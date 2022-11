Dall'asciugatrice alla stiratrice verticale: sconti Black Friday fino a -40%

Pulire i pavimenti, lavare o stirare i vestiti, possono essere attività noiosissime da svolgere nella quotidianità. Ma farlo con gli elettrodomesti "intelligenti" quali, ad esempio, il robot lavapavimenti o la stiratrice verticale, può rendere tutto più semplice. In occasione del Black Friday di Amazon i migliori prodotti per la casa sono disponibili ad un prezzo scontatissimo. Non solo: anche macchine da caffè, estrattori di frutta e verdura e friggitrici ad aria sono in super offerta. Occhio che il tempo sta per scadere.

De'Longhi Dinamica Plus

La macchina automatica De'Longhi Dinamica Plus per il caffè in chicchi o in polvere, è uno dei prodotti top di gamma. Con la sola pressione di un tasto è possibile erogare un espresso buono e profumato come quello del bar. La tecnologia di macinatura integrata preserva le proprietà organolettiche del caffè garantendo una pausa di puro piacere. Inoltre, grazie alla tecnologia brevettata Lattecrema System si possono realizzare cappuccini e altre bevande al latte. Inoltre, con la funzione "My" è possibile personalizzare ogni bevanda definendone aroma e quantità.

Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe Friggitrice ad aria

La friggitrice ad Aria Moulinex Easy Fry Deluxe è pensata per cucinare preparazioni sane e leggere, senza l'utilizzo di olio. Non solo. Grazie alle 4 modalità di cottura, si può friggere, arrostire, cuocere e grigliare fino a 6 porzioni di cibo. Sfruttando le 8 modalità preimpostate (patatine fritte, cotolette, gamberetti, torte, pizza, pesce, grill, arrosto) è possibile cucinare in modo comodo e veloce tutto ciò che si desidera. Inoltre, il selettore di temperatura consente di impostare temperature ad alta precisione tra 80 °C e 200 °C per un risultato professionale.

Polti Vaporella Next VN18.30

Stirare non è mai stato così semplice come con Polti Vaporella Next VN18.30. La tecnologia STEAM PLUS 350 g consente di regolare agevolmente il vapore, a garanzia di una stiratura semplice e veloce, anche in verticale. La funzione TURBO, invece, è ideale per i tessuti più pesanti e le pieghe ostinate. Si riscalda in soli 2 minuti ed è dotata del sistema di pulizia Calc Cleaning e di funzione autospegnimento.

iRobot Braava Jet m6

Se siete a caccia di un elettrodomestico intelligente per l'igiene e la pulizia della casa, iRobot Braava Jet m6 fa sicuramente al vostro caso. Il Precision Jet Spray scioglie lo sporco e i residui di unto senza bagnare mobili, tappeti o pareti. Il sistema di intelligenza artificiale iRobot Os di cui è dotata la macchina, consente di riconoscere le diverse superfici da pulire in funzione del panno utilizzato. Inoltre, la tecnologia Imprint Smart Mapping permette di scegliere le stanze da pulire e quando lo si desidera.

Ariete 4167 Stiratrice Verticale

Una stiratrice verticale che vi svolterà la quotidianità. Ariete 4167 Stiratrice Verticale è sempre pronto all'uso. Cosa vuol dire? Che in qualunque momento della giornata abbiate bisogno di stirare un capo, vi basterà accenderla per avere a disposizione un ferro da stiro portatile. Leggerissima e maneggevole: grazie all'impugnatura ergonomica con finitura soft touch, potrete stirare senza fatica né stress. Si può usare anche per rinfrescare velocemente tendaggi, tessuti e indumenti direttamente dagli appendiabiti. Meglio di così?

Samsung asciugratice DV90TA040AH/ET

Quale migliore occasione, se non quella del Black Friday di Amazon, per acquistare un'asciugatrice e avere sempre a disposizione capi perfettamente asciutti? Grazie al sistema di prevenzione pieghe di cui è dotata l'asciugatrice Samsung DV90TA040AH/ET, finalmente potrete dire addio alle fastidiosissime grinze sui vestiti. Il programma Quick Dry 35' consente un'asciugatura rapida anche per un carico da 1 kg. Inoltre, grazie al sistema Optimal Dry è possibile monitorare l'umidità e regolare il tempo di asciugatura per ottenere il massimo risultato in uno schiocco di dita.

Haier HW100-B14979 Serie I-Pro 7

Se avete necessità di cambiare la lavatrice, questo è il momento giusto per farlo. La Haier HW100-B14979 Serie I-Pro 7 è l'elettrodomestico di ultima generazione, made by Samsung, dotato di un sistema intelligente che consente di regolare agevolmente la tipologia e la temperatura dei lavaggi. Il sistema I-REFRESH è studiato per rimuovere odori, polveri sottili e allergeni e pieghe in soli 20 minuti e senza l'utilizzo di detersivo. Inoltre, la bilancia interna pesa il bucato, regola automaticamente il consumo d'acqua e la durata del ciclo di lavaggio. Durante il Black Friday è disponibile ad un prezzo imbattibile.

AMZCHEF Estrattore frutta e verdura

L'AMZCHEF è un estrattore di frutta e verdura super professionale. Non solo. Si può adoperare per la preparazione di succhi, la macinazione della carne e l'affettatura delle verdure. Piccolo e funzionale, l'estrattore professionale AMZECHEF adotta un sistema a 7 spirali aggiornato, è provvisto di un motore potente e una tecnologia di masticazione lenta, ovvero, in grado di estrarre facilmente il succo di vari tipi di frutta e verdura con un tasso di estrazione dalla polpa pari al 90%. Nel costo sono inclusi anche una spazzola per la pulizia, un bicchiere di vetro per la conservazione del succo, un bicchiere per la conservazione delle briciole, una Ricetta e un manuale d'uso.

