, ma se ci sono situazioni specifiche è meglio rivolgersi a un medico.

In generale, indossare delle scarpe comode serve a:

evitare che parti del piede siano costrette da punti duri in spazi angusti;

in spazi angusti; avere la possibilità di camminare o stare in piedi a lungo, senza dolori o crampi successivi;

successivi; possedere una maggiore agilità perché i muscoli, non solo quelli del piede ma anche quelli del polpaccio, possono muoversi meglio.

Chiaramente, in caso di patologie croniche che si ripercuotono sulla salute dei piedi, come il diabete mellito o qualche tipo di artropatia, è bene chiedere prima consiglio a un ortopedico.

Come scegliere le sneakers

La scelta di qualsiasi calzatura si presta naturalmente a regole di stile che ogni donna ha, in base al proprio gusto personale. Un buon consiglio è di seguire marchi e modelli già collaudati, che si è indossati in passato, se ci si è trovate bene. Nelle proprie regole di stile, nonché nella comodità personale, rientrano le risposte a domande come: lacci sì o no? Meglio il velcro? Perché non provare dei modelli da skater slip-on?

Le sneakers devono essere innanzi tutto morbide e i loro materiali si devono adattare alla stagione. Quindi in primavera vanno bene sneakers che siano in cotone o comunque in materiale tecnico traspirante. Si cammina e si suda molto, quindi è bene essere previdenti.

Per quanto riguarda i colori molto dipende anche dal gusto personale, ma anche dalla praticità. Le sneakers chiare sono impegnative se vengono utilizzate per attività all’aria aperta, come passeggiate e scampagnate, perché si possono sporcare molto.

Come scegliere le ballerine

Quanto detto per il colore e i materiali vale anche per le ballerine. Ma la scelta di questi modelli dipende anche dalla conformazione del piede. Esistono infatti tipologie a pianta larga e a pianta più stretta, affinché calzino bene.

A questo però si deve aggiungere la possibilità che i propri piedi abbiano subito deformazioni con il tempo, come per esempio quelle che accompagnano un incipit di alluce valgo : per questa ragione, al momento dell’acquisto le scarpe vanno provate entrambe, per controllare che si riesca a camminare comodamente e soprattutto in maniera corretta.