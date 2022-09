Crema, spuma di prosciutto e crostatine: 5 idee per le merende dei nipoti

Cosa preparare per i propri nipoti all’ora della merenda? Alcuni nonni e nonne sono molto bravi in cucina, ma non per tutti è lo stesso: a volte manca il tempo o la fantasia, ma non è un problema. Esistono molte ricette semplici che possono essere preparate prima dell’arrivo dei bambini o che si possono conservare per 2 o 3 giorni senza che vadano a male.

Qui di seguito 5 ricette con relativi consigli. Il primo: non c'è bisogno di fasciarsi la testa se non si sa preparare della pasta sfoglia o della pasta frolla, perché in commercio ce ne sono diversi tipi perfetti come da pasticceria.

Crema pasticciera

Ingredienti

1 uovo

1 cucchiaio di farina 00

1 cucchiaio di zucchero

250 ml di latte

Buccia grattugiata di limone

Procedimento

Questa merenda è adatta anche a neonati che sono arrivati alla fase delle uova intere per il svezzamento e soprattutto ai più grandicelli che non amano le uova.

Si mescolano in un pentolino la farina, lo zucchero e l’uovo. Si aggiunge il latte a filo, amalgamando in modo da evitare i grumi e si aggiunge pochissima buccia grattugiata di limone.

Il pentolino va sul fuoco e si continua a rivoltare con un cucchiaio di legno: all’inizio di tanto in tanto, poi sempre più velocemente e sempre nello stesso verso affinché non “impazzisca”, quando inizia ad addensarsi. Si continua a cuocere e mescolare finché la crema non è completamente addensata.

Può essere consumata sia calda che fredda, magari farcita con gocce di cioccolato o codette colorate in superficie affinché risulti più appetitosa. Per i più golosi si può anche convertire in creme brulee.

Ciambella

Ingredienti

200 grammi di farina 00

80 grammi di burro

100 grammi di zucchero

250 millilitri di latte

1 uovo

1 bustina di lievito istantaneo

Vaniglia

Procedimento

Mescolare in una ciotola, con un battitore con frusta a gancio, la farina, il lievito e lo zucchero. Aggiungere l’uovo e il burro sciolto in un pentolino. Versare il latte a filo continuando a mescolare con la frusta a gancio, e un po’ di vaniglia.

Dopo aver imburrato e infarinato una teglia a ciambella, versare il composto ottenuto e cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa tre quarti d’ora. Si fa la prova dello stuzzicadenti per controllare la cottura: con uno stuzzicadenti lungo, si punge la ciambella fino in fondo, se quando lo stuzzicadenti viene ritratto è pulito, vuol dire che la ciambella è pronta. Va raffreddata prima di rivoltare la teglia e servire.

Rotolo con marmellata

Ingredienti

250 grammi di pasta sfoglia

Marmellata di frutta (scelta secondo il gusto dei nipoti e le eventuali allergie)

Acqua

Procedimento

Stendere la pasta sfoglia su un rettangolo con carta forno. Spalmare la marmellata a un paio di centimetri da tutti e 4 i bordi. Arrotolare la pasta sfoglia tenendo la marmellata all’interno, sigillando con le dita ogni chiusura.

Spennellare con acqua tutta la superficie della sfoglia affinché non cresca troppo in forno. Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per una ventina di minuti. Lasciar raffreddare, tagliare a fette e servire.

Crostatine con la frutta fresca

Ingredienti

250 grammi di pasta frolla

Marmellata di frutta (scelta secondo il gusto dei nipoti e le eventuali allergie)

Frutta di stagione (scelta secondo il gusto dei nipoti e le eventuali allergie)

Acqua

Miele

Procedimento

Ritagliare la pasta frolla con un bicchiere o con una tagliapasta circolare. Dopo aver imburrato una o più formine e averle infarinate, adagiare i cerchi di pasta frolla con un velo di marmellata sul fondo.

Cuocere in forno preriscaldato a 180° per 10 minuti. Lasciar raffreddare e riempire di frutta fresca a scelta. Spennellare la superficie con acqua e miele precedentemente mescolati in un bicchiere.

Panino con spuma di prosciutto

Ingredienti

30 millilitri di panna fresca per dolci

30 grammi di prosciutto cotto

1 panino

Procedimento

Si tratta di una merenda in parte dolce e in parte salata, per via della compresenza di questi due ingredienti apparentemente in contrasto tra loro.

Montare la panna con le fruste e frullare il prosciutto cotto. Aggiungere il prosciutto cotto alla panna, mescolando da sotto in su affinché la panna non si smonti. Farcire il panino con la spuma ottenuta.