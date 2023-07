Labbra, come cambiano dopo i 60 anni

Le labbra donano espressività al volto e svolgono una funzione fondamentale per valorizzare l’intero viso, a tutte le età. Questa particolare zona, tuttavia, tradisce più di altre il passare degli anni e mostra precocemente i segni del tempo, subendo notevolmente gli effetti dell’invecchiamento.

Dopo i 60 anni, in particolare, le labbra mostrano alcuni cambiamenti importanti e immediatamente visibili, manifestando esteriormente la perdita di volume ed elasticità.

Cosa succede alle labbra con l’invecchiamento

L’aspetto delle labbra cambia con l’avanzare dell’età, che si percepisce soprattutto con una perdita di tono e con la comparsa di antiestetiche linee verticali.

Responsabile di questi cambiamenti, nello specifico, è innanzitutto la perdita di collagene, speciale proteina che venendo a mancare fa sembrare le labbra più sottili e meno toniche, assottigliandone il profilo.

Le labbra possono apparire più piatte e sottili ma a cambiare è anche la zona del contorno labbra con la comparsa delle rughe. Dietro questo inestetismo si cela spesso uno stato di idratazione insufficiente, che si manifesta immediatamente sul viso e in particolare nella zona della bocca.

Tra le cause dell’assottigliamento, inoltre, può rientrare anche la perdita del tessuto osseo che sostiene le arcate dentali, un processo fisiologico che accompagna il trascorrere del tempo.

Un altro cambiamento evidente, infine, riguarda la colorazione delle labbra, che appaiono meno turgide e più chiare a causa dei vasi sanguigni meno presenti in questa zona del viso.

L’effetto del fumo e dei raggi UVA e UVB

A rendere le labbra meno voluminose e più rugose, inoltre, sono anche i danni causati nel tempo da una scorretta esposizione ai raggi UVA e UVB, che a lungo andare accelerano il processo di invecchiamento e la depigmentazione.

Anche il vizio del fumo, inoltre, nuoce alle labbra provocandone una evidente secchezza, spesso accompagnata da tagli e screpolature, accelerando anche la comparsa di antiestetiche rughe verticali.

Come migliorare l’aspetto delle labbra

È possibile migliorare l’aspetto delle labbra a 60 anni e farle apparire più giovani? Per ottenere questo risultato è fondamentale mettere in atto alcune strategie quotidiane, anche a scopo preventivo e durante la beauty routine quotidiana:

utilizzare una protezione per le labbra con fattore SPF , esattamente come avviene per il viso e il corpo;

, esattamente come avviene per il viso e il corpo; applicare spesso un balsamo labbra , soprattutto durante la stagione invernale per proteggersi dal freddo e dagli agenti atmosferici;

, soprattutto durante la stagione invernale per proteggersi dal freddo e dagli agenti atmosferici; concedersi maschere idratanti e trattamenti rimpolpanti , utilizzando cosmetici di qualità che idratano senza evidenziare gli inestetismi;

e , utilizzando cosmetici di qualità che idratano senza evidenziare gli inestetismi; non trascurare il contorno labbra , utilizzando prodotti ad hoc per minimizzare le rughe periorali;

, utilizzando prodotti ad hoc per minimizzare le rughe periorali; eseguire con regolarità alcuni esercizi di ginnastica facciale , utili per ridare tono ai muscoli facciali e donare nuova elasticità alla pelle;

, utili per ridare tono ai muscoli facciali e donare nuova elasticità alla pelle; consumare cibi ricchi di vitamina A, C ed E, indispensabili per la salute e la bellezza della pelle e sempre preziosi alleati per combattere efficacemente i segni dell’invecchiamento.

Dopo i 60 anni, infine, è sempre possibile rivolgersi a un professionista esperto in medicina estetica per sfruttare i benefici dei vari trattamenti mininvasivi: dal filler a base di acido ialuronico alla radiofrequenza, solo per fare alcuni esempi.