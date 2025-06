Capelli ribelli a 50 anni: come averli lisci e lucenti senza piastra o phon

Una capigliatura morbida, setosa e super liscia è il sogno di tutti, anche durante la stagione più calda, quando umidità e sole incidono sul benessere del capello.E spesso, per ottenere una chioma diritta e luminosa, si ricorre all'impiego di spazzole, phon e piastre, che donano un risultato preciso ma che alla lunga possono danneggiare i capelli.

In particolare se vengono utilizzati senza l'utilizzo di un valido termoprotettore, un prodotto necessario per proteggerli evitando che si sfibrino e rovinino. Ecco perché, per una lisciatura senza danni, è possibile ricorrere a una serie di metodi naturali, veri e propri trucchi per disciplinare i capelli anche a 50 anni, anche quelli più ribelli.

L'azione del calore sui capelli

Una piega sempre fresca è l'ideale per chi punta ad avere una capigliatura sempre in ordine, ma utilizzare ogni giorno phon e piastra potrebbe danneggiare i capelli. In particolare se l'obiettivo è quello di rendere liscia una capigliatura crespa e ribelle. Per quanto siano moderni e attuali, i tool per asciugare e lisciare i capelli alla lunga possono agire negativamente sulla loro struttura, seccandoli e sfibrandoli. L'effetto finale potrebbe essere quello di una capigliatura spenta, crespa e fragile, facile alla rottura.Per fortuna esistono svariate tecniche che consentono di ottenere capelli liscissimi senza l'impiego del calore.

Wet wrapping

Quando non esistevano i tool consueti per l'asciugatura, per lisciare i capelli si ricorreva alla tecnica del wet wrapping. Una pratica semplice ma che richiede pazienza, basta dividere in due parti i capelli lavati, così da pettinarli separatamente e con calma. Per poi procedere una ciocca alla volta, fissando una forcina sulla prima all'altezza della radice dei capelli. Si prosegue lungo tutta la lunghezza con le forcine fino alla punta, ricoprendo così ogni ciocca. Per poi avvolgere il tutto con una retina e lasciare riposare per una notte intera, liberando la chioma al mattino, spazzolando con cura e rifinendo con uno spray fissante.

Ruota svedese

È una tecnica che offre grandi risultati e che richiede un po' di manualità, basta suddividere i capelli bagnati in ciocche. Si parte dalla nuca o dalla fronte pettinando singolarmente la prima ciocca, che andrà schiacciata sulla testa nel senso opposto alla direzione naturale. Fermandola con una forcina. Si prosegue in questo modo avvolgendo così l'intera testa, agevolando il tutto con poco olio per capelli. Si completa avvolgendo la chioma con l'asciugamano e lasciando asciugare. In alcuni casi si può ricoprire con uno strato di pellicola trasparente lasciando in posa l'intera notte. Il mattino successivo potrete liberare i capelli che andrete a pettinare con cura, scoprendoli morbidi e liscissimi.

Bigodini

Molto amati un tempo i bigodini tornano di moda, e sono perfetti non solo per arricciare i capelli, ma anche per lisciarli e garantire una piega perfetta. Basta utilizzare quelli dal maxi formato e trattare i capelli con un olio nutriente dopo averli lavati. Si divide la chioma in due parti e si lavora sulle ciocche, che andranno avvolte singolarmente intorno ai bigodini. Si lasciano asciugare completamente per poi liberarli e spazzolarli con delicatezza.

Asciugatura con nastro

Una tecnica molto diffusa in Algeria, si tratta dell'asciugatura dei capelli avvolti in un nastro noto come Kardoune. Si lavano come di consueto e si crea una coda di cavallo che andrà avvolta con il nastro ben stretto, lasciandolo in posa per tutta la notte. In alternativa si può sostituire con un collant, con una cintura di stoffa o un nastro di stoffa. Al mattino avrete capelli lisci e setosi.

Impacchi naturali

Trattare i capelli con degli impacchi naturali creati personalmente è l'ideale per nutrirli e lisciarli con delicatezza. Un esempio è la maschera ottenuta mescolando una tazza di latte (anche di cocco) con un cucchiaio di miele, oppure con due tazze di latte e un uovo sbattuto. Basta applicarle sulla capigliatura, avvolgendo con della pellicola trasparente e lasciando in posa per 30 minuti prima di lavare con cura.

Come abbiamo visto lisciare i capelli, senza calore, è possibile e facile. Basta lavare i capelli con attenzione trattandoli con prodotti naturali, magari un balsamo lisciante e degli oli districanti. Perfetti per ammorbidire e nutrire come quello di semi di lino, argan, di mandorle o di cocco, e utili per disciplinare la chioma.

Introdurre queste metodologie all'interno della routine settimanale dedicata alla cura dei capelli, è la soluzione giusta da alternare all'impiego del calore. In particolare durante la stagione estiva, così da stressare la chioma il meno possibile rendendola al contempo più forte e luminosa, per effetto liscio senza pari, anche a 50 anni

