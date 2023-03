Festa della Donna: dai cioccolatini alla cosmesi, piccoli regali in sconto

La Festa della Donna è ormai alle porte e, per molti, si tratta degli ultimi giorni per poter acquistare un piccolo dono che sappia stupire. E proprio per chi ancora non si fosse organizzato, magari con una mimosa o dei cioccolatini, un valido aiuto arriva da Amazon.

Il grande punto di riferimento dell'acquisto online mette a disposizione molte idee per celebrare degnamente l'8 marzo, tra tanti prodotti speciali, originali e divertenti. Non solo dolci e altre golosità, ma anche veri e propri kit per il benessere. Ecco le offerte migliori per la celebrazione: una lista ricca di proposte, di grande effetto ma anche economiche.

Cioccolatini, peluche e doni floreali per una dolce Festa della Donna

Cioccolatini golosi e saporiti per celebrare la Festa della Donna, da abbinare con teneri peluche, per un dono dolce e anche romantico. In alternativa, si può puntare su bellissimi cuscini con tanto di scritta, su trousse per i trucchi e tutto il necessario per il beauty. Il tutto corredato da fiori in stoffa a forma di rosa o di mimosa, perfetti per la giornata di festa.

Una serie di proposte davvero golose: dai classici Baci Perugina con cuore al gianduia e granella di nocciola, oppure un set assortito Lindt Lindor, con praline al gusto latte, bianco e fondente. Ecco tutte le offerte disponibili su Amazon:

Beauty, relax benessere: un dono sempre gradito

Per la cura e il benessere del corpo e della pelle, la Festa della Donna può essere l'occasione per regalare prodotti a tema. A partire dal set di creme corpo e bagnoschiuma a base di olio extravergine di oliva, con valide proprietà emollienti e ammorbidenti. Oppure il set beauty all'olio di Argan, delicatamente profumato, composto da gel doccia, bagnoschiuma, sapone, esfoliante corpo, spray e sali da bagno. Un kit perfetto per garantire l'idratazione e la cura della pelle, grazie alla presenza della vitamina E. Non manca nemmeno un box regalo all'elegante e raffinata fragranza ai fiori di ciliegio, comprensivo di olio essenziale da massaggio, candela profumata, crema mani alla ciliegia, sali da bagno naturale e sapone per le mani idratante naturale. Ecco tutte le offerte disponibili su Amazon:

La Donna è Speciale: un libro di dediche per l'8 marzo

Un libro incentrato interamente sulla donna, ricco di citazioni e dediche per il genere femminile. Quella della donna è una figura speciale nella vita di tutti: l'opera "La Donna è Speciale" è ricca di emozioni e sentimento, per festeggiare degnamente la ricorrenza dell'8 marzo e trovare tante idee per auguri che lasceranno il segno.

Lavagnetta a forma di cuore, un regalo utile

Un dono utile per l'8 marzo: una lavagnetta nera a forma di cuore con struttura in legno, comprensiva di gessetto bianco e fiore di mimosa in stoffa. Si pulisce e cancella facilmente e, grazie al suo design pulito e lineare, può essere appesa in ogni stanza della casa. Oggi è possibile acquistare la lavagnetta nera di Naramaki con uno sconto interessante, selezionando su Amazon la casella coupon.

SmartBox Emozioni: un weekend di relax per la Festa della Donna

Per una pausa dalla frenesia quotidiana, ecco un regalo gradito da tutte le donne: la SmartBox Emozioni per Lei offre 25.000 attività ed eventi dedicati, per un weekend di relax. Dal soggiorno alla cena, dal massaggio al beauty, alla degustazione e molto altro: l'idea perfetta per celebrare degnamente la Festa della Donna.

Candele profumate, un regalo di grande effetto

Un set di candele profumate dal look e design particolare, dalle imperdibili fragranze ai fichi mediterranei, al limone, alle essenze di primavera e alla lavanda: questo è un regalo perfetto per l'8 marzo. Tonalità delicate, gradevoli, in grado di offrire un relax totale del corpo e della mente. Realizzate con cera di soia e oli di aromaterapia, le candele YMing offrono fino a 120 ore di benessere. Spuntando la casella coupon, su Amazon si può approfittare di un piccolo sconto.

