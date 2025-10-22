Gambe secche, ecco le migliori creme per renderle lisce e morbide

In autunno la pelle del corpo e in particolare quella delle gambe subisce un grande cambiamento. A causa delle temperature più fredde la pelle perde inevitabilmente idratazione. Di conseguenza l’epidermide subendo questo sbalzo termico tende a desquamarsi con più facilità.

A volte la secchezza della pelle, soprattutto sulle gambe, può essere provocata anche dai lavaggi troppo frequenti con acqua troppo calda o con detergenti troppo aggressivi. A incentivarla è anche la ceretta e la rasatura.

Per contrastare questo problema vi sono delle creme ricche di ingredienti naturali dall’azione idratante che sono in grado di rigenerare l’epidermide. Contribuiscono anche a migliorare l’elasticità e a rendere la pelle visibilmente più luminosa e sana. Scopriamo quali sono le cinque creme più efficaci

Camelia e retinolo-Burro corpo di tenuta Bottega Verde

È un burro per il corpo efficace anche per la pelle delle gambe. Dalla texture innovativa e fondente che migliora l’elasticità e la compattezza dell’epidermide. La sua formula ricca e nutriente contiene ceramidi, burri, oli vegetali e retinolo. Mantiene la pelle elastica e stimola il rinnovamento cellulare con effetto antiage. Contiene estratto di Camelia dalle proprietà antiossidanti ed emollienti. È in grado di lasciare una piacevole sensazione di morbidezza e setosità sulle gambe.

Crema Corpo idratante Body Glow di Iyoskin

Formulata per chi mira a una pelle più tonica e luminosa. Dalle proprietà anti-età grazie all’Alga Laminaria e all'azione antiossidante dell'Olio di Camelia. L'acido ialuronico aiuta a preservare l'idratazione cutanea, migliorandone l'elasticità e il comfort. Usata regolarmente ridona al corpo una pelle giovane e rigenerata. Favorisce infatti il rinnovamento delle cellule e aiuta alla pelle a ritrovare la luminosità, tonicità e compattezza.

Crema Corpo Idratante Linea Carezze di Benessere Qui e Ora

Questo Burro Corpo dalla consistenza cremosa e vellutata dona morbidezza immediata grazie al suo mix prezioso di attivi emollienti e nutrienti. Rende la pelle delle gambe più elastica e idratata. L’Acido Lattico contribuisce a illuminare e a favorire il naturale turnover cellulare, rendendo la pelle più liscia, uniforme e compatta. La formula è arricchita con Burro di Karité, Olio di Avocado, Olio di Cocco, Estratto di Cacao e Luppolo, ingredienti che nutrono, ammorbidiscono e proteggono, lasciando la cute setosa e luminosa. Disponibile in due profumazioni: Peonia, Rosa e Bergamotto e Latte e Vaniglia.

Beautifying Body Oil Paoma Paris

Idrata intensamente la pelle secca. Leggero quanto setoso, offre un bagno di ultra sensualità con la sua scia avvolgente, satinata e femminile. Nutre la pelle grazie al suo contenuto di omega 6 e omega 9. La rassoda riducendo i segni dell'invecchiamento grazie alla sua ricchezza di acido clorogenico. Ricco di principi attivi antinfiammatori e riparatori.

Slow It Down Crema Corpo di Fler

È una crema corpo che idrata,

lenisce e rallenta la ricrescita dei peli. Si assorbe subito e nutre senza ungere. Lenisce e calma la pelle irritata con effetto rinfrescante. Dalle note marine, bouquet di fresia, profumo di acqua di cocco e fiori d’arancio.