Fragole, benefici e virtù del frutto antiage

Le fragole sono il frutto primaverile per eccellenza, un alimento ricco di proprietà benefiche ma anche di gusto, perfetto da gustare al naturale ma anche da utilizzare come ingrediente per ricette golose sia dolci sia salate.

Oltre a essere molto dissetanti e depurative, le fragole rappresentano una fonte preziosa di sostanze antiossidanti in grado di contrastare efficacemente l’azione dei radicali liberi, responsabili di causare e soprattutto velocizzare l’invecchiamento delle cellule.

Fondamentali da integrare nell’alimentazione, questi frutti dal colore rosso intenso possono anche essere utilizzati per realizzare ottimi rimedi di bellezza fai da te ideali per trattare le pelli più mature, mirati proprio a nutrire, levigare e donare luminosità.

Perché le fragole aiutano a contrastare l’invecchiamento

Le fragole hanno un elevato contenuto di acqua e sono povere di grassi, vantano un apporto calorico molto basso che le rende ideali da consumare anche nell’ambito delle diete dimagranti. Punto di forza di questi frutti, inoltre, è l’elevato contenuto di vitamina C, superiore a quello degli agrumi.

È proprio la vitamina C a favorire la produzione di collagene che svolge un ruolo fondamentale per mantenere la pelle elastica, rafforzare i capillari e contrastare la formazione delle rughe. Oltre alla vitamina E ogni fragola è anche un vero concentrato di antiossidanti come i flavonoidi, composti come gli antociani, la quercetina e l’acido ellagico che si caratterizzano per un potenziale antiage in grado di combattere efficacemente i radicali liberi e i danni causati dall’esposizione ai raggi ultravioletti. Non meno importante, infine, è il contenuto di vitamina A e di alcune vitamine del gruppo B, in particolare la B1 e la B2.

Altri benefici delle fragole, inoltre, riguardano il contenuto di alcuni minerali preziosi come il ferro, il calcio e il fosforo, così come l’apporto di fibre alimentari. Alcuni studi scientifici sembrano anche dimostrare la capacità di questi frutti di ridurre i livelli di colesterolo nel sangue, agendo positivamente per tenere sotto controllo i trigliceridi grazie alla presenza delle antocianine, pigmenti responsabili della inconfondibile colorazione rossa.

Maschere antiage a base di fragole

Vero toccasana per la bellezza della pelle, le fragole possono essere utilizzate come ingrediente principale per realizzare ottime maschere fai da te, rimedi naturali da sperimentare al fine di donare compattezza e luminosità al viso. Ecco tre ricette facili da preparare: