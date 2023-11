Cyber Monday, ultime offerte: Smartphone e Tablet sotto i 200€ e PC sotto i 300€

Il venerdì del Black Friday Amazon 2023 è passato, ma non sono finiti gli sconti per gli appassionati di tecnologia. Ad arrivare è il Cyber Monday, il lunedì dedicato alla tecnologia che permetterà di cogliere diverse occasioni legate al mondo degli smartphone, così come dei tablet e dei PC.

Occasioni da non perdere col Cyber Monday per cambiare il proprio smartphone ormai datato o semplicemente per sostituire il proprio dispositivo con un modello più interessante. Spazio anche a tablet e PC portatili, per i quali la potenza dei processori e la versatilità rappresenteranno degli ottimi metri di paragone.

Smartphone sotto i 200 euro

Iniziamo dal mondo degli smartphone, con diverse offerte Cyber Monday che consentiranno di portare a casa il nuovo dispositivo con meno di 200 euro. Tra gli spunti di cui tenere conto troviamo ad esempio la possibilità di alloggiare una seconda Sim, oltre chiaramente alla qualità della fotocamera e alla possibilità di estendere la capacità di memoria dello smartphone.

Xiaomi Note 11S

Lo Xiaomi Note 11S punta sulla fotocamera posteriore da 108MP e sulla batteria da 5000mAh a lunga durata. La memoria parte da 6GB, con possibilità di espansione con ulteriori 128GB. Il display è un AMOLED con frequenza a 70 Hz mentre la ricarica da 33W è ultrarapida.

Alta qualità della fotocamera posteriore per uno smartphone di questa fascia di prezzo, con una possibilità di utilizzo durante la giornata che riduce la dipendenza da caricabatterie. In caso di necessità un "pieno" è possibile in tempi rapidi, così da tornare subito 100% online.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Blackview A53

Blackviews A53 è uno smartphone Dual Sim con memoria da 4GB fisici più 3GB virtuali, con la possibilità di un'ulteriore estensione di 1TB. La batteria è da 5080mAh gestita da algoritmi che ne riducono il tempo di ricarica ed estendono la durata media. Il comparto fotocamera è indicato come 12MP+5MP.

Decisamente interessante in questo caso la memoria espandibile, con una capacità finale di oltre un terabyte (1TB). A questo si affianca una batteria capace di durare fino a 1 o 2 giorni con un modello di utilizzo normale, oltre a un prezzo vantaggioso reso possibile dal Cyber Monday Amazon.

Acquistalo a un prezzo scontato su Amazon

Tablet sotto i 200 euro

Connettività, memoria e durata della batteria sono i tre capisaldi attorno ai quali ruota la scelta di un nuovo tablet. Elementi imprescinbili anche per i prodotti inclusi nella nostra selezione di offerte Amazon per il Cyber Monday. Di seguito i tablet da tenere sott'occhio e non lasciarsi sfuggire.

TYD Android Tablet

Il tablet TYD Android è un dispositivo con fotocamera fino a 13MP, una memoria espandibile fino a 1TB e un processore octa-core. La connessione Wi-Fi 6 è ultraveloce, mentre lo spazio Sim è doppio e connette tramite operatore telefonico fino al 4G. Schermo con display da 10,1".

Punto di forza di questo dispositivo è senz'altro la connessione WiFi 6, definita "più veloce, con maggiore capacità e minore latenza rispetto al Wi-Fi 5G". Interessante anche la presenza di due altoparlanti bassi, per un suono più pulito e vibrante.

Guarda il prodotto in offerta su Amazon

Lenovo Tab M9

Il Lenovo Tab M9 è un modello con display da 9 pollici, processore MediaTek Helio G80, memoria di base 32GB espandibile fino a 2TB e un peso di appena 344 grammi. La particolare durata della batteria consente di utilizzarlo senza particolari problemi per tutta la giornata.

A spiccare in questo caso è soprattutto la memoria, che se portata fino a 2TB permette un utilizzo al riparo dall'ansia di memoria in esaurimento. È venduto in esclusiva da Amazon e disponibile a prezzi scontati grazie alle offerte del Cyber Monday.

Acquistalo a un prezzo scontato su Amazon

YESTEL Tablet

Sistema operativo Android 13, connettività 5G+WiFi e schermo da 10 pollici per il tablet YESTEL, la cui memoria risulta espandibile fino a 1TB. Può contare sul bluetooth 5.0 e su una batteria da 6000mAh, oltre che su un processore octa-core con frequenza a 2 Ghz.

Grazie a un processore particolarmente stabile consente di agire in multitasking nella maniera più fluida e continua possibile. Buone anche le prestazioni offerte dalla batteria che libera a lungo della necessità di trovarsi vicino a una fonte di alimentazione.

Compralo in offerta su Amazon

PC sotto i 300 euro

La sfida sui PC portatili si gioca spesso attorno al livello dei processori, alla capacità di immagazzinare dati, ma soprattutto a quella del comparto batteria. Diversi i dispositivi interessanti e a prezzi inferiori ai 300 euro presenti tra le offerte del Cyber Monday, ecco alcuni esempi.

Maypug PC Portatile

Il PC portatile Maypug ha una capacità di memorizzazione di 512GB, espandibile tramite scheda TF di ulteriori 512GB. Dispone inoltre di un processore quad-core Intel Celeron N5095 a basso consumo, con clock fino a 2,9 GHz, è dotato di un display IPS Full HD 1920x1080 a fronte di un peso di solo 1,65 kg.

I punti di forza di questo PC portatile sono la potenza assicurata dal processore Celeron N5095, a fronte di un consumo contenuto, oltre al peso inferiore ai due chilogrammi che lo rende facile da portare in giro durante gli spostamenti fuori casa.

Guarda il prodotto in offerta su Amazon

Lenovo IP Slim 3

Sottile e leggero, due delle chiavi principali del PC portatile Lenovo IP Slim 3. Questo Chromebook è spesso appena 18,6 millimetri, per un peso di 1,3 kg. Il display è un FHD TN 250nits da 14 pollici mentre gli altoparlanti frontali vengono sintonizzati da Waves Audio. Alta connettivitià con il WiFi 6 e la presenza di varie porte di accesso fisiche (inclusa la USB-C, una USB-A, un jack per le cuffie e un lettore di schede microSD.

La connettività è senza dubbio tra i suoi punti di forza, considerata la possibilità di accesso a diverse tipologie di supporto. Le dimensioni estremamente contenute e il peso di 1,3 kg lo rendono un compagno di viaggio ideale non soltanto per gli studenti ma anche per chi è costretto a viaggiare spesso per lavoro o ad affrontare lunghi tragitti ogni giorno.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

ASUS Chromebook CX1400CKA

Display da 14" anche per ASUS Chromebook CX1400CKA, un PC portatile con effetto anti-riflesso FHD, pieno accesso a tutti gli applicativi forniti da Google e processore Intel. Il peso è di 1,47 kg mentre è presente anche un coprocessore grafico Intel UHD Graphics.

Versatilità e praticità in cima ai punti di forza di questo PC portatile, con la possibilità di essere utilizzato anche in modalità tablet, tenda o "in piedi". Interessante da questo punto di vista la doppia fotocamera, una come di consueto in alto e centrale e la seconda posta sulla tastiera per acquisire facilmente foto e video in modalità tablet. Presente inoltre una protezione antivirus integrata e il sistema operativo ChromeOS, che permette a questo laptop di mantenere alte le prestazioni nel tempo.

Acquistalo a un prezzo scontato su Amazon

Ecco quali altri prodotti potrebbero interessarti

Qui trovi le nostre scelte per il Black Friday 2023