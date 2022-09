Magnesio, benefici per gli over 60 e come assumerlo

Il magnesio è uno dei sali minerali fondamentali per l'organismo umano. Che si tratti di ragazzi o di over 60, è sempre meglio non incorrere in carenze, che possono compromettere alcune delle funzioni di base del corpo e privarlo di preziosi effetti benefici. Riuscire a garantire un apporto corretto è tutt'altro che impossibile, tanto che si può centrare l'obiettivo già seguendo una dieta sana.

In alternativa è sempre possibile ricorrere ad altre soluzioni, come vedremo più avanti. L'importante però è sempre monitorarne la presenza nell'organismo, attraverso delle analisi del sangue periodiche o prestando attenzione ad alcuni campanelli d'allarme come il nervosismo e le macchie bianche sulle unghie.

Magnesio, i benefici per gli over 60

Quali sono i benefici che il magnesio fornisce agli over 60? Innanzitutto è utile sottolineare come il magnesio sia coinvolto nella formazione delle cellule delle ossa, conosciute come osteoblasti. Una corretta assunzione di questo minerale si traduce quindi in ossa più forti e sane.

Molto importante si rivela anche nella trasmissione degli impulsi ai muscoli, oltre ad aiutare l'organismo nella trasformazione del cibo consumato in energia disponibile. Quest'ultima funzione è svolta partecipando al processo noto come glicolisi.

Evitare carenze di magnesio evita agli over 60 di incorrere in alcune poco invitanti condizioni, come ad esempio la stanchezza cronica. Questo minerale aiuta a prevenire anche altre problematiche, come ad esempio i crampi muscolari.

È importante tenere a mente che il magnesio figura tra le sostanze che vengono consumate maggiormente durante l'attività fisica. Chi si allena spesso potrebbe avere una necessità maggiore per quanto riguarda l'assunzione di questo minerale. Altro fattore che può influire sui livelli nel sangue è l'assunzione di alcol, che ne favorisce l'escrezione e allo stesso tempo ne riduce l'assorbimento per via alimentare.

Piccola nota per quanto riguarda l'assunzione eccessiva di questo minerale. Normalmente l'organismo è in grado di mitigare eventuali sforamenti, ma esistono alcune eccezioni. È questo il caso degli over 60 affetti da patologie renali, per i quali è bene prestare qualche attenzione in più. In particolare si sconsiglia l'utilizzo di integratori alimentari, il cui apporto risulterebbe più difficile da ammortizzare per l'organismo.

Come assumerlo

Come abbiamo accennato in avvio il magnesio è un minerale che può essere comodamente assunto attraverso l'alimentazione. Basterà tenere d'occhio quelli che sono gli alimenti più ricchi e inserirli nella giusta misura all'interno della propria dieta.

Molto importante si rivela il consumo di cereali integrali, anche sotto forma di derivati come pane e pasta. Questo perché all'interno della crusca sono presenti oltre 400 mg di magnesio per ogni 100 grammi di parte edibile, risultando di gran lunga la fonte migliore.

Secondo posto per il cioccolato fondente, che ogni 100 grammi "ospita" quasi 300 mg di minerale, seguito a sua volta da mandorle e anacardi (260 mg). Più indietro altri alimenti come il mais (120 mg), il riso integrale (106) e il curioso terzetto formato da lenticchie, bieta e spinaci.

Un'altra possibilità è quella di ricorrere agli integratori alimentari, dove è solitamente disponibile insieme ad altri nutrienti essenziali come il manganese, il calcio e il potassio.