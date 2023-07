Friggitrici ad aria: 7 modelli in offerta che non puoi perdere

È iniziata la maratona di sconti e offerte dell'Amazon Prime Day, una 48 ore imperdibile e riservata agli abbonati di Amazon Prime, il servizio di consegne veloci che include Prime Video e Amazon Photos, ricca di occasioni imperdibili ma anche di innumerevoli offerte a tempo.

Per questa edizione Amazon ha deciso ci circoscrivere l'evento alle date dell'11 e 12 luglio: per accedere alle promozioni è fondamentale essere abbonati ad Amazon Prime oppure sfruttare il periodo di prova gratuito, della durata di 30 giorni.

Un'occasione unica per chi è alla ricerca dell'elettrodemestico più interessante del momento, ovvero la friggitrice ad aria perfetta per una cottura leggera e golosa. Per scovare il prodotto più adatto ecco per voi una selezione accurata di sette modelli davvero imperdibili. Scopriamoli insieme.

Friggitrice ad aria Easy Fry Deluxe di Moulinex

La friggitrice ad aria calda senza olio modello Easy Fry Deluxe di Moulinex è l'ideale per realizzare creazioni culinarie leggere e sane. Ma si può anche grigliare, arrostire e cuocere tutti i cibi più interessanti, e fino a sei porzioni contemporaneamente. Un elettrodomestico utilissimo e facile da usare grazie agli otto programmi preimpostati, ma anche al selettore di temperatura per una cottura croccante e salutare. Completa il tutto il comodo pannello touch screen digitale, comprensivo di timer elettronico con spegnimento automatico e allarme acustico. Un articolo comodo anche da pulire. Scopri il prodotto su Amazon.

Friggitrice Airfryer XL Essential di Philips con tecnologia Rapid Air

Capienza XL per la friggitrice Airfryer Essential di Philips, tanto che riesce a cuocere cinque porzioni di cibo contemporaneamente. La tecnologia Rapid Air permette una cottura leggera con il 90% di grassi in meno e oltre a friggere, cuoce il cibo come se fosse in forno, scalda, griglia e arrostisce: per un risultato croccante e goloso, senza perdere la morbidezza interna. Un prodotto davvero perfetto per le famiglie numerose, facile anche da pulire grazie ad alcune parti da staccare e riporre in lavastoviglie. Scopri il prodotto su Amazon.

Friggitrice ad Aria XXL a risparmio energetico di Cosori

Cucina al risparmio ed economica grazie alla friggitrice ad aria Cosori, che dimezza i tempi di cottura e il dispendio energetico. Inoltre riduce il grasso dell'85% preservando la croccantezza finale, per una frittura sana e leggera. La friggitrice ad aria si utilizza in modo facile con le 11 funzioni di base presenti, oltre alle due speciali ovvero preriscaldamento e mantenimento del calore. Il cibo risulta croccante ma anche succoso, sia fuori che dentro, per un risultato davvero invitante. Scopri il prodotto su Amazon.

Friggitrice ad Aria Airy Fryer Oven di Ariete

La Airy fryer Oven di Ariete frigge in modo uniforme, senza bisogno di aggiungere olio o grassi, grazie alla tecnologia ad aria calda. Non solo perché può anche svolgere la funzione di forno elettrico con girarrosto e di essicatore, perfetto per disidratare frutta, verdura, funghi e carne. La cottura multipla con griglie consente di preparare più pietanze contemporaneamente, senza rilasciare odori troppo intensi. E si possono anche cuocere dolci, muffin, torte e tutto in poco tempo. Scopri il prodotto su Amazon.

Philips Airfryer Serie L più veloce e con un maggiore risparmio energetico

La friggitrice aria Philips Airfryer serie L è molto capiente e consente una cottura leggera grazie alla tecnologia Rapid Air, impiegando il 90% di grassi in meno. Si utilizza facilmente grazie al supporto del touch screen con 7 impostazioni, per una cottura più rapida del 50% e con un risparmio energetico effettvo pari al 70%. I piatti risulteranno gustosi, croccanti, cotti al punto giusto ma teneri all'interno. Scopri il prodotto su Amazon.

Friggitrice ad Aria Aigostar Cube

Solida e compatta ecco la friggistrice ad aria di Aigostar con capienza extra large e cestello antiaderente con maniglia di assemblaggio rimovibile. La struttura cubica consente uno spazio di utilizzo maggiore, pari a 6 massimo 10 porzioni da cuocere in contemporanea. Facile e dinamica la friggitrice si avvale di sette programmi di cottura da scegliere facilmente, insieme alla temperatura più adatta. La frittura risulta fragrante e croccante con un impiego minimo di grassi, pari all'85% in meno rispetto alle fritture classiche. In dotazione viene fornito un comodo libro con 20 ricette utilissime da sperimentare. Scopri il prodotto su Amazon.

Princess Friggitrice aerofryer digitale XXL

La friggitrice ad aria Princess Digital Family Aerofryer, con cestello extra-large di 24 cm di diametro, consente una cottura senza olio con l'80% di grassi in meno. Non solo carne, pollo e cibi fritti, ma anche torte dolci, salate e addirittura il pane: l'ideale per accontentare i gusti di tutta la famiglia, risparmiando anche dal punto di vista energetico rispetto al forno tradizionale. Per un prodotto facile da utilizzare grazie al timer integrato e al pannello di controllo digitale. Scopri il prodotto su Amazon.

Potrebbe interessarti anche: