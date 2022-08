Cosa regalare ai nipoti: idee e offerte da non perdere

Far contenti i nipoti è il desiderio di tutti i nonni, che amano scegliere i regali più ambiti accontentando le richieste dei più piccoli. Dai classici giochi agli oggetti che stimolano la creatività, dai gadget a tema fino all’immancabile tecnologia e al mondo dei videogiochi: le idee regalo non mancano, da selezionare e personalizzare in base all’età e ai gusti individuali.

Dedicarsi allo shopping online è certamente una strategia per risparmiare tempo e denaro, beneficiando sia della consegna direttamente a domicilio sia delle numerose offerte che permettono di ridurre la spesa. Su Amazon, ad esempio, è sempre tempo di promozioni e sono tanti i prodotti in offerta fino ai primi giorni di settembre 2022.

Star Wars casco elettronico Stormtrooper

I nipoti appassionati di Star Wars adoreranno il casco elettronico Star Wars The Black Series Stormtrooper, gadget ispirato al film Star Wars: gli ultimi Jedi. Grazie al design curato, agli attacchi regolabili e al modificatore di voce elettronico, il casco si rivela un prezioso oggetto da collezione per riprodurre fedelmente gli scenari del film. È un gioco adatto dai 14 anni in su, disponibile a prezzo scontato fino al 2/09/22.

Videogioco F1 22 per PlayStation 4

Uscito il 1° luglio 2022, il videogioco di guida F1 22 per la PlayStation 4 si ispira al campionato mondiale di Formula 1 2022 e ai campionati di Formula 2 2022 e 2021. Il gioco consente di vivere l’esperienza di gara contando anche su opzioni immersive e numerose opportunità di personalizzazione, sedendosi al volante di auto diverse su tracciati leggendari, come il Miami International Autodrome. F1 22 è disponibile su Amazon a prezzo scontato fino al 5/09/22.

Bambole Miraculous Ladybug e Black Cat

Per i nipoti appassionati della serie animata Miraculous - Le storie di Ladybug e Black Cat, ricevere in regalo i gadget ispirati ai personaggi più amati rappresenta un’esperienza indimenticabile. Amazon propone in promozione 2 bambole articolate, Ladybug e Black Cat, di altezza pari a 26 cm e dotate di numerosi accessori. Facilmente snodabili, le bambole non sono comunque adatte a bambini di età inferiore a 36 mesi e sono in promozione fino al 6/09/22.

Barbie Color Reveal

Intramontabile e sofisticata, la Barbie è sempre in cima alla lista dei regali più richiesti. Il set Barbie Color Reveal Peel Unicorn Fashion Reveal Doll contiene una bambola Barbie Color Reveal e un cucciolo Color Reveal, entrambi con rivestimento viola removibile, 2 look completi ispirati agli unicorni, 4 oggetti con l'effetto cambia colore, glitter e slime in una scatolina a forma di cuore, un bracciale per bambini con 2 ciondoli e un adesivo. Un kit ricco e colorato che garantisce un’esperienza di gioco emozionante, in promozione su Amazon fino al 2/09/22.

Orsen tavoletta grafica da 8.5 pollici

La tavoletta grafica Orsen con design ispirato ai dinosauri dei cartoni animati è un giocattolo interattivo perfetto per i bambini a partire dai 3 anni. Un oggetto elettronico in grado di aiutare i bambini a sviluppare le loro capacità motorie e dare sfogo alla loro creatività. Può essere usata per l’apprendimento o per il disegno, cancellando in modalità one-touch semplicemente cliccando su un pulsante. Questo prodotto è disponibile su Amazon in offerta fino al 28/08/22.