Mare, tutti i benefici per la salute e la mente

Il mare è un elemento naturale in grado di riservarci tanti benefici per la salute dell’organismo.

Il suo ambiente, il suono delle sue onde e i suoi colori sono anche in grado di trasmetterci un senso di tranquillità e rilassamento che è importante per il proprio benessere psicologico. Nota come talassoterapia l’azione curativa del clima marino è in grado di risolvere e prevenire tante malattie, in primis i disturbi respiratori e le allergie della pelle.

È una vera e propria terapia al 100 % naturale. Scopriamo quali sono i benefici che vi faranno apprezzare il mare soprattutto in questa stagione e a tutte le età.

Aerosol naturale

L’aria del mare è ricca di sali minerali preziosi che costituiscono un vero e proprio aerosol ricco di sodio, magnesio, calcio, bromuro, silicio, potassio e iodio. Sono questi componenti importanti per regolare al meglio le funzioni respiratorie. Mirano a migliorarle in caso di patologie come asma e allergie stagionali.

Combatte la ritenzione idrica

Grazie ad un potente effetto osmotico l’acqua salata aiuta ad eliminare attraverso la pelle tutti i liquidi che si accumulano nei tessuti e che sono i responsabili della inestetica cellulite. Le gambe risultano così leggere e meno gonfie perché l’acqua salata ne stimola efficacemente la circolazione sanguigna e il sistema linfatico che ne trae grande giovamento.

Cura i reumatismi e le artrosi

La temperatura dell’acqua marina e suoi minerali alleviano il dolore e la rigidità muscolate. È consigliata anche in caso di traumi alle articolazioni. Quando ci si muove in acqua si eseguono con più facilità movimenti che in fase di riabilitazione risultano più complicati.

Aiuta a fare il pieno di vitamina D

Stare al mare ci espone inevitabilmente ai raggi solari che stimolano la produzione naturale di vitamina D da parte dell’organismo. Essenziale per ossa più forti e per rafforzare il sistema immunitario.

Tonifica i muscoli

Nuotare, camminare o correre in riva al mare aiuta a tonificare i muscoli e sciogliere eventuali tensioni accumulate.

Fa bene all’umore

Trascorre del tempo nell’ambiente marino è un vero e proprio toccasana per la mente. Diffonde un senso di calma e relax e consente di fare il pieno di energie positive. Aiuta a liberare la mente alleviando stati di ansia, apatia e depressione. Ciò può avere un risvolto positivo sul ciclo sonno- veglia contribuendo a contrastare l’insonnia garantendo un sonno di qualità e riposante.

Cura alcuni disturbi della pelle

Magnesio, calcio, potassio e iodio contenuti nell’acqua del mare sono in grado di purificare e idratare

l’epidermide. Agiscono anche da disinfettante calmando il prurito e l’infiammazione. Allevia la desquamazione della pelle di alcune patologie come la psoriasi . È un toccasana anche in caso di dermatite seborroica e anche acne.