Regali per colleghi e amici sotto gli 8 euro

Il Black Friday può essere il momento ideale per portarsi avanti con i regali di Natale o in generale per comprare qualche piccolo pensiero per amici non strettissimi o colleghi di lavoro. Ci sono però delle caratteristiche che i prodotti scelti devono rispettare:

non avere un costo troppo alto, in fondo si tratta appunto di pensierini, rivolti a persone che non fanno parte della cerchia ristretta degli affetti più cari;

troppo alto, in fondo si tratta appunto di pensierini, rivolti a persone che non fanno parte della cerchia ristretta degli affetti più cari; cercare di incontrare il gusto di chi lo riceverà, magari evocando qualche dettaglio significativo del rapporto con la persona che dona;

di chi lo riceverà, magari evocando qualche dettaglio significativo del rapporto con la persona che dona; consista in qualcosa che sia di innegabile utilità ;

; essere sfizioso, insolito o bizzarro, in modo da suscitare un sorriso in chi lo scarterà, dato che in fondo è solo un piccolo pensiero, ma deve essere sempre gradito.

I prodotti selezionati qui di seguito corrispondono proprio a queste caratteristiche e sono in sconto su Amazon a un prezzo inferiore agli 8 euro.

Ukcoco anello-orologio

Un piccolo anello da donna che invece è anche un orologio. L’orologio ad anello Ukcoco ha uno stile vintage con il suo quadrante rotondo e l’elastico per circondare il dito. Si adatta a diverse larghezze e funziona davvero come un’orologio. Il materiale con cui è fatto è una lega lucida di acciaio che resiste all’usura, mentre il vetro è resistente ai graffi.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Guuvor auricolari

Gli auricolari tornano utili sempre a tutti e rappresentano un dono molto gradito. Come le cuffie in ear Guuvor che sono ad alta definizione con bassi potenti, resistono al sudore e hanno un sistema per l’isolamento dei rumori di fondo. Sono dotati di un design ergonomico e sono compatibili con diversi smartphone, in particolare quelli più diffusi, ma anche con lettori mp3 oppure computer.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Amazon Basics taccuino

Un taccuino per gli appunti è altrettanto utile: la tecnologia è una gran bella cosa ma a volte si preferisce essere più lenti e “analogici”. Per cui il taccuino classico Amazon Basics è quello che può servire a tutti. Dentro ha fogli a quadretti in formato A5 e all’interno ha una tasca per inserire fogli, sticker e altro. Si chiude con un pratico elastico e trova posto nelle borse da lavoro.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Bisousox calzini

Un paio di calzini divertenti con una scritta in corrispondenza delle piante dei piedi. Si tratta dei calzini Bisousox, sui quali c’è scritto in inglese: “ Se riesci a leggere, portami una birra ”. Sono fatti in cotone traspirante (con un po’ di nylon ed elastan, per essere più comodi) e il fatto di essere divertenti solo quando non si indossano le scarpe li rende un accessorio in un certo senso “intimo”, da condividere indossandoli solo con le persone con cui si è più in confidenza.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Spin Master cubo di Rubik

Il cubo di Rubik è un grande classico dei giochi per bambini fin dagli anni ’70. Questo di Spin Master è in un piccolo formato: non bisogna lasciarsi ingannare però, perché non è facilissimo da risolvere ma certamente è un rompicapo divertentissimo. I cubi ruotano con facilità, perché possiedono un meccanismo molto fluido di movimento. In più è tascabile e quindi può essere portato sempre con sé.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Glop gioco da tavolo

Un altro grande classico dei giochi: si tratta di “nomi, cose, città” targato Glop Stop. Si tratta del classico gioco da bambini, che è stato implementato fino a 72 categorie interessanti, per poter riunire allo stesso tavolo adulti e giovanissimi.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Auauy paperella

Non le solite paperelle di gomma da bagno ma insolite e molto divertenti. Le paperelle Auauy possono essere utilizzate come accessorio da automobile o altre decorazioni per esempio in bagno. Se si stringe tra le mani diventa un antistress. Naturalmente sono destinate agli adulti: i bambini troppo piccoli potrebbero ingerirne le minuscole parti che le rendono tanto peculiari.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Venchi "sigaro"

Per i golosoni c’è un finto sigaro al cacao aromatico di Venchi, tutto da gustare con il suo morbido ripieno di cioccolato e pasta di nocciola. Va bene anche se chi riceverà è celiaco, perché questo dolcetto è senza glutine.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Deborah rossetto

Un rossetto color rosso ciliegia di Deborah può essere l’ideale per chi ama i prodotti di bellezza. Si tratta di un rossetto liquido con olio di rosa, nutriente ed emolliente. Non macchia e dura a lungo: basta una passata.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Baimei rullo di giada

Un altro prodotto di bellezza ideale per un pensierino è il rullo di giada Baimei, che massaggia il viso per calmare e rilassare la pelle, eliminando anche le borse sotto gli occhi. È realizzato a mano e favorisce il drenaggio linfatico, migliorando l’elasticità della pelle e la tonificando la tensione dei muscoli facciali.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Altri articoli in offerta per il Black Friday

Qui puoi trovare tante altre idee per lo shopping del Black Friday

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*