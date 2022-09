Broccoli, le ricette da preparare ai nipoti

I broccoli sono ortaggi appartenenti alla famiglia delle brassicacee o delle crucifere. Fonte preziosa di antiossidanti per gli over 60, sono un vero e proprio toccasana anche per la salute dei più piccini. Non sempre, però, sono graditi ai piccoli di casa. Il sapore tendenzialmente neutro di questa varietà di ortaggi, talvolta dal retrogusto amarognolo, li rende poco appetibili per i bambini. Ma con un pizzico di fantasia e un impiattamento ad hoc ne andranno matti anche i nipoti.

Polpette di broccoli

I bambini, si sa, sono ghiotti di polpette. E allora, quale modo migliore di servire i broccoli? Per rendere le polpette ancor più saporite, si può aggiungere alla preparazione un pezzettino di formaggio a pasta filata che, durante la cottura, si fonderà creando l'effetto dei supplì al telefono. Quanto alla impanatura, si può scegliere sia quella classica (uova e pan grattato) oppure provare una versione alternativa col panko giapponese.

Ingredienti per 6/8 polpette

500 grammi di broccoli;

1 uovo;

1 cucchiaio di parmigiano;

2 cucchiaio di pan grattato;

100 grammi di formaggio a pasta filata;

farina di mais per l'impanatura;

olio evo o di mais per la cottura.

Preparazione

Anzitutto bisogna pulire i broccoli eliminando le infiorescenze e i gambi (quest'ultimi si possono riutilizzare per una insalata). Dopodiché è necessario lavare bene le cime sotto l'acqua corrente e cuocerle al vapore per circa una ventina di minuti. A cottura ultimata, trasferitele in una ciotola e schiaccetele con i rebbi di una forchetta.

Quando i broccoli si saranno raffreddati, si aggiunge l'uovo, il parmigiano, un pizzico di sale e il pan grattato. Quindi bisogna rimestare per qualche minuto il composto finché tutti gli ingredienti non saranno bene amalgamati.

A questo punto si procede con la preparazione del polpette prelevando una piccola porzione di impasto, riponendo al centro un pezzettino di formaggio e poi, con le mani leggermente umide, conferendo la classica forma a sfera. Dopodiché si ripassano nella farina di mais e si cuociono al forno, con un filo d'olio, a 180 gradi per circa20/25 minuti.

Le polpette di broccoli sono ottime da intingere nella salsa allo yogurt o in accompagnamento ad un contorno di patate arrosto.

Pesto di broccoli

La pasta al pesto è un altro di quei piatti che piacciono tantissimo ai bambini. In tal caso, al posto del basilico, si utilizzano le cimette e i gambi dei broccoli. Questo condimento è perfetto sia per condire per condire la pasta che da spalmare su una fetta di pane rustico con anche una quenelle di formaggio o un uovo in camicia.

Ingredienti per quattro persone

250 grammi di broccoli;

30 grammi di pinoli;

30 grammi parmigiano;

Olio evo 30 grammi;

1 pizzico di sale fino.

Preparazione

Per prima cosa bisogna pulire e lavare i broccoli eliminando tutte le infiorescenze. Quindi bisogna sbollentare le cimette e i gambi per circa 15/20 minuti in acqua bollente. Dopodiché trasferiteli in una ciotola con acqua ghiaccio: così facendo conserveranno il colore verde brillante.

Una volta scolati, inserite sia i gambi che le cime all'interno di un mixer con anche il parmigiano, i pinoli e un pizzico di sale. L'olio, invece, va aggiunto a filo nei minuti successivi. Frullate il composto per qualche minuto, fino ad ottenere una consistenza liscia e cremosa.

Il pesto di broccoli può essere utilizzato nell'immediato per condire la pasta oppure lo si può conservare in frigo, all'interno di un barattolino a chiusura ermetica, per circa un paio di giorni.