Come conquistarla a 60 anni: cinque regole per piacerle subito

Corteggiamento e passione non possono mancare neppure a 60 anni, anzi c'è sempre spazio e tempo per conoscere qualcuno, per condividere interessi comuni e per i sentimenti. In molti pensano che la categoria over sia più reticente nei confronti dell'interazione con nuove persone, o per una nuova fase di innamoramento.

Invece è proprio a questa età che cresce forte e spontanea la voglia di rimettersi in gioco, di solleticare il cuore e la passione. Non servono gesti eclatanti o esagerati, la semplicità è alla base di questa sfida così emozionante. Basta seguire poche ma semplici regole, 5 strategie per conquistare una donna e magari per sempre.

Come creare una connessione

Se vi siete imbattuti in una persona che ha catturato il vostro interesse, ma non la conoscete personalmente, è fondamentale creare una connessione. Un primo passo per farsi conoscere e mostrare il proprio interesse. Ogni percorso conoscitivo e ogni tipologia di interazione poggia le sue fondamenta su un elemento indispensabile: la semplicità. La spontaneità dei gesti e delle parole devono guidare la strategia di ogni approccio, senza fretta e senza commenti troppo personali. La cortesia e la gentilezza non possono mancare, al pari dell'osservazione della reazione della controparte, che potrebbe nascondere timidezza o sentirsi pressata da un approccio troppo precipitoso. A volte basta uno sguardo, un sorriso, scambiare qualche battuta simpatica, una conversazione semplice per creare una sintonia. Evitando di risultare troppo scontati o banali, ma prestando attenzione alle parole della controparte e al linguaggio non verbale del corpo. Invitarla per un caffè è facile, il primo passo per imparare a conoscersi ed emozionarsi.

Le 5 mosse per piacerle subito

Se siete riusciti a suscitare il suo interesse strappando la promessa di un primo appuntamento, magari semplicemente per un caffè, ecco di seguito 5 consigli che potrebbero servirvi per conquistarla e affascinarla.

Conquistare la fiducia

Durante la prima uscita è importante conquistare la fiducia della persona che ci interessa. Vi starete domandando: ma come posso farlo? Nel modo più semplice ovvero ascoltandola mentre parla, mostrando interesse per gli argomenti trattati e conversando in modo sereno e rilassato. Ponendo domande cortesi senza risultare troppo invadenti, lasciando tempo e spazio alle risposte e alle parole. La postura è fondamentale, per questo è importante non negare mai un sorriso spontaneo, usando un tono di voce calmo, rilassato e sincero. È importante tenere la schiena dritta, per apparire più sicuri e meno ingessati. Prestando cura anche al look, con un outfit adeguato alla tipologia di uscita: dal caffè, al pranzo o per l'aperitivo. E curando la propria figura magari con un taglio di barba e capelli fresco, e un profumo che possa rappresentare senza risultare invadente.

Evitare la banalità

La banalità è la morte della conversazione, per questo è meglio evitare argomenti scontati oppure utilizzare strategie troppo grintose. Bandite le battute scortesi o le avances troppo azzardate, e anche l'eccessivo contatto fisico se non desiderato o prematuro. Evitate di fissarla con insistenza o di concentrare la conversazione su gesta personali in modo esagerato o, peggio ancora, sfoggiando un elenco indesiderato di avventure e conquiste. Si può conversare in modo amabile, permettendo alla controparte di conoscerci lentamente ma senza risultare scontati. L'originalità è fondamentale, come basare una conversazione su interessi e argomenti comuni, condivisi da tutti e due e per questo molto accattivanti. Ci si deve conoscere senza fretta concedendo all'appuntamento di procedere con calma, con una tempistica adeguata al momento e che risulti confortante.

L’ironia prima di tutto

L'umorismo è importante ma non deve risultare scontato, una battuta ogni tanto è la soluzione giusta per strappare un sorriso e ammorbidire l'atmosfera. Non bisogna forzare la situazione elencando barzellette o snocciolando battute, che potrebbero sortire l'effetto contrario. Meglio abbracciare un mood più rilassato, autoironico, con un atteggiamento positivo e perfetto per sciogliere la tensione. Prestando attenzione anche al lessico, evitando termini e atteggiamenti troppo volgari per non risultare troppo aggressivi e grezzi.

Attenzione ai dettagli

Un commento gentile, un complimento educato, appoggiare la mano con delicatezza sul braccio o sulla schiena senza indugiare. Presentarsi con un piccolo dono ma senza esagerare, oppure l'incontro in un luogo accogliente e tranquillo. Sono piccoli dettagli ma importanti, che rivelano quanta cura e attenzione si presta per organizzare l'uscita. E al contempo rivelano l'interesse verso l'altra persona. Gli over più attenti sanno che, superata la soglia dei 50 anni, si tende a spogliarsi di tutte quelle zavorre comportamentali che hanno caratterizzato gli incontri del passato. Per questo si è più attenti a ciò che può far stare bene tutti e due, ciò che può incuriosire e rilassare entrambi.

Naturalezza e rispetto al primo posto

Se si vuole catturare l'attenzione della controparte è importante mostrarsi per ciò che si è realmente, nel modo più onesto e naturale possibile. Non cedendo a bugie e sotterfugi, ad esempio evitando di avviare una nuova relazione se si è sposati o già impegnati. Dimenticare gli impegni presi, invece, potrebbe ridurre le possibilità della nascita nuova coppia, ad esempio è importante comunicare per tempo se l'uscita a due coincide con un impegno preso in precedenza. Mentire o, peggio ancora, negarsi al telefono, è una manca di rispetto da non tollerare. Risultare onesti e sinceri paga sempre, e pone le basi per un cammino alla pari ed equilibrato.

Con il tempo e con la conoscenza reciproca sarà più facile stabilire le dinamiche della coppia, dove non dovranno mai mancare il rispetto e la gentilezza. All'interno del cammino si è alla pari, senza prevaricazioni, con gli stessi diritti e responsabilità.

Ma se dopo le prime uscite la scintilla non si è accesa, è meglio evitare di insistere o risultare morbosi rispettando, così, il volere di lei e magari gettando le basi per una nuova amicizia. Oppure dando spazio a nuove conoscenze e incontri.