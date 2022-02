Depressione invernale: i rimedi naturali per curarla

La depressione invernale è un malessere che si manifesta durante la stagione fredda, ovvero quando le ore di luce solare sono ridotte rispetto ad altri periodi dell'anno. Diffusissimo tra le popolazioni del Nord Europa, questo disturbo interessa soprattutto le donne, generalmente in età adulta, anche se può riguardare anche gli uomini.

Studi recenti hanno accertato che il Winter Blues – la "tristezza invernale" – insorge sul finire dell'autunno e può perdurare fino all'arrivo della primavera. I sintomi possono essere piuttosto diversificati ma, in linea di massima, è caratterizzata da uno stato di abulia - inerzia, disinteresse a svolgere qualunque attività - e ipersonnia persistente.

In questo articolo vi suggeriamo alcuni rimedi naturali per vincere la depressione invernale, a garanzia di una durevole sensazione di benessere psicofisico.





Cos'è la depressione invernale

Quando parliamo di depressione invernale ci riferiamo a una patologia vera e propria, tanto che nella letteratura medico scientifica viene classificata come Disturbo Affettivo Stagionale (SAD). Dunque, non si tratta di una sensazione estemporanea - come può esserlo un improvviso "attacco di malinconia", ad esempio - ma di un malessere radicato e talvolta invalidante.

Nota sin dagli inizi degli anni '90, il Winter Blues è una condizione che accomuna moltissime persone, specie le donne in età matura. Numerosi studi hanno appurato che esiste un rapporto di stretta connessione tra l'insorgenza del disturbo depressivo e l'esposizione alla luce solare.

Come è noto, la luce incide sulla funzionalità del sistema endocrino - deputato alla produzione di ormoni - contribuendo alla variabilità dell'umore, delle energie e del sonno. Nello specifico, l'illuminazione solare inibisce la secrezione di melatonina, l'ormone regolatore del ciclo circadiano. Da qui ne deriva la relazione anche con il Disturbo Affettivo Stagionale, caratterizzato da sonnolenza diurna e calo del tono umorale.

Quali sono i sintomi

Le persone affette da depressione invernale – in percentuale maggiore donne senior – riportano perlopiù malumore e una persistente sensazione di spossatezza. Tale condizione può rivelarsi invalidante al punto da inficiare la quotidianità interferendo significativamente con lo svolgimento delle attività abituali.

In generale, i sintomi del Winter Blues sono:

apatia;

irritabilità;

sonnolenza diurna;

malinconia;

scarsa concentrazione;

astenia (mancanza di energie).

Non mancano poi alcune manifestazioni atipiche quali, ad esempio, fame nervosa e sensazione di angoscia. L'insorgenza dei sintomi può essere graduale o repentina, a seconda della predisposizione psicologica e delle suscettibilità individuali. Anche la durata è variabile: da poche settimane a svariati mesi.

Come si cura

Trattandosi di una patologia vera e propria, il Disturbo Affettivo Stagionale deve essere curato. Anzi, gli esperti invitano a intervenire tempestivamente in modo da evitare eventuali recrudescenze che, a lungo termine, potrebbero ingenerare una condizione depressiva resistente.

Uno dei modi più efficaci per contrastare il Winter Blues è la fototerapia ("light therapy", nella denominazione originaria). Il trattamento, eseguito da uno specialista, prevede un ciclo di sedute in cui il paziente viene esposto a una luce bianca artificiale con una potenza pari a 10.000 lux. L'irradiazione stimola il cervello che si riattiva liberando serotonina, altrimenti noto come "l'ormone della felicità".

Anche praticare sport all'aria aperta può sortire effetti benefici sullo stato d'animo. Una passeggiata immersa nel verde, in una giornata particolarmente soleggiata, aiuta a rimodulare le funzioni ormonali alterate da una scarsa esposizione alla luce solare durante la stagione fredda.

Rimedi naturali

Quanto ai rimedi naturali, invece, le tisane e i decotti - arrichiti con oli essenziali - possono aiutare a ripristinare la sensazione di benessere perduto facilitando la ricaptazione della serotonina che, durante i periodi depressione, cala drasticamente.

A tal riguardo sono consigliatissimi gli infusi al triptofano, un amminoacido essenziale coinvolto nella rimodulazione dell'umore e nella regolazione dei ritmi circadiani. Anche la maca peruviana - altrimenti nota con il nome di "ginseng delle Ande" - è un ottimo rimedio ricostituente agendo in modo da migliorare prestazioni psicofische. Inoltre, l'uso erboristico di questa radice è particolarmente consigliato per le donne in menopausa poiché dotata di proprietà libido-stimolanti.

Altre due piante officinali utili al trattamento del Disturbo Affettivo stagionale sono l'iperico e il biancospino. Quest'ultimo è consigliato anche a coloro che soffrono di ipertensione e disturbi cardiaci di entità lieve. Naturalmente, si ricorda che i rimedi naturali devono essere assunti solo dopo aver consultato il medico.

Un ultimo aiuto contro la depressione invernale viene dal cibo. È stato osservato che gli alimenti ricchi di magnesio favoriscono la produzione di dopamina, uno dei neurotrasmettitori implicati nella regolazione dell'umore. Dunque, il consiglio è quello di incrementare il consumo di frutta secca, broccoli e carciofi.