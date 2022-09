Dieta del riso, schema settimanale e varianti

La dieta del riso è un sistema alimentare che ha come obiettivo principale quello di favorire un rapido dimagrimento. A differenza di altre soluzioni più estreme si tratta però di un regime ritenuto generalmente sicuro e quindi, al netto di eventuali correttivi specifici, adatto a tutti.

Si basa come è facile intuire sul riso, affiancato da abbondanti dosi di frutta e verdura. Nelle fasi di mantenimento spazio anche ad altri alimenti, seppure in misura limitata, mentre quasi banditi sono i grassi e l'utilizzo del sale è scarso. In un mese di dieta si possono perdere fino a 10-11 kg.

A idearla il medico tedesco Walter Kempner, intorno al 1939, che la mise a punto come soluzione per chi era affetto da patologie metaboliche come il diabete, l'ipertensione e l'obesità. Dalle variazioni operate negli anni su questa versione originale è scaturita poi l'attuale dieta del riso, utilizzabile anche da chi non è affetto da tali condizioni.

Il percorso alimentare di cui è composta la dieta del riso dura dalle due alle quattro settimane. Si parte con una settimana all'insegna dell'azione detox, durante la quale si assumeranno appena 800 kcal al giorno. Si tratta del periodo soggetto a maggiori limitazioni, con il ricorso pressoché esclusivo a riso integrale e frutta.

Con la seconda settimana si passerà a 1200 kcal, introducendo una serie di ulteriori alimenti come le verdure, il pesce e si potranno inserire prodotti contenenti quantità maggiori di carboidrati. Il riso potrà essere anche nero, rosso o basmati.

Chi volesse proseguire ulteriormente con il percorso dimagrante dovrà semplicemente ripetere, così come svolte in precedenza, le due settimane descritte fino a un totale di 28 giorni. Ricordiamo inoltre che gli esperti sconsigliano di superare i 160 grammi di riso al giorno, pena il manifestarsi di disturbi metabolici o di ridotta efficacia della dieta.

Si consiglia sempre di chiedere un parere al proprio medico curante, soprattutto in caso di patologie.

Dieta del riso, menu settimanale

Passiamo ora al menu settimanale, a cominciare dalla colazione. Tra tutti è il pasto più "standard", che varia principalmente nella scelta dei frutti:

1 tazza di riso integrale bollito; 1 tazza di frutta fresca di stagione; caffè o tè, rigorosamente senza zucchero.

Per quanto riguarda invece il pranzo esistono diverse possibilità per variare il pasto. Le indicazioni inserite fanno riferimento alla settimana da 800 kcal e dovranno essere integrate a propria scelta, rispettando i dettami generali della dieta, durante la settimana da 1200 calorie. Tutte le soluzioni proposte prevedono il consumo di 1 tazza di riso integrale, a cui andranno aggiunte le diverse portate riportate di seguito:

1 tazza di verdure miste; acqua (in alternativa tè non zuccherato);

2 tazze di insalata mista (pomodori, radicchio, cetrioli, carote, ravanello o cavolfiore appena scottato); acqua o tè non zuccherato;

1 tazza di pomodori stufati; cavolfiore appena scottato o carote crude; acqua o tè;

mezza tazza di ricotta povera di grassi; un pomodoro con salsa alle erbe; acqua o tè;

una tazza di verdure miste; mezza tazza di ricotta povera di grassi poggiata su una foglia di lattuga; acqua o tè non zuccherato.

Per la cena sarà possibile utilizzare una delle soluzioni previste per il pranzo, soprattutto durante la cosidetta settimana detox. Per le integrazioni si potranno scegliere non soltanto i derivati animali, ma anche soluzioni come i legumi (in particolare la soia o i fagioli).

Varianti

Esistono due varianti principali di questo regime alimentare, la prima è detta dieta dei riso e pollo. Si tratta di soluzioni studiate principalmente per consentire di approcciarsi a questo tipo di alimentazione con minori privazioni e quindi con maggiori probabilità di successo. Ecco due possibili esempi di menu per il pranzo:

1 fetta di petto di pollo cotta nel brodo e una tazza di riso integrale; un pomodoro fresco; due prugne; acqua o tè non zuccherato;

1 fetta di pollo arrostita; 1 tazza di riso integrale; mezza tazza di carote bollite; 1 pera; acqua o tè senza zucchero.

Altra possibilità è offerta dalla dieta del riso e tonno. Di seguito due possibilità di applicazione: