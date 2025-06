Gonne, 5 modelli per 5 outfit. Cosí il look over 50 per l’estate è fatto

Ascolta ora 00:00 00:00

Le gonne sono un capo che non può assolutamente mancare nel guardaroba di una donna.

Donano un tocco di femminilità ad ogni outfit. Inoltre in estate sono un vero e proprio passepautout, sia nei contesti formali che in quelli casual, al mare o in città. I loro tessuti donano un senso di leggerezza e freschezza, anche nelle giornate più afose.

Facili da abbinare con altri capi e accessori che fanno emergere il proprio tocco di stile e originalità. Per questa stagione calda le tendenze sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

Scopriamo insieme quali sono le gonne che non devono assolutamente mancare nel proprio guardaroba e che permettono di ottenere in poco tempo il look adatto a qualsiasi occasione.

Gonne corte voluminose

La gonna corta nella stagione estiva del 2025 acquista volume e leggerezza. È un capo semplice e abbastanza versatile. Denota stile e originalità. Da indossare in città abbinata ad una semplice t-shirt, camicia o polo basic. La versione in semilpelle è consigliata alle donne più decise. Da abbinare ad una camicia elegante può essere adatta anche per un look serale.

Gonne a portafoglio

È un capo trasformista. Facile da abbinare e mixare con blazer per un tocco elegante o giacche di jeans e sneakers per il tempo libero. È adatta per ogni silhouette. La versione con taglio asimmetrico slancia la figura contribuisce ad enfatizzare le curve. Abbinata ad una camicia bianca a maniche corte e con sandali aperti intrecciati con tacco è adatta per una riunione di lavoro.

Gonna fluttuanti

Donano freschezza e leggerezza. Realizzate con tessuti freschi, tagli morbidi e linee svasate è il must have della stagione più calda. Abbinate ad un top floreale crea una suggestione bohemienne inedita. Da sfoggiare sia in spiaggia che in città. Indossate con una t- shirt color pastello aggiunge stile al proprio outfit. Può essere abbinata a saldali rasoterra e sneakers. La versione plissettata aggiunge in tocco di originalità e romanticismo.

Gonne bianche di lino

Bianca è considerata il salva look dell’estate. È un capo intramontabile. Perfetta al mare abbinata ad una camicia o ad una semplice t- shirt. Di sera si può abbinare d in top elaborato o ad una blusa elegante. La versione midi indossata con una camicia a righe azzurra, e sandali con doppia fascia è l’outfit ideale per sopravvivere al caldo nelle giornate più torride. Ad aggiungere un tocco di originalità ci pensano degli accessori in paglia.

Gonne in denim

La definiscono “il capo furbo” della primavera- estate 2025 perché in ogni declinazione può essere abbinata in maniera creativa, sia di mattina che di sera. Utilizzata persino come copricostume in spiaggia in città è adatta ad ogni occasione, dall’aperitivo all’ufficio.

Quest’anno si può osare dal denim più chiaro a quello più scuro in base al proprio gusto e stile. La versione lunga con spacco profondo laterale è quella più amata dalle fashioniste perché risulta sexy in quanto contribuisce a mostrare le gambe ad ogni passo.