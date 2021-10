Maschere viso: tipologie, ingredienti e guida all'acquisto

Dopo i 60 anni la pelle perde progressivamente di elasticità e le rughe cominciano a essere evidenti: è questo il momento giusto per affidarsi a una maschera viso adeguata alle proprie esigenze e, soprattutto, alla tipologia della pelle.

Un trattamento di questo tipo, oltre a essere efficace per distendere i tratti del viso e ritrovare l'elasticità dell'epidermide, è una vera e propria coccola di beauty routine da concedersi durante un momento di relax.

Quali sono le tipologie di maschere per il viso migliori presenti in commercio? Profumate al gusto di fiori e frutta, golose come una carezza vellutata che sa di zucchero a velo, o tonificanti come una spremuta fresca? In questa guida all'acquisto della migliore mask antiage per il viso, saranno selezionati alcuni fra i prodotti migliori per distendere la rughe della pelle e ritrovare tono e idratazione dopo i 60 anni.

Requisiti necessari per una perfetta maschera viso antirughe

In base alle, un trattamento idoneo dovrebbe garantire queste performance:

idratare in profondità la pelle secca, senza appesantire;

proteggere dallo smog e dall'inquinamento esterno;

stimolare il microcircolo e migliorare l'elasticità dell'epidermide;

pulire e liberare i pori dal sebo in eccesso;

donare tono e luminosità al colorito spento;

lenire la cute arrossata dal freddo e dal vento;

rimpolpare i tratti del viso e riparare le rughe;

rassodare e tonificare.

In commercio, è possibile trovare differenti tipologie di maschere per il viso, tra cui trattamenti purificanti che controllano il sebo in eccesso e purificano dall'interno, prodotti antiage rimpolpanti e maschere viso idratanti che nutrono e allo stesso tempo ridonano elasticità e luminosità alla pelle del viso.

In questo elenco saranno proposte le tipologie di maschere per il viso più diffuse e soprattutto il meccanismo con il quale funzionano in modo ottimale.

Maschere viso a 2 corpi

Queste maschere sono composte da due elementi: una base, cioè il veicolo in cui vengono incorporati i principi attivi del trattamento, e i nutrienti stessi. In genere, la base è in, un materiale naturale particolarmente poroso che assorbe molta acqua e cattura le molecole e i nutrienti della maschera, trasformandosi in una massa densa e gelatinosa che si applica facilmente alla pelle.

I principi attivi all'interno della betonite possono essere:

lenitivi

idratanti

antiossidanti

schiarenti

purificanti

emollienti

I due composti vanno preparati prima separatamente e poi mescolati insieme.

Maschere per il viso peel-off

Si tratta di trattamenti densi che, una volta applicati sulla pelle, si solidificano e devono rimanere in posa per alcune decine di minuti. Rientrano in questa categoria leoppure le texture antiossidanti che ridonano tono e luminosità alla pelle del viso.

Si tolgono sollevando un lembo dai lati del viso e, lentamente, proseguendo fino al centro: questo gesto in inglese si dice "peel off", ossia sbucciare.

Maschere per il viso in tessuto

Queste maschere si distinguono perché i principi attivi e i nutrienti vengono applicati su una base di tessuto o di cellulosa pronta per aderire alla pelle del viso.

Maschere per il viso bubble

Dopo l'applicazione, queste maschere producono una sorta di schiuma e di bollicine che lava via le impurità, le cellule morte e i residui di trucco. Questa è la tecnologia, ad esempio, della miglioreche contieneed è ottima per unda fare una volta al mese.

Maschere per il viso magnetiche

Si tratta di maschere innovative, il risultato promettente delle più recenti ricerche sulla cosmesi e sulla dermatologia: contengono al loro interno delle sostanze ferrose che, a contatto con una calamita, si portano dietro le impurità e i residui di make up. Questo meccanismo innovativo sta alla base della migliore maschera viso per pelle grassa adatta in caso di sovrapproduzione di sebo.

La maschera viso purificante magnetica è specializzata nella cura di comedoni, punti neri e pori dilatati che necessitano un trattamento astringente.

Il trattamento coadiuvato con la crema antirughe

In caso di rughe evidenti e numerosi segni d'espressione dopo i 60 anni, è consigliata l'applicazione dellaantiage in combinazione con la, per un duplice effetto di bellezza.

In farmacia o in un negozio specializzato in cosmetici è possibile valutare le migliori creme per pelli mature da abbinare alla maschera antiage e antirughe, così da coadiuvare un perfetto trattamento di beauty routine quotidiana.

Per ritardare il processo di invecchiamento il più possibile è necessario abbracciare uno stile di vita sano su tutti i fronti, a 360°. "Mens sana in corpore sano", dicevano i latini, ma anche un corpo tonico e in forma, accompagnato da un viso splendente e levigato: questa è la ricetta per vivere meglio e ritrovare il proprio benessere, con i consigli Cocooners e la dieta per dimagrire a 60 anni.