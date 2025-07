Macchie del sole sul viso a 50 anni. Ecco 5 prodotti per prevenirle

Le macchie del sole sul viso sono note come “discromie cutanee”. Molto diffuse tra le donne over 50, si localizzano non soltanto sul volto ma anche sulle mani e sul decolleté. Sono caratterizzate da una forma ovale o arrotondata. Il loro contorno è spesso ben definito. La loro formazione è legata al tipo di pelle anche se molto spesso sono ereditarie. Ad esserne maggiormente esposte sono le persone con una carnagione chiara e sensibile, i capelli rossi o biondi e gli occhi chiari. Ad intensificarle è l’eccessiva esposizione ai raggi del sole, in particolare quella dei raggi Uv, responsabili dello stress ossidativo. In particolare le macchie a 50 anni segnalano un precoce invecchiamento dell’epidermide.

Durante la menopausa a causa degli squilibri ormonali la loro comparsa può crescere considerevolmente. Non sono un problema grave. I dermatologi però raccomandano di tenerle sotto controllo sottoponendosi a visite di monitoraggio annuali. Fa molto durante la stagione estiva cercare di esporsi al sole in maniera graduale e utilizzando prodotti specifici che contribuiscono a prevenirle e a contrastarle efficacemente. Questi prodotti dovrebbero fare parte della skin care routine quotidiana soprattutto in estate.

Scopriamo insieme quali sono i prodotti più efficaci per prevenire la loro formazione e da utilizzare quotidianamente:

- Crema illuminante Antirughe SPF 20 Acqua alle Rose Antiossidante e Antimacchie: previene la formazione di macchie cutanee. A base di Vitamina C per offrire un’azione antirughe, antimacchie, antiossidante ed illuminante. La Vitamina C di Rosa Canina, naturalmente presente in alta concentrazione, illumina l’incarnato, energizza la pelle e aiuta a proteggerla dai radicali liberi. 100 % vegetale la sua formulazione penetra in profondità proteggendo l’epidermide dagli agenti esterni;

- Bilboa Coccobello Crema solare Sp 30 SPF 20 SPF 15 : dalla texture leggera e cremosa con filtri fotostabili contro i raggi Uva e Uvb. Arricchita di olio di Cocco e Vitamina E aiuta a prevenire efficacemente la formazione delle macchie scure donando alla pelle un aspetto radioso e luminoso;

- Luminous U360 Anti- macchie Siero Trattamento Avanzato: efficace nella skin routine per ridurre i vari tipi di macchie della pelle comprese quelle provocate dall’esposizione solare. Ne previene la comparsa di nuove contribuendo ad uniformare la pelle e a renderla più luminosa;

-Crema antimacchie My Shine di Iyoskyn: specifica per la pelle segnata dal tempo. Caratterizzato da un enzima proteolitico, la Papaina che agisce esfoliando ed idratando. In profondità il Dimethilmethoxy Chromanyl Palmitate riduce la sintesi della melanina, tramite l’inibizione della tirosinasi. L’estratto glicerico di Laminaria ha uno straordinario effetto antiage. È un trattamento che aiuta ad uniformare il colorito;

- Aloe Sole Protezione Solare di Qui e Ora: una crema fluida con protezione solare, (può avere 3gradi di protezione: Bassa 15, Media 30, oppure Alta 50+).

Previene il fotoinvecchiamento indotto della cute durante l’esposizione al sole o ai raggi UVB/UVA della doccia solare. È a base di aloe, pantenolo. vitamina E, acido lipoico.E, Acido Lipoico, Aloe, Pantenolo, Gammaorizanolo.