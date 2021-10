Ecco qual è il segreto di latticini e formaggi: perché sono fondamentali

I latticini e i formaggi sono fondamentali per la salute dei senior. Fonte di proteine, minerali e vitamine, possono essere integrati nella dieta degli over 60 in quanto limitano l'insorgenza di patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico, irrobustendo la massa ossea.

Studi recenti sui benefici derivanti dal consumo di latticini e formaggi hanno accertato che, se assunti in quantità moderate, sono in grado di regolare il sonno e l'umore. Insomma, un piacere per il palato e un toccasana per il benessere psico-fisico. Perché rinunciarvi?

Differenze tra latticini e formaggi

Se per convenzione siamo abituati ad equiparare latticini e formaggi, in realtà si tratta di due categorie di alimenti completamente diverse. I primi sono derivati del latte, mentre i secondi si ricavano dalla caseina, una proteina complessa che è alla base del latte vaccino.





Per semplificare, nei latticini rientrano:

yogurt;

ricotta;

fiocchi di latte;

mozzarella di bufala.

Quanto ai formaggi, senza entrare nel merito specifico, possono essere suddivisi per:

il tipo di pasta (molle, semi-dura o dura)

la stagionatura (breve, media e lunga)

La differenza sostanziale tra latticini e formaggi sta nella percentuale di acqua contenuta nel prodotto finale: se è superiore al 60% si tratta di un "prodotto caseario" (un formaggio). Altre due discriminanti sono la quantità di lattosio, molto bassa nei latticini, e quella di grassi, pari a circa il 42% del peso totale nei fomaggi stagionati.

Perché entrambi fanno bene alla salute

Anzitutto, sfatiamo un luogo comune: latticini e formaggi sono tutt'altro che dannosi per la salute. Anzi: se integrati con ponderatezza in un regime alimentare sano ed equilibrato, possono contribuire in modo incisivo a migliorare il proprio stato di forma fisica, prevenendo la comparsa di alcune malattie dell'età senile.

In generale, queste due varietà di alimenti sono utili per:

irrobustire le ossa ;

; tonificare la muscolatura ;

; rinforzare la struttura dei denti ;

; rigenerare i tessuti (unghie e capelli);

(unghie e capelli); incrementare la produzione di globuli rossi ;

; regolare la pressione sanguigna;

Inoltre, il consumo di formaggi incide favorevolmente sul sistema nervoso, riducendo i fattori di rischio per lo sviluppo di forme depressive (disturbi dell'umore e ansia). Tutto merito del triptofano, il precursore della serotonina (altrimenti noto come "ormone della felicità"), contenuto in questo pregiatissimo prodotto caseario.

Quali latticini e formaggi mangiare dopo i 60 anni

A fronte di quanto accertato, resta ancora un atroce dubbio. Dopo i 60 anni è meglio mangiare latticini o formaggi? La risposta è: entrambi. Come per il consumo di altri alimenti, anche in questo caso, vale la regola della moderazione. Ma vediamo nel dettaglio cosa scegliere al banco dei freschi (ma vale anche per i confezionati) quando facciamo la spesa.

Latticini

In linea generale, i latticini non dovrebbero mai mancare nella dieta dei senior. Se assunti in quantità moderate, quindi senza eccessi, possono apportare numerosi benefici.

Il latte , specie per le donne che abbiano superato la soglia dei 50 anni, è fondamentale per la salute di muscoli e ossa contenendo una quota considerevole di calcio, zinco e vitamine. La quantità consigliata è di circa 125 ml al giorno (un bicchiere), preferibilmente a colazione. Quanto alla scrematura, meglio scegliere quelli a ridotto contenuto di grassi (parzialmente scremato o scremato);

, specie per le donne che abbiano superato la soglia dei 50 anni, è fondamentale per la salute di muscoli e ossa contenendo una quota considerevole di calcio, zinco e vitamine. La quantità consigliata è di circa 125 ml al giorno (un bicchiere), preferibilmente a colazione. Quanto alla scrematura, meglio scegliere quelli a ridotto contenuto di grassi (parzialmente scremato o scremato); Lo yogurt , invece, è ricchissimo proibitici: "microrganismi vivi" (batteri e lieviti) che favoriscono la flora batterica intestinale rafforzando, altresì, le difese immunitarie. Un vasetto da circa 70 grammi, privo di zuccheri aggiunti, è l'ideale per uno spuntino sano e leggero;

, invece, è ricchissimo proibitici: "microrganismi vivi" (batteri e lieviti) che favoriscono la flora batterica intestinale rafforzando, altresì, le difese immunitarie. Un vasetto da circa 70 grammi, privo di zuccheri aggiunti, è l'ideale per uno spuntino sano e leggero; Ricotta e mozzarella di bufala sono altamente digeribili e poveri di lattosio. Dunque, possono essere integrati nel piano alimentare settimanale in porzioni variabili tra i 60 e i 70 grammi.

Formaggi

A dispetto di quanto non si creda, i formaggi sono una fonte preziosa di proteine per i senior. La caseina, ricavata dal latte vaccino, ha un effetto anticatabolico. Ciò significa che rallenta in modo significativo il processo di deterioramento della struttura muscolare favorendo la rigenerazione dei tessuti.