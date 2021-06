Volete un gatto? Come sceglierlo (e cosa fare dopo i 70 anni)

I gatti rappresentano dei compagni di vita perfetti per gli over 70. I felini domestici regalano tanta allegria e si adattano perfettamente alla vita d'appartamento, magari saltando da una mensola all'altra per gioco. E non disdegnano sonnecchiare sul divano accanto alla loro persona di riferimento, una compagnia perfetta per ore di lettura o di puro relax. La scelta del quadrupede ideale per una persona senior deve però tener conto delle caratteristiche della razza, oltre che dell’indole personale del micio. Senza dimenticare le necessità di chi ha deciso di accogliere un quattro zampe dotato di vibrisse.

Del resto, si sa che vivere con un gatto è un’esperienza molto positiva, che riempie le giornate di amore, coccole e fusa. L’innata indipendenza rende perfetto l'animale per gli over 70 che vantano una quotidianità ricca di attività e impegni, e che possono anche contare sulla collaborazione di amici e familiari. Pronti la sera a far ritorno a casa per trascorrere con Fufi ore di qualità, tra un’attività ludica stimolante, qualche crocchetta golosa e tanto amore.

Le razze più adatte per gli over 70

Ma quali sono le razze più adatte per gli over 70? In realtà, ogni alternativa potrebbe risultare perfetta: tutto dipende dalla predisposizione personale delle persone senior, soprattutto se dinamiche e operative. La scelta potrebbe ricadere su un esemplare adulto, sicuramente più calmo rispetto a un cucciolo caotico e bisognoso di attenzioni. Fra le razze più indicate, si consigliano:

Certosino : amante del contatto fisico, è un felino indipendente che non patisce troppo la solitudine domestica, poiché ama la vita in appartamento. Intelligente e arguto, adora interagire;

: amante del contatto fisico, è un felino indipendente che non patisce troppo la solitudine domestica, poiché ama la vita in appartamento. Intelligente e arguto, adora interagire; Persiano : gatto pigro e dal carattere riservato, ama riposare in un posto comodo, magari il letto, ricevendo carezze e coccole a profusione;

: gatto pigro e dal carattere riservato, ama riposare in un posto comodo, magari il letto, ricevendo carezze e coccole a profusione; Ragdoll : grande e grosso ma decisamente mansueto, è predisposto per l’interazione e per le coccole di rito, tanto che si lascia anche abbracciare con tenerezza;

: grande e grosso ma decisamente mansueto, è predisposto per l’interazione e per le coccole di rito, tanto che si lascia anche abbracciare con tenerezza; Maine Coon : dal formato maxi, dal carattere deciso e al contempo dolce, è un gattone molto intelligente che adora le carezze, ma che non disdegna momenti di indipendenza personale;

: dal formato maxi, dal carattere deciso e al contempo dolce, è un gattone molto intelligente che adora le carezze, ma che non disdegna momenti di indipendenza personale; Sacro di Birmania : è un felino molto intrigante dal look esotico e dall’indole delicata, è molto dolce e ama il contatto e l’interazione. Non a caso risponde con vocalizzi e miagolii: nonostante l’aspetto chic, vanta un carattere deciso ma mai aggressivo;

: è un felino molto intrigante dal look esotico e dall’indole delicata, è molto dolce e ama il contatto e l’interazione. Non a caso risponde con vocalizzi e miagolii: nonostante l’aspetto chic, vanta un carattere deciso ma mai aggressivo; Meticcio: non solo gatti di razza ma anche mix e incroci, da strappare alla vita randagia o da adottare in gattile, un’opportunità importante per questi esemplari che potranno recuperare la serenità persa. Felini che riempiranno la vita degli over 70 di gratitudine e amore.

Gatti, le caratteristiche e il comportamento

La vita dinamica degli over 70 del nuovo millennio contempla attività e interessi di varia natura, non solo viaggi, uscite, hobby e svaghi. Ma anche un’organizzazione diversa del quotidiano, dove non possono comunque mancare gli affetti più importanti. Quelli dei familiari e degli amici, ma anche la presenza importante e fondamentale di un animale da compagnia. E chi, se non un gatto, potrebbe rendere la vita più ricca di amore, piena di fusa e coccole?

Tra tutti i quattro zampe di affezione, il felino è sicuramente il più presente all’interno delle mura di casa, per quella sua naturale indipendenza e la predisposizione al relax. Inoltre adottare un gatto senior potrebbe essere una buona idea, così da strappare al gattile un animale adulto, offrendogli la sicurezza di una casa e giovando della presenza di un amico più calmo. Sicuramente meno dinamico e caotico di un cucciolo, ma non privo di curiosità e voglia di interagire.

Tutto dipende dall’indole e dalla predisposizione personale dello stesso felino, dalla razza d’appartenenza che incide sul carattere e dal vissuto personale. Alcuni esemplari possono rivelarsi più distaccati, altezzosi e indipendenti, restii al contatto ma non del tutto indifferenti. Altri appaiono più timidi e timorosi, e molti invece amano farsi coccolare e interagiscono con miagolii, fusa e strusciate.

Ogni gatto marca il territorio rilasciando l’odore personale, tutti adorano attenzioni, cibo di qualità e che gli venga concesso un buon equilibrio domestico. Del resto un gatto è una presenza importante, a prescindere dall’indole, che può arricchire il quotidiano e migliorare l’umore. Infatti accarezzare il pelo garantisce innegabili benefici per la serenità personale, diminuendo anche i livelli della pressione sanguigna e migliorando la salute del cuore.