Giochi e accessori per l'igiene di cani e gatti: 13 offerte

La cura di cani e gatti richiede sempre grande dedizione: è necessario pensare all'alimentazione più corretta per l'amico a quattro zampe, ai suoi momenti di gioco e, soprattutto, prestare attenzione alla sua igiene e quella degli ambienti. Soprattutto quando i gli amici a quattro zampe sono ancora cuccioli, e quindi potrebbero non riuscire a controllare le loro necessità, oppure da anziani, età spesso colpita dalle problematiche urinarie. Per questo bisogna pensare a traversine e mutandine, senza dimenticare gli immancabili box per il trasporto in sicurezza e qualche stick da sgranocchiare, per irrobustire i denti e la masticazione. E, perché no, qualche momento di svago, come l'immancabile tiragraffi per felini e una cuccetta dove riposare.

Scegliere i prodotti più utili per gli animali domestici diventa facile grazie alle tante offerte Amazon a loro dedicate: ecco le promozioni legate al marchio Croci, con degli interessantissimi sconti.

Tappetini igienici classici, perfetti per l'igiene degli animali di casa

I tappetini igienici classici sono indispensabili per chi convive con cuccioli o, cancora, con quadrupedi anziani non del tutto autosufficienti. I tappetini Super Nappy di Croci sono disponibili nel comodo formato 60x60 centimetri e, grazie ai bordi rinforzati, assorbono i liquidi senza fuoriuscite. Tutto merito dei cinque strati che compongono la traversina, rendendola perfettamente impermeabile, in combinazione con lo strato di pellicola polietilene che favorisce un'adesione stabile al pavimento. Sono disponibili anche in versione Croci Super Nappy Daisy al profumo di margherite, nel comodo formato di 84x57 centimetri.



Tappetini igienici con carboni attivi, addio agli odori

I tappetini igienici Croci con carbone attivo offrono comodità e tranquillità casalinga, perché garantiscono l'assorbimento rapido di ogni liquido. Un potere assorbente agevolato anche dall'apposito rivestimento interno, che trasforma i bisogni del cane in gel, impedendo perdite, cattivi odori e macchie. Disponibile nella versione Super Nappy da 57x54 cm e Super Nappy da 57x84 cm, l'acquisto ripetuto su Amazon permette di ottenere un interessante sconto.

Pannolini e mutandine per cani adulti e cuccioli: igiene totale

Mutandine e pannolini sono perfetti per quei cani di taglia media e maxi che, purtroppo, soffrono di piccoli problemi di incontinenza. Croci Dog Nappy è la proposta perfetta per assicurare all'amico a quattro zampe il massimo del comfort e dell'igiene, in particolare dopo interventi chirurgici, per cani anziani o con difficoltà di deambulazione. Massima vestibilità ed elevato potere assorbente, prevedono un indicatore di umidità per segnalare i livelli di urina.

Fasce assorbenti per cani di ogni taglia ed età

Le fasce igieniche Croci Dog Nappy Pop si rivelano di grande supporto per preservare l'igiene e il benessere di cani di taglia piccola e medio grande e sono utilissime anche per impedire ai maschi di marcare il territorio. Presentano una vestibilità comoda e un'aderenza perfetta, grazie all'ampio elastico presente in vita. Un articolo in grado di impedire le fuoriuscite di urine, per una massima assorbenza e un look spiritoso, grazie a simpatici decori.

Tutto per il trasporto e il divertimento degli amici a quattro zampe

Non solo igiene e cura del cane, ma anche divertimento e golosità: gli accessori a marchio Croci sono variegati tanti e ideali per migliorare la quotidianità dei nostri amici a quattro zampe. Dalle cartucce di ricambio Happy Drink, con filtro al carbone attivo per la fontana per gatti, al comodo tiragraffi con pedana e pallina di gioco Color Leafs. Non mancano nemmeno tiragraffi originali, come Casetta Villa Color, dove il felino potrà non solo farsi le unghie ma anche sonnecchiare. Per i cani non possono mancare i golosi stick di pelle bovina essiccata Niki Natural Barf e il box in metallo Croci Dog Cage, perfetto anche per il trasporto.

