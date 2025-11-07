Cosa mettere in valigia per un weekend autunnale fuori porta

In autunno con le temperature fresche ma non rigide e, le sfumature meravigliose e incantevoli del foliage, che è un vero e proprio toccasana per la mente, il weekend diventa il momento giusto per concedersi una gita fuori porta.

Una fuga in posti immersi nella natura permettono di rigenerarsi e fare il pieno di positività e buonumore. È una pausa perfetta per staccare dalla routine frenetica quotidiana tra mille impegni e corse all’impazzata. Anche il mare è uno dei luoghi amati in questo periodo per respirare aria salubre.

Uno degli interrogativi che ci si pone una volta stabilita la meta della propria gita nel weekend autunnale è cosa mettere nella valigia. Ci sono dei capi must have che vanno bene sia per la campagna che per il mare. L’ideale è optare per capi versatili da mixare e remixare in base al proprio stile e l’umore del momento. Indispensabile è vestire a strati per affrontare al meglio l’escursione termica soprattutto la sera senza però rinunciare al tocco cool.

Immancabili sono i capispalla e le giacche per coprirsi in caso di pioggia improvvisa per scaldarsi quando le temperature calano. Per quanto riguarda gli accessori la parola ordine è comodità. Via libera quindi a borse grandi e capienti e ai piedi stivaletti che si adattano ad ogni occasione. Scopriamo insieme cinque capi indispensabili da mettere in valigia per una gita fuori porta autunnale.

Giacca trapuntata

Oltre ad essere un capo tendenza di questa stagione è apprezzato per la sua versatilità e comodità. Ideale per scaldarsi in qualsiasi momento del weekend. Perfetto in caso di pioggia. Si può scegliere di qualsiasi nuance. Si ai colori vivaci che mettono energia. Abbinabile sia a gonne che a jeans. È un vero e proprio passe-partout.

Cardigan

Ritornato in auge, è perfetto per vestirsi a strati durante la gita fiori porta. Può sostituire la giacca quando si esce di mattina con la temperatura più calda. Perfetto sopra t- shirt e camice è un capo che si può utilizzare anche di sera sopra un abitino elegante. È il capispalla che per anni è stato sottovalutato ma che in questa stagione è il più gettonato e amato dalle fusioniste.

Abito in maglia

Ideale sia per un look casual da sfoggiare al mattino sia per un outfit più elegante per la sera. Il suo tessuto caldo dona un effetto avvolgente. Sia nella versione midi che quella sotto al ginocchio trasuda sensualità. Da abbinare ai leggings o ai collant pesanti magari di una nuance più scura o più chiara per dar vita ad un contrasto degno di nota.

Jeans skinny

Pratico e avvolgente. Si adatta alla silhouette e slancia la figura. Può essere abbinato a bluse casual ed eleganti o maglioni in lana lunghi. Dona stile a qualsiasi look. Si può sfoggiare durante passeggiate ed escursione sia al mare che in montagna in autunno. L’ideale è optare per un denim scuro come il nero da sfoggiare anche la sera per un tocco di eleganza che non passa inosservato.

Stivali da biker

Modello molto amato nello street

style. Comodi per passeggiate. Si possono indossare in qualsiasi momento del weekend, da mattina a sera. Si adattano sia al look casual che a quello un po’ più elegante per la sera con abiti in maglia o gonne o jeans skinny.